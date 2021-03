Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e0b82da-2384-4e49-afd0-e652a1babe19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András azt mondta, ha ő lesz a következő miniszterelnök, akkor kezdeményezi a törvénymódosítást.","shortLead":"Fekete-Győr András azt mondta, ha ő lesz a következő miniszterelnök, akkor kezdeményezi a törvénymódosítást.","id":"20210325_peticio_momentum_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e0b82da-2384-4e49-afd0-e652a1babe19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1acc736-b0e1-4ee0-b7d6-927b1536518b","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_peticio_momentum_miniszterelnok","timestamp":"2021. március. 25. 16:25","title":"Petíciót indít a Momentum, hogy csak 8 évig lehessen valaki miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24031e98-7de2-4001-b774-ed2c8a7bdb6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dalszöveggel kétszer is megsértették a verseny szabályait.","shortLead":"A dalszöveggel kétszer is megsértették a verseny szabályait.","id":"20210327_Feheroroszorszagot_diszkvalifikaltak_az_Euroviziorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24031e98-7de2-4001-b774-ed2c8a7bdb6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d4af4-5850-4134-9c1c-86ad80a63a2f","keywords":null,"link":"/kultura/20210327_Feheroroszorszagot_diszkvalifikaltak_az_Euroviziorol","timestamp":"2021. március. 27. 12:38","title":"Fehéroroszországot diszkvalifikálták az Eurovízióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április közepén jelenik meg a Chrome böngésző 90-es verziója, amely már hangsúlyosan a biztonságot növelő https-protokoll használatát részesíti majd előnyben.","shortLead":"Április közepén jelenik meg a Chrome böngésző 90-es verziója, amely már hangsúlyosan a biztonságot növelő...","id":"20210326_google_chrome_bongeszo_chrome_90_https_protokoll","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5017596b-d355-49eb-b42a-6cc02e1b6413","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_google_chrome_bongeszo_chrome_90_https_protokoll","timestamp":"2021. március. 26. 13:03","title":"Új funkciót élesít a Google a Chrome-ban, célkeresztben a biztonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a69b1b7-b131-4a6d-851a-97e6734cd8ba","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt sohasem szabad feladni – mondja Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, akinek legutóbbi írásait Töprengések címen a HVG Könyvek adta ki.","shortLead":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt...","id":"202112__kornai_janos__reformokrol_akinai_fenyegetesrol_amagyar_autokraciarol__szeljegyzetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a69b1b7-b131-4a6d-851a-97e6734cd8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9c3824-5e26-4010-a7c7-7a2001f0f8ca","keywords":null,"link":"/360/202112__kornai_janos__reformokrol_akinai_fenyegetesrol_amagyar_autokraciarol__szeljegyzetek","timestamp":"2021. március. 26. 06:30","title":"Kornai János: Irreálisan sok jót vártam a kapitalizmustól és a demokráciától is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5314e96-6456-4117-93f0-9eb3bdfead81","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Egyetlen, Pintér Sándor belügyminiszter elvárásait teljesíteni képes cég nyerte el az ország csaknem összes kórházának takarítására kiírt 300 milliárd forintos tendert. ","shortLead":"Egyetlen, Pintér Sándor belügyminiszter elvárásait teljesíteni képes cég nyerte el az ország csaknem összes kórházának...","id":"202112__korhazi_takaritas__gigatender__kozpontositas__rendnek_lenni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5314e96-6456-4117-93f0-9eb3bdfead81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc41f523-8d63-4b18-85f4-4e2bd8073065","keywords":null,"link":"/360/202112__korhazi_takaritas__gigatender__kozpontositas__rendnek_lenni_kell","timestamp":"2021. március. 26. 11:00","title":"Pintér Sándor emberei a kórházak takarításán is busás haszonra tehetnek szert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szinte minden koronavírus elleni vakcina kapható az ellenőrizhetetlen interneten, hamis vakcinaigazolványról már nem is beszélve.\r

","shortLead":"Szinte minden koronavírus elleni vakcina kapható az ellenőrizhetetlen interneten, hamis vakcinaigazolványról már nem is...","id":"20210325_Vakcinalaz_dul_a_dark_weben_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12906882-5a8e-4ece-a724-e62786c7d008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_Vakcinalaz_dul_a_dark_weben_is","timestamp":"2021. március. 25. 15:43","title":"Vakcinaláz dúl a dark weben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ec2d11-e026-4917-8907-24e82ef94b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a tanárok beoltásának részleteiről beszélt, Müller Cecília országos tiszti főorvos pedig a várandósok oltására vonatkozó ajánlásról tájékoztatott pénteken. ","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a tanárok beoltásának részleteiről beszélt, Müller Cecília országos tiszti...","id":"20210326_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ec2d11-e026-4917-8907-24e82ef94b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5a0aa9-8f7a-4766-b312-e5498c214e13","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_koronavirus_operativ_torzs_tajekoztato","timestamp":"2021. március. 26. 12:02","title":"Operatív törzs: A várandósoknak is ajánlják a védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a9accd-95ac-4962-bb72-eb7a6078f765","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Néhány háziorvos viszont hiába oltana, infrastrukturális problémák miatt nem tud.","shortLead":"Néhány háziorvos viszont hiába oltana, infrastrukturális problémák miatt nem tud.","id":"20210327_Elvi_okokbol_csak_nehany_haziorvos_nem_olt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21a9accd-95ac-4962-bb72-eb7a6078f765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d140f24-d3f7-4451-9690-e9310794f29b","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Elvi_okokbol_csak_nehany_haziorvos_nem_olt","timestamp":"2021. március. 27. 10:35","title":"Elvi okokból csak néhány háziorvos nem olt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]