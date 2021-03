Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5adeb15-bee1-487a-94bb-e07746133bb1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210331_Marabu_Feknyuz_Orban_es_Kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5adeb15-bee1-487a-94bb-e07746133bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103b2482-79a9-4994-828e-bdaeaf565340","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Marabu_Feknyuz_Orban_es_Kina","timestamp":"2021. március. 31. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bb04dd-0034-40f9-9e86-258a240d3d42","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Aki kétes forrásból származó programokat, illetve operációs rendszert használ, többféle veszélynek is kiteszi magát.","shortLead":"Aki kétes forrásból származó programokat, illetve operációs rendszert használ, többféle veszélynek is kiteszi magát.","id":"20210326_Negy_fontos_kerdes_a_jogtiszta_szoftverhasznalatrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3bb04dd-0034-40f9-9e86-258a240d3d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060cbdf1-aba6-47ff-b3d4-29637f38a911","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210326_Negy_fontos_kerdes_a_jogtiszta_szoftverhasznalatrol","timestamp":"2021. március. 30. 07:30","title":"Négy fontos kérdés a jogtiszta szoftverhasználatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az autópálya-kapukat és a pályaudvarokat fogják szigorúan ellenőrizni.","shortLead":"Az autópálya-kapukat és a pályaudvarokat fogják szigorúan ellenőrizni.","id":"20210330_rendorseg_ellenorzes_franciaorszag_husvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff79d625-aaba-4347-945d-87e875e9a5d7","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_rendorseg_ellenorzes_franciaorszag_husvet","timestamp":"2021. március. 30. 21:56","title":"Rendőrökkel akadályoznák meg a húsvéti utazásokat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oxfordi vakcinának eddig COVID-19 Vaccine AstraZeneca volt a hivatalos neve, de több más jelölést is használnak rá.","shortLead":"Az oxfordi vakcinának eddig COVID-19 Vaccine AstraZeneca volt a hivatalos neve, de több más jelölést is használnak rá.","id":"20210330_astrazeneca_vakcina_nevet_kapott_vaxzevira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d5e469-1dd6-426e-a1e4-42ae199d2a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045e04c9-2d2e-4d99-8bc3-798d6a923ad4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_astrazeneca_vakcina_nevet_kapott_vaxzevira","timestamp":"2021. március. 30. 12:27","title":"Nevet kapott az AstraZeneca oltóanyaga, mostantól Vaxzevirának hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nap volt csak eddig, amikor egyetlen nap alatt több elhunytat jelentettek, mint most. Meredeken nő a kórházban ápoltak és a géppel lélegeztetettek száma is, az egyetlen jó hír az, hogy már negyedik napja kevesebb új fertőzöttet jelentenek, mint az előző hét azonos napján.","shortLead":"Egyetlen nap volt csak eddig, amikor egyetlen nap alatt több elhunytat jelentettek, mint most. Meredeken nő a kórházban...","id":"20210330_koronavirus_covid_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408a1dfa-5ac4-4563-859b-fd268d15aa53","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_koronavirus_covid_szamok","timestamp":"2021. március. 30. 12:13","title":"274 újabb áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe75e950-bc05-45cf-9859-2068457873e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első csillagok és galaxisok előtti időből származó fekete lyukra bukkantak ausztrál tudósok. A mintegy 55 ezer naptömegű fekete lyuk adhatja a ma létező szupernagy tömegű fekete lyukak magját és segíthet a kutatóknak felbecsülni az univerzumban lévő ilyen objektumok számát.","shortLead":"Az első csillagok és galaxisok előtti időből származó fekete lyukra bukkantak ausztrál tudósok. A mintegy 55 ezer...","id":"20210331_elso_csillagok_es_galaxisok_elottrol_szarmazo_fekete_lyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe75e950-bc05-45cf-9859-2068457873e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66990b18-cbed-4bea-a334-3a07df39bcb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_elso_csillagok_es_galaxisok_elottrol_szarmazo_fekete_lyuk","timestamp":"2021. március. 31. 07:03","title":"30 éve megjósolták, most megvan: az első csillagok és galaxisok előttről származó fekete lyukra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815fa57-c947-4942-a917-f8050864176e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó legkisebb szabadidő-autójából egy minden korábbinál terepesebb változat érkezett.","shortLead":"A japán gyártó legkisebb szabadidő-autójából egy minden korábbinál terepesebb változat érkezett.","id":"20210330_terepes_hangulatban_itt_a_hibrid_toyota_yaris_cross_adventure","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d815fa57-c947-4942-a917-f8050864176e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5902127-4e9b-4f2a-ab0a-2d1b7e2e6313","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_terepes_hangulatban_itt_a_hibrid_toyota_yaris_cross_adventure","timestamp":"2021. március. 30. 07:59","title":"Terepes hangulatban: itt a hibrid Toyota Yaris Cross Adventure","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Magyarországon 3% az inflációs cél – írjuk le, amikor az inflációról vagy a kamatdöntésekről van szó. Természetesnek vesszük a megállapítást (végül is húsz éve van inflációs cél és tizennégy éve ugyanennyi), szinte fel sem tűnik, amikor páran felteszik a kérdést: mégis miért van ez így? Miért jó az, hogy infláció van, miért jó, hogy épp ekkora, és hogyan számolják ki mindezt? A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkban most ezekre mutatjuk be a válaszokat, és azok kritikáit.","shortLead":"Magyarországon 3% az inflációs cél – írjuk le, amikor az inflációról vagy a kamatdöntésekről van szó. Természetesnek...","id":"20210331_egy_masik_kozgazdasag_inflacio_bankok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880426b7-725b-46e6-ab68-f19d46f4578c","keywords":null,"link":"/360/20210331_egy_masik_kozgazdasag_inflacio_bankok","timestamp":"2021. március. 31. 06:30","title":"Miért jó az, ha drágul az élet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]