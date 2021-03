Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f731ce07-77aa-4e6d-a9d1-44da7ba33fd0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az edzés előtt fél órával fogyasztott erős kávé fokozza a zsírégetést egy spanyol kutatás szerint. ","shortLead":"Az edzés előtt fél órával fogyasztott erős kávé fokozza a zsírégetést egy spanyol kutatás szerint. ","id":"20210324_kave_zsiregetes_testedzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f731ce07-77aa-4e6d-a9d1-44da7ba33fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2be6e45-b5ad-4143-a8e8-27f2b85262be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_kave_zsiregetes_testedzes","timestamp":"2021. március. 24. 16:03","title":"Szokott edzés előtt kávézni? Lehet, hogy érdemes lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6d1a6f-d8c7-4c5c-ae4d-a5f85decfb41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Khin Myo Chi az apja ölében ült, amikor végeztek vele. Tegnap egy 15 éves fiút is lelőttek.","shortLead":"Khin Myo Chi az apja ölében ült, amikor végeztek vele. Tegnap egy 15 éves fiút is lelőttek.","id":"20210324_Gyilkossag_kislany_katonak_Mianmar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc6d1a6f-d8c7-4c5c-ae4d-a5f85decfb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9064196d-e400-413f-93ba-8138446677b2","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Gyilkossag_kislany_katonak_Mianmar","timestamp":"2021. március. 24. 17:56","title":"Meggyilkoltak egy 7 éves kislányt a katonák Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9c8a6d-d237-4d58-aa18-ddd524d25ca8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A külföldi turisták miért mehetnek a Baleari vagy a Kanári-szigetekre, és mi miért nem? Ezen mérgelődnek Spanyolország polgárai, akik azt látják, hogy a kormány nyit a külföldi turizmus felé, de saját polgárainak megtiltja a régiók határainak átlépését. ","shortLead":"A külföldi turisták miért mehetnek a Baleari vagy a Kanári-szigetekre, és mi miért nem? Ezen mérgelődnek Spanyolország...","id":"20210324_Ami_tilos_a_helyieknek_azt_lehet_a_kulfoldi_turistaknak__zugolodnak_a_spanyolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b9c8a6d-d237-4d58-aa18-ddd524d25ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756ea426-78cf-47fc-937c-5164fdd21294","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_Ami_tilos_a_helyieknek_azt_lehet_a_kulfoldi_turistaknak__zugolodnak_a_spanyolok","timestamp":"2021. március. 24. 12:40","title":"Ami tilos a helyieknek, azt lehet a külföldi turistáknak – zúgolódnak a spanyolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7421b25-a4b6-430d-aea1-1e9de369d86b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo Switch sikerére nem kevesen irigyek. Még az olyan cégek is, mint a mobilos processzorairól ismert Qualcomm.","shortLead":"A Nintendo Switch sikerére nem kevesen irigyek. Még az olyan cégek is, mint a mobilos processzorairól ismert Qualcomm.","id":"20210325_android_jatekkonzol_konzol_kezikonzol_qualcomm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7421b25-a4b6-430d-aea1-1e9de369d86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e67286b-5876-4d02-ba88-4c8319019631","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_android_jatekkonzol_konzol_kezikonzol_qualcomm","timestamp":"2021. március. 25. 15:03","title":"Androidos kézi játékkonzol jöhet a chipkirály Qualcommtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A spanyol La Liga lett az elmúlt évtized legjobb bajnoksága, a magyar nem fért be a TOP 40-be.","shortLead":"A spanyol La Liga lett az elmúlt évtized legjobb bajnoksága, a magyar nem fért be a TOP 40-be.","id":"20210325_IFFHS_magyar_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06a2707-1cb0-4321-926a-9b121b2d261a","keywords":null,"link":"/sport/20210325_IFFHS_magyar_bajnoksag","timestamp":"2021. március. 25. 14:45","title":"A bolíviai és a bolgár focibajnokság is jobb volt a magyarnál a statisztikai szövetség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21ec462-75d0-4d7f-b33f-efe56b04fcb5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vajon így majd nem csapatokban mennek az emberek vásárolni?","shortLead":"Vajon így majd nem csapatokban mennek az emberek vásárolni?","id":"20210324_Kiszamoltak_hanyan_lehetnek_majd_egyszerre_a_boltokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b21ec462-75d0-4d7f-b33f-efe56b04fcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38b2b94-cda0-40d0-81ab-31b784882d31","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_Kiszamoltak_hanyan_lehetnek_majd_egyszerre_a_boltokban","timestamp":"2021. március. 24. 13:50","title":"Kiszámolták, hányan lehetnek majd egyszerre a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminisztérium szerint a tesztelésekkel több ENSZ biztonsági tanácsi határozatot is megsértett az ázsiai ország.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai külügyminisztérium szerint a tesztelésekkel több ENSZ biztonsági tanácsi határozatot is megsértett...","id":"20210326_EszakKorea_raketa_Joe_Biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15472a7d-9119-4be1-8670-8e0f68f540e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9aba9b-711c-4f77-9427-10d1e1ff4bec","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_EszakKorea_raketa_Joe_Biden","timestamp":"2021. március. 26. 05:56","title":"Észak-Korea azt állítja, hogy új rakétákat tesztelt a csütörtöki két kilövéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nejlonszatyros ügy miatt kérhette a lap szerint a 6,67 milliós vagyonelkobzást az ügyészség a volt kormánypárti képviselőre.","shortLead":"A nejlonszatyros ügy miatt kérhette a lap szerint a 6,67 milliós vagyonelkobzást az ügyészség a volt kormánypárti...","id":"20210326_boldog_istvan_20_millio_nejlonszatyorban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e0c4000-69e6-4b95-a6df-eef45b0e8017","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_boldog_istvan_20_millio_nejlonszatyorban","timestamp":"2021. március. 26. 07:35","title":"Blikk: Boldog Istvánt három megfigyelő csapat követte, végignézték, ahogy nejlonszatyorban kapja a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]