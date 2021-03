Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június végéig 55 millió adag érkezhet az EU-ba az oltóanyagból.","shortLead":"Június végéig 55 millió adag érkezhet az EU-ba az oltóanyagból.","id":"20210329_johnson_and_johnson_vakcina_eu_szallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223bbc0d-b02c-405c-bc65-4c34cabd7cbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_johnson_and_johnson_vakcina_eu_szallitas","timestamp":"2021. március. 29. 18:43","title":"Három hét múlva érkezik a Johnson & Johnson vakcinája Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc509f8-0994-45f0-864b-d2cdd6f4d21d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egy tragikus otthon szülés lelki, fizikai, jogi következményeit tárja fel a Wéber Kata–Mundruczó Kornél-szerzőpáros túlélődrámája, a Pieces of a Woman. A Netflixen látható film női főszereplőjét, Vanessa Kirbyt a napokban Oscar-díjra jelölték.","shortLead":"Egy tragikus otthon szülés lelki, fizikai, jogi következményeit tárja fel a Wéber Kata–Mundruczó Kornél-szerzőpáros...","id":"202112__weber_kata__tabudontogeto_tartalomrol_terhekrol__az_elet_korforgasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc509f8-0994-45f0-864b-d2cdd6f4d21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0e31d5-09ee-44de-acd3-55bf4c829584","keywords":null,"link":"/360/202112__weber_kata__tabudontogeto_tartalomrol_terhekrol__az_elet_korforgasa","timestamp":"2021. március. 29. 13:00","title":"Wéber Kata: Özönlenek hozzám a levelek olyan anyáktól, akik elveszítették a gyermeküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon, Európában és az egész világon emelkedik a császármetszések aránya – derül ki Boros Julianna Császármetszések növekvő trendje a világban és Magyarországon című tanulmányából. ","shortLead":"Magyarországon, Európában és az egész világon emelkedik a császármetszések aránya – derül ki Boros Julianna...","id":"202112_csaszarmetszeses_trendek_kevesebbhagyomanyos_szules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d259d15-f204-415f-ba4d-50f57db2c316","keywords":null,"link":"/360/202112_csaszarmetszeses_trendek_kevesebbhagyomanyos_szules","timestamp":"2021. március. 30. 13:00","title":"Egyre gyakoribb a császármetszés a világon, Magyarországon különösen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januárhoz képest egy kicsit javult a munkaerőpiaci helyzet februárra. Jól látszik a számokon, hogy a válságban hatalmas szakadék lett a férfiak és a nők munkaerőpiaci helyzete között, ahogy az idősek és a fiatalabbak között is.","shortLead":"Januárhoz képest egy kicsit javult a munkaerőpiaci helyzet februárra. Jól látszik a számokon, hogy a válságban hatalmas...","id":"20210330_munka_foglalkoztatas_munkanelkuliseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94c1697-0fe4-4358-90cd-5b35f90e817e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210330_munka_foglalkoztatas_munkanelkuliseg","timestamp":"2021. március. 30. 09:00","title":"104 ezerrel kevesebb magyarnak volt munkája februárban, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 40 éves katowicei férfi még tavaly áprilisban ütött el egy gyalogost Nagyorosziban. A sofőr segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.","shortLead":"A 40 éves katowicei férfi még tavaly áprilisban ütött el egy gyalogost Nagyorosziban. A sofőr segítségnyújtás nélkül...","id":"20210329_lengyelorszag_gyalogos_nagyoroszi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89d3e00-6235-4712-aed0-4df00f39fcac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_lengyelorszag_gyalogos_nagyoroszi","timestamp":"2021. március. 29. 18:12","title":"Halálra gázolt egy gyalogost, majd a hazájába menekült egy lengyel sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00540ca4-742a-4302-8151-bbd97210794b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az országhatártól 30 kilométerre pattant ki a rengés.","shortLead":"Az országhatártól 30 kilométerre pattant ki a rengés.","id":"20210330_foldrenges_becs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00540ca4-742a-4302-8151-bbd97210794b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a03d38f-5d49-4a63-a894-0f7c2ef46086","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_foldrenges_becs","timestamp":"2021. március. 30. 20:08","title":"4,3-as Földrengés volt Bécs közelében, Magyarországon is lehetett érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánytól független sajtó azt kérte, mutassák meg, mi folyik a magyar kórházakban. Az államtitkár válasza: a baloldali portálok kamuhíreket terjesztenek és lejáratják a magyar egészségügyet.","shortLead":"A kormánytól független sajtó azt kérte, mutassák meg, mi folyik a magyar kórházakban. Az államtitkár válasza...","id":"20210331_kovacs_zoltan_egeszsegugy_operativ_torzs_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0443d25-3b8c-4df9-99c7-4f9418e9d13f","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_kovacs_zoltan_egeszsegugy_operativ_torzs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 31. 11:08","title":"Kovács Zoltán szerint nem kell kamerázni a magyar kórházakban, mert \"az operatív törzs mindennap tájékoztat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több olyan beteg is érkezett a kórházba, aki nem érte el a háziorvosát, így inkább bement a sürgősségire.","shortLead":"Több olyan beteg is érkezett a kórházba, aki nem érte el a háziorvosát, így inkább bement a sürgősségire.","id":"20210329_fogorvos_onkentes_korhaz_covid_ambulancia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b3252-54dd-40d3-9db6-ddba55eb12b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_fogorvos_onkentes_korhaz_covid_ambulancia","timestamp":"2021. március. 29. 17:45","title":"Egyetlen nap alatt 80 koronavírusos beteggel találkozott az ambulancián az önkéntes fogorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]