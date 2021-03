Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Átlépte a 2 milliót a beoltottak száma Magyarországon, miért 2,5 millió beoltottnál nyitnak - tette fel a kérdést a műsorvezető.

A nyitás csalóka kifejezés, olyan, mintha az ember megfordítja a táblát a bejáratnál. Nyitni lépcsőzetesen lehet, ezért a kormány az újraindítás szót használja - mondja Orbán. A 2,5 milliót erkölcsi törvény jelölte ki, nem szabad addig újraindítani az országot, míg a leginkább életveszélyben élők, a 65 év felettiek nem kapták meg az oltást.

Mérhetetlenül igazságtalan lenne, ha velük nem törődnénk kiemelten - vélte a kormányfő, aki szerint külön szabályrendszert állított fel a kormány, amíg nincs minden 65 év feletti regisztrált ember beoltva, nem lehet kockázatot vállalni. Az ő oltásuk kb akkor fejeződik be, mikor 2,5 millió embert beoltottak.

A 3. hullámban nem elég az emberek belátására apellálni a karanténfáradtság miatt - folytatja a műsorvezető. Nem lett volna okosabb egy rövid zárás?

Mindenki tartsa be a szabályokat. Nem sok van, azokat be is lehet tartani, ha sokan vagyunk az épületben, tartsunk maszkot - mondta Orbán. A 3. hullámot a brit mutáns okozza, ami gyorsabban terjed. Amíg a fertőzés elszigetelt volt, a zárás segített. Most tömeges a fertőzés, ezt a korlátozás csak lassítani tudja, megállítani nem. Tavasszal elég volt a zárás, most csak lassítani lehet a korlátozással. Egy orvosság van, az oltás. Minden erőt erre kell összpontosítani - vélte.

A 3. hullámban sokak környezetében betegedtek, haltak meg, nem rossz optikájú, hogy a kormány már a nyitásról beszél? - hangzik a kérdés.

Nagyon sokunknak van komoly vesztesége, családtagok, munkatársak. Mikor megfékeztük a járványt, a közösségi életet is újra kell indítani, utat kell találni egymáshoz. Többről van szó, mint a boltok újraindításáról. A vírus tönkreteszi a munkahelyeket, a gazdaságot is megtámadja - hangoztatta a miniszterelnök, aki szerint nem lehet egyik percről a másikra újraindítani szállodákat, éttermeket, tudni kell, mire számíthatnak, a szülőknek is tudnia kell, hogy mire számíthatnak, mikor mehetnek a gyerekek óvodába, iskolába. Egyszerre kell oltani és megtervezni a nyitást - hangoztatta.

Rátérnek arra, hogy nagyon magas az oltottság, de a rossz hír, hogy nagyon magas a halálozási statisztika. Kérdés, ez mikor fordulhat át.

Orbán azt mondja, ő csak rossz hírt hall. Az oltás segít egyedül, minél gyorsabban oltunk, annál kevesebben halnak meg, fontos, hogy az oltásellenes hangoknak ne üljünk fel - mondta, hozzátéve, hogy az oltás ellen beszélni bűn. Aki azért nem oltatta be magát, mert hallgatott az oltásellenes politikusokra, az meg is halhat.

Ha már a politikusokat, ellenkampányt említetette, olyanok is beoltatják magukat, akik kampányoltak az oltás ellen. Nem érhet véget az oltásellenes kampány? - hangzik a kérdés.

Orbán azt mondja, azt kéri mindenkitől, hogy hagyja dolgozni az orvosokat, ápolókat, ne terjesszenek kamuvideókat. Aki nem bízik az oltásban - megérti, hogy vannak ilyenek - de ez legyen személyes döntés, ne próbáljanak mást rávenni, hogy ne oltakozzon.

Több intézmény arra panaszkodott, hogy elérik a teljesítőképességük határát - veti fel a műsorvezető, nem tudják olyan színvonalon ellátni a betegeket, ahogy azt mindenki elvárná.

Orbán szerint kalapot kell emelni az orvosok, ápolók előtt, emberfeletti munkát végeznek. Többször is konzultált a kórházigazgatókkal, azt gondolja, a dolgozókon nem múlik egy emberélet sem, mert lelkiismeretesen végzik a munkájukat. Az orvosoknak megvan a kellő szabadsága az ellátás átszervezésére, szerinte lesz elég ember, vezénylés, átcsoportosítás a módszer, amivel meg tudják oldani a helyzetet.

Jobb állapotban van a magyar egészségügy, mint azt korábban sokan gondolták volna. A kijelölt ágyak fele még szabad, kétszer annyi lélegeztetőgép van azonnal bevethetően, mint amennyit most használnak.

Van még tartalék? - kérdezi a műsorvezető.

Orbán azt mondja, ő is 4 órát alszik, de nyilván nehéz az orvosoknak, azt kéri, adjanak meg minden támogatást az ápolóknak, orvosoknak. Nem most van ideje, hogy bemenjenek a kórházakba kamuvideókat, álhíreket gyártani.

Az intenzív oszályok lassan megtelnek covidos betegekkel, a többiek is szorulhatnak ilyen ellátásra, róluk kevesebbet hallani - veti fel a műsorvezető.

