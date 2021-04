Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b70eec95-041c-4ebf-ae75-bacabd0d5a15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vállalat szóvivője tisztázta a helyzetet.","shortLead":"A vállalat szóvivője tisztázta a helyzetet.","id":"20210331_voltswagen_volkswagen_elektromos_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b70eec95-041c-4ebf-ae75-bacabd0d5a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7612c489-6568-4b08-802f-70538759aca5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_voltswagen_volkswagen_elektromos_auto","timestamp":"2021. március. 31. 05:07","title":"Nem lesz Voltswagen a Volkswagenből, vicc volt az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált aktív fertőzöttek 224 761-en vannak.\r

","shortLead":"A regisztrált aktív fertőzöttek 224 761-en vannak.\r

","id":"20210331_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aae3a5f-eaca-43b4-a270-752bd0eb1086","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 31. 09:24","title":"Újabb 302 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték össze.\r

\r

","shortLead":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték...","id":"20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb42219-2c2a-4d80-8459-221d997103b9","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","timestamp":"2021. április. 01. 09:01","title":"Az amerikai palacsinta és a golyóálló mellény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8336e9a6-f0b8-4cb8-9703-078bf61b1265","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepekre készülve főleg százalékokra lebontott statisztikákat jelentettek be az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Az ünnepekre készülve főleg százalékokra lebontott statisztikákat jelentettek be az operatív törzs csütörtöki...","id":"20210401_Oprativ_torzs_husvet_csutortok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8336e9a6-f0b8-4cb8-9703-078bf61b1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eace8c-51e4-4b50-b830-2b95ee5146db","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Oprativ_torzs_husvet_csutortok","timestamp":"2021. április. 01. 12:51","title":"218 400 adag AstraZeneca-vakcina érkezik este Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ba73da-8a89-49a4-8600-4148e406987b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nekem nem tragédia, hogy ott lakom, ahol születtem – mondja Bukta Imre otthonáról, Mezőszemeréről. Falusi fiatalok pedig arról mesélnek, mit tudnak és mit gondolnak a művészetről. Másik Magyarország harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Nekem nem tragédia, hogy ott lakom, ahol születtem – mondja Bukta Imre otthonáról, Mezőszemeréről. Falusi fiatalok...","id":"20210330_Doku360_Masik_Magyarorszag_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5ba73da-8a89-49a4-8600-4148e406987b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af436b-31d6-4811-9c8b-4a0453b75283","keywords":null,"link":"/360/20210330_Doku360_Masik_Magyarorszag_harmadik_resz","timestamp":"2021. március. 30. 19:00","title":"Doku360: Ez az én hazám itt. Hova menjek? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PayPal nagyon szeretné, ha a sokak számára idegennek tűnő virtuális valutákat úgy kezelnék az emberek, mint a rendes pénzt. Ezért pedig komoly változtatásra is hajlandók, de egyelőre csak az Egyesült Államokban.","shortLead":"A PayPal nagyon szeretné, ha a sokak számára idegennek tűnő virtuális valutákat úgy kezelnék az emberek, mint a rendes...","id":"20210331_paypal_bitcoin_kriptopenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56411d86-74df-4e72-b47b-97eadcd5f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6525934-86ed-4ab8-a8c3-126dcd25c6ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_paypal_bitcoin_kriptopenz","timestamp":"2021. március. 31. 09:03","title":"Új korszak a PayPal-felhasználóknak: már kriptopénzekkel is lehet fizetni a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99146174-d79c-4115-8458-ebf8e47eedf1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210401_Marabu_Feknyuz_Tessek_a_jarvanyugyi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99146174-d79c-4115-8458-ebf8e47eedf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c06963-2284-4d47-aa9b-1717d71027e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Marabu_Feknyuz_Tessek_a_jarvanyugyi_adatok","timestamp":"2021. április. 01. 06:45","title":"Marabu Féknyúz: Tessék, a járványügyi adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfüggesztették az oltásokat a vakcinával Brandenburg tartományban és Münchenben is. Az Astrazeneca együttműködik a német hatóságokkal, ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy az oltóanyaguk előny-kockázat profilját megerősítette az EMA a havi biztonsági frissítésben.\r

","shortLead":"Felfüggesztették az oltásokat a vakcinával Brandenburg tartományban és Münchenben is. Az Astrazeneca együttműködik...","id":"20210330_berlin_felfuggesztes_astrazeneca_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a371e639-caf0-4441-97ce-05e2fe148e4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_berlin_felfuggesztes_astrazeneca_vakcina","timestamp":"2021. március. 30. 21:29","title":"Berlinben felfüggesztik az AstraZeneca-vakcina használatát a 60 éven aluliaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]