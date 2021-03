Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A decemberben elfogadott jogszabály ellen a legfelsőbb bíróság, az ombudsman és az akkori kormány is alkotmányossági óvást emelt, de hiába. Akit adócsaláson kapnak, annak mostantól elég visszafizetnie az elcsalt adót egy büntetőkamattal együtt, és nem kerül börtönbe.","shortLead":"A decemberben elfogadott jogszabály ellen a legfelsőbb bíróság, az ombudsman és az akkori kormány is alkotmányossági...","id":"20210331_romania_adocsalas_borton_helyett_penz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674b33ab-de8f-4017-b12f-c021c10d8d71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_romania_adocsalas_borton_helyett_penz","timestamp":"2021. március. 31. 17:42","title":"Romániában az adócsalók már kivásárolhatják magukat a börtönbüntetésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügy legfrissebb, márciusi jelentése megerősíti, amit már sokszor hallhattunk: azt, hogy egyetlen vakcina is képes csökkenteni a súlyos megbetegedés kockázatát.","shortLead":"Az amerikai járványügy legfrissebb, márciusi jelentése megerősíti, amit már sokszor hallhattunk: azt, hogy egyetlen...","id":"20210331_oltas_vakcina_megbetegedes_tunetek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5fefb2-f0c5-424a-8d89-6a6cc473c7ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_oltas_vakcina_megbetegedes_tunetek_koronavirus","timestamp":"2021. március. 31. 12:07","title":"Az eddigi eredmények alapján a vakcinák valóban működnek, és megvédik a szervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b9296c-81fd-45d4-967d-b457d75db438","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy év kormányzás után mondott le a szlovák miniszterelnök, a Szputnyik V vakcina beszerzése körüli koalíciós botrányba bukott bele.","shortLead":"Egy év kormányzás után mondott le a szlovák miniszterelnök, a Szputnyik V vakcina beszerzése körüli koalíciós botrányba...","id":"20210330__Igor_Matovic_lemondas_Eduard_Heger_kormanyalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b9296c-81fd-45d4-967d-b457d75db438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120a772e-3198-46f8-b4c5-ce6d5e927798","keywords":null,"link":"/vilag/20210330__Igor_Matovic_lemondas_Eduard_Heger_kormanyalakitas","timestamp":"2021. március. 30. 18:38","title":"Elfogadta Igor Matovic lemondását és Eduard Hegert bízta meg kormányalakítással a szlovák államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423eea83-e5fa-41b8-a142-59fc0fdb8fb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miért is kellene egy Toyota Priust használnia? ","shortLead":"Miért is kellene egy Toyota Priust használnia? ","id":"20210330_Nem_eppen_visszafogott_autoval_jar_a_Google_muszaki_vezerigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=423eea83-e5fa-41b8-a142-59fc0fdb8fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c2ae6e-96d4-4010-84a8-d68ebd59ee72","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_Nem_eppen_visszafogott_autoval_jar_a_Google_muszaki_vezerigazgatoja","timestamp":"2021. március. 30. 16:59","title":"Nem egy tipikus IT-mérnök autóval jár a Google alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e709c1c-936b-4d35-a459-edaf1d6caac2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megfejtették a fehérfejű rétisasok különös betegségének titkát. Sok egyed elhullását egy kékmoszatok által termelt méreganyag okozza – számoltak be eredményeikről német és amerikai kutatók.","shortLead":"Megfejtették a fehérfejű rétisasok különös betegségének titkát. Sok egyed elhullását egy kékmoszatok által termelt...","id":"20210330_feherfeju_retisasok_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e709c1c-936b-4d35-a459-edaf1d6caac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2343c-2d69-4d32-ae29-09ecb8f1b92a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_feherfeju_retisasok_betegseg","timestamp":"2021. március. 30. 07:03","title":"Rejtélyes betegség tizedeli a rétisasokat – úgy tűnik, most megfejtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januárhoz képest egy kicsit javult a munkaerőpiaci helyzet februárra. Jól látszik a számokon, hogy a válságban hatalmas szakadék lett a férfiak és a nők munkaerőpiaci helyzete között, ahogy az idősek és a fiatalabbak között is.","shortLead":"Januárhoz képest egy kicsit javult a munkaerőpiaci helyzet februárra. Jól látszik a számokon, hogy a válságban hatalmas...","id":"20210330_munka_foglalkoztatas_munkanelkuliseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94c1697-0fe4-4358-90cd-5b35f90e817e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_munka_foglalkoztatas_munkanelkuliseg","timestamp":"2021. március. 30. 09:00","title":"104 ezerrel kevesebb magyarnak volt munkája februárban, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9150274-21dd-4884-82b5-4ff2b1a28e9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A novemberi eset vizsgálatát most fejezte be a rendőrség.","shortLead":"A novemberi eset vizsgálatát most fejezte be a rendőrség.","id":"20210331_vadasz_vadaszat_hajto_loves_soret_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9150274-21dd-4884-82b5-4ff2b1a28e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98c5b38-b62f-4d4d-932f-69b5ebc345eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_vadasz_vadaszat_hajto_loves_soret_serules","timestamp":"2021. március. 31. 12:54","title":"Nyúlra célzott, két embert talált el egy vadász Szeghalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bors szerint gyilkosság történt, az elkövető pedig önkezével vetett véget az életének.","shortLead":"A Bors szerint gyilkosság történt, az elkövető pedig önkezével vetett véget az életének.","id":"20210330_ajka_apa_fia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26662634-eda0-493e-8427-dc2fe3bde42a","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_ajka_apa_fia","timestamp":"2021. március. 30. 15:07","title":"Szörnyű részletek derültek ki az ajkai családi tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]