Orbán azt mondta, a fontos ellátásból nem kellett senkit kivenni. A legsúlyosabb betegek és a covidosok ellátását egyszerre meg tudják oldani.

A tanárok április 19-ig csak egy oltást kapnak, ez elég védelem?

Orbán azt mondta, mikor ő az első oltást megkapta, bement dolgozni. Ami biztos, hogy az első oltás komoly védettséget ad. Érti, hogy mindenki szeretné mihamarabb megkapni a második oltást és még várni is, de vegyék figyelembe a szülők érdekeit is, akinek dolgoznia kell, meg kell élnie valahogy. Meg fogják kapni bő egy héttel az újraindítás előt az első oltást, ezzel lehet vállalni az oktatást. A gyerekek és szülők érdekeire is figyelemmel kell lenni - vélte.

A műsorvezető a vakcinairigységet is szóba hozta, mint manapság divatos kifejezést.

Orbán azt mondta, sok apró személyreszóló mérlegelésre van szükség, fölhatalmazták a háziorvosokat, hogy eltérést alkalmazzanak. Ebből fakadhatnak olyan helyzetek, amit mások igazságtalannak érezhetnek, de mindenki bízzon az orvosokban, hogy szakmai döntést hoztak.

A kismamák oltása hol tart - kérdezi a műsorvezető.

Orbán azt mondta, sokáig az volt az irányadó, hogy a kismamákat ne oltsák, majd áttértek arra, hogy bizonyos vakcinával lehet oltani. Ezt vette át a magyar operatív törzs is. 42 ezer kismama tudja felvenni az oltást.

Ausztria is rendel orosz vakcinából, a keleti beszerzés témája ragadós. Számított erre? - kérdezi a műsorvezető.

Orbán azt mondja, próbál szerényen fogalmazni, de nem tud annál lágyabban fogalmazni, mint hogy egész biztos volt benne. Az EU-s vakcinák nem érkeznek időben, az Európai Bizottság valamit elrontott. A vakcinából nem lehet politikai, ideológiai kérdést csinálni. Ha nem rendeltünk volna kínai és orosz vakcinákat, fele annyi embert tudtunk volna beoltani, mint amennyit eddig sikerült - fogalmazott Orbán, aki szerint nem volt kockázatmetnes döntés, alattomos vádaskodásokat kellett elviselni, de sok ezer ember életét mentették meg ezzel.

A német sajtó azzal nyugtat, húsvét után jön sok vakcina - veti fel a műsorvezető.

Orbán azt mondta, novemberben is ebben bízott mindenki. Orbán elvitte adásba a listát, hogy mikor mennyi vakcinának kell beérkezni az országba. Valamivel 2,3 millió felett lesz ápr 6-áig, és 4,121 millió vakcina jön május elejéig. Május végéig 7 millió első oltásig el lehet jutni.

Az MKIK újranyitást akar, az egészségügyi szakemberek zárnának. Hogy lehet ezt összehangolni?

Ezt sehogy nem lehet összehangolni, a változást a beoltottság fogja előidézni - mondja a miniszterelnök. A számok nem néznek ki jól, 10 ezer fölött van a kórházban lévők száma, az oltás még nem tudta megölni a vírust, letörni a járványt, ahogy nő az oltottak száma, ez javulni fog. Orbán arról is beszélt, hogy a konzultáció eredménye szerint lépcsőzetesen kell nyitni, elsőként az iskolákat kell nyitni, utána az éttermeket, hozzátéve, hogy a 2,5 millió beoltottság meglesz húsvét utánra, ki lehet nyitni az iskolákat, boltokat egy új védelmi rendszerrel. Utána jön a többi, de ennek részleteiről még nem beszél.

Mindig egy héttel a soron következő lépés előtt tájékoztatni fogja a nyilvánosságot, hogy milyen lépést határozott el az operatív törzs - ígérte.

Tartható ígéret, hogy annyi munkahelyet teremtenek, mint a járvány előtt?

100 ezer emberrel dolgoznak kevesebben mint a járvány előtt, így legalább ennyit létre kell hozni. Orbán szerint sikerülni fog, tartja ezt az ígéretet. Azt reméli, olyan gazdasági megindulás lesz, ami több munkahelyet hoz létre, mint amennyit a járvány tönkretett.

Rátérnek a csütörtöki találkozóra is, ahol Orbán Salvinivel találkozik.

A magyar miniszterelnök szerint tiszta helyzet jött létre. Sok embernek nincs képviselte az EU-ban, ezeknek a választóknak széttöredezett képviselete van, ezen segítenek holnap, mikor itt lesz a lengyel miniszterelnök és a reményei szerint leendő olasz miniszterelnök is - fogalmazott Orbán.

Milyen nyarunk lesz?

Most egy győzelem kapujában állunk. Lesz még 2-3 nehéz hetünk, de bízik benne, hogy a tamáskodó hangok elhalkulnak, a nyarunk szép hangos és vidám lesz. Most még azokkal van a szívünk, akik elvesztették szerettüket. Közben készülünk arra, hogy visszakapjuk a reményteljes életünket, ez már csak karnyújtásnyira van tőlünk. Orbán szerint “teszünk még 2-3 lépést”, és győzni fogunk, visszakapjuk a régi életünket.