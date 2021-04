Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi megöléssel fenyegette a nőt, és azt mondta, hogy \"kirugdossa belőle a gyereket\".","shortLead":"A férfi megöléssel fenyegette a nőt, és azt mondta, hogy \"kirugdossa belőle a gyereket\".","id":"20210401_Zaklatas_buntetett_eloelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"785ab650-8356-4b17-83f6-0eee13392e35","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Zaklatas_buntetett_eloelet","timestamp":"2021. április. 01. 11:38","title":"Több mint ezerszer zaklatta telefonon volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz külügyminisztérium. Az utóbbi időben egymást érik a hasolnló lelepleződések.","shortLead":"5000 eurót kapott volna, ha nem érik tetten. A történtek miatt két orosz diplomatát is kiutasított az olasz...","id":"20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ba7d5f0-eab6-465c-9e5c-25afda42f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345ef579-df7c-4af1-82a0-2aa4a217ae2b","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_olasz_kapitany_kemkedes_orosz_diplomatak_kiutasitasa","timestamp":"2021. március. 31. 16:29","title":"Oroszországnak kémkedő tengerésztisztet fogtak el Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Opera szakszervezete szerint kevesebben fertőződtek volna meg, ha időben leállítják a próbákat, az igazgató szerint a „militáns” szakszervezet keltette, politikai alapú botrányhírről van szó.","shortLead":"Az Opera szakszervezete szerint kevesebben fertőződtek volna meg, ha időben leállítják a próbákat, az igazgató szerint...","id":"20210401_Megfertozodott_az_Operaban_288_ember_Okovacs_Szilveszter_szerint_ez_nem_tobb_az_atlagos_szamnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ee4ed9-64de-46a6-aeb0-c27b1f5c33a8","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Megfertozodott_az_Operaban_288_ember_Okovacs_Szilveszter_szerint_ez_nem_tobb_az_atlagos_szamnal","timestamp":"2021. április. 01. 11:32","title":"Megfertőződött az Operában 288 ember, Ókovács Szilveszter szerint ez nem több az átlagos számnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az autópálya-kapukat és a pályaudvarokat fogják szigorúan ellenőrizni.","shortLead":"Az autópálya-kapukat és a pályaudvarokat fogják szigorúan ellenőrizni.","id":"20210330_rendorseg_ellenorzes_franciaorszag_husvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff79d625-aaba-4347-945d-87e875e9a5d7","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_rendorseg_ellenorzes_franciaorszag_husvet","timestamp":"2021. március. 30. 21:56","title":"Rendőrökkel akadályoznák meg a húsvéti utazásokat Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igaz, csak nagyjából fél napig.","shortLead":"Igaz, csak nagyjából fél napig.","id":"20210331_hida_the_pain_harold_stockholmi_vakcinaregisztracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61901b7a-d763-4ed1-81e7-73f68137d87b","keywords":null,"link":"/elet/20210331_hida_the_pain_harold_stockholmi_vakcinaregisztracio","timestamp":"2021. március. 31. 17:06","title":"Váratlan magyar siker: Hide the Pain Harold lett a stockholmi vakcinaregisztráció arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Parma elleni meccs közben hagyta el a száját egy káromkodás.","shortLead":"A Parma elleni meccs közben hagyta el a száját egy káromkodás.","id":"20210330_eltiltas_Buffon_istenkaromlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bae135-c831-49bc-94f2-5f3e7ba5cc2f","keywords":null,"link":"/elet/20210330_eltiltas_Buffon_istenkaromlas","timestamp":"2021. március. 30. 19:52","title":"Eltiltották Buffont istenkáromlás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed. 1512-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed. 1512-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","id":"20210401_koronavirus_jarvany_fertozott_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620d144b-0574-4f92-abe2-6a2c08ba14e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_koronavirus_jarvany_fertozott_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 01. 09:11","title":"258 újabb halottja van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8367d385-e72c-4a1d-ad2d-ba5a60dc7a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple technológiai problémák miatt végül nem bocsátotta piacra vezeték nélküli töltőpadját, a Xiaomi bátrabbnak tűnik: készített egy olyan eszközt, amelyről első ránézésre azt gondolnánk, az Apple-é is lehetne.","shortLead":"Bár az Apple technológiai problémák miatt végül nem bocsátotta piacra vezeték nélküli töltőpadját, a Xiaomi bátrabbnak...","id":"20210331_xiaomi_vezetek_nelkuli_tolto_qi_apple_airpower","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8367d385-e72c-4a1d-ad2d-ba5a60dc7a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754e32d7-515e-4e33-ba43-ab47d81e2528","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_xiaomi_vezetek_nelkuli_tolto_qi_apple_airpower","timestamp":"2021. március. 31. 12:03","title":"Nem csinálta meg az Apple? Vezeték nélküli töltőpadot jelentett be a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]