[{"available":true,"c_guid":"379f2578-6a47-41a4-8c36-db067356d639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök arról beszélt, egyetlen módon lehet megállítani a vírust, ez pedig az oltás.","shortLead":"A miniszterelnök arról beszélt, egyetlen módon lehet megállítani a vírust, ez pedig az oltás.","id":"20210331_orban_m1_szerda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=379f2578-6a47-41a4-8c36-db067356d639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af0bc2b-4d44-4a40-9848-7708d6477279","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_orban_m1_szerda","timestamp":"2021. március. 31. 19:17","title":"Orbán rendkívüli interjút jelentett be szerda estére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93292f90-ee97-4157-8847-5562a5c7c692","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus tönkreteszi a munkahelyeket, a gazdaságot is megtámadja - hangoztatta a miniszterelnök, aki szerint nem lehet egyik percről a másikra újraindítani szállodákat, éttermeket. Elmondta, hogy miért nincs nagyobb szigor, és beszélt arról is, 2-3 nehéz hetünk lesz még. A közmédiás interjúknál szokatlan módon Orbán valódi kérdéseket is kapott. ","shortLead":"A vírus tönkreteszi a munkahelyeket, a gazdaságot is megtámadja - hangoztatta a miniszterelnök, aki szerint nem lehet...","id":"20210331_Rendkivuli_interjut_ad_Orban_Viktor_az_M1en","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93292f90-ee97-4157-8847-5562a5c7c692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfa900b-6041-4245-8974-8b7312ae14d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Rendkivuli_interjut_ad_Orban_Viktor_az_M1en","timestamp":"2021. március. 31. 20:36","title":"Orbán: Május végéig 7 millió első oltásig el lehet jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A spanyol kormány rendelete alapján minden közterületen viselni kell a maszkot – még a strandon is. A Baleár-szigetek helyi kormányzata tiltakozott, és megpróbál mentesítést elérni a napfürdőzőknek a tengerparton.","shortLead":"A spanyol kormány rendelete alapján minden közterületen viselni kell a maszkot – még a strandon is. A Baleár-szigetek...","id":"20210331_Tavasz_karanten_idejen_napfurdozes_maszkban_a_tengerparton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46b73ec-e3e3-4b06-992e-d990e68379c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_Tavasz_karanten_idejen_napfurdozes_maszkban_a_tengerparton","timestamp":"2021. március. 31. 14:57","title":"Tavasz karantén idején: napfürdőzés maszkban a tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten találkozott Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Matteo Salvini, az olasz Liga párt elnöke.","shortLead":"Budapesten találkozott Orbán Viktor, Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök és Matteo Salvini, az olasz Liga párt...","id":"20210401_orban_salvini_morawiecki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a4218a1-755c-4fbe-9ea4-4c96be7a5a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f39ed12-dc28-4210-a799-a3c1999e4da5","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_orban_salvini_morawiecki","timestamp":"2021. április. 01. 19:37","title":"Orbán: Egy európai reneszánszt akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4064810-8f84-4e7d-9dc6-f604033654b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint már csak pár hetet kell kibírni.","shortLead":"A MOK szerint már csak pár hetet kell kibírni.","id":"20210401_orvosi_kamara_husvet_maradj_otthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4064810-8f84-4e7d-9dc6-f604033654b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0015713f-1dfb-4bbf-af75-330c3a010dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_orvosi_kamara_husvet_maradj_otthon","timestamp":"2021. április. 01. 19:26","title":"Orvosi kamara: 5 percenként meghal egy honfitársunk, húsvétkor maradj otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852cbf6a-3b29-4be2-82e0-37b642499698","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi miniszter elborzadt a folyópartokon sörözgető emberektől.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter elborzadt a folyópartokon sörözgető emberektől.","id":"20210401_koronavirus_franciaorszag_alkohol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=852cbf6a-3b29-4be2-82e0-37b642499698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3f9fec-7987-4f83-82a5-28ed2f6c0020","keywords":null,"link":"/vilag/20210401_koronavirus_franciaorszag_alkohol","timestamp":"2021. április. 01. 16:48","title":"A koronavírus miatt tilos lesz az utcán inni Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook első körben az androidos eszközökre elérhető alkalmazásba teszi bele a hírfolyamot megújító újdonságát, de hamarosan az iPhone-okra is megérkezik majd.","shortLead":"A Facebook első körben az androidos eszközökre elérhető alkalmazásba teszi bele a hírfolyamot megújító újdonságát, de...","id":"20210331_facebook_hirfolyam_algoritmus_beallitasok_szemelyre_szabott_tartalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ff9448-d5ee-4252-a778-7811937d3078","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_facebook_hirfolyam_algoritmus_beallitasok_szemelyre_szabott_tartalom","timestamp":"2021. március. 31. 19:03","title":"Új funkciót kap a mobilos Facebook, személyesebb lesz tőle a hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57793c7e-ee12-4da0-8875-97de4e2c212f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az UVeya nevű svájci vállalat egy speciális robotot épített, ami alkalmas lehet arra, hogy sterilizálja a repülőgépek utasterét.","shortLead":"Az UVeya nevű svájci vállalat egy speciális robotot épített, ami alkalmas lehet arra, hogy sterilizálja a repülőgépek...","id":"20210401_uveya_koronavirus_uv_feny_sterilizalas_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57793c7e-ee12-4da0-8875-97de4e2c212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2f4dc0-2851-4886-924a-1f7bc1974820","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_uveya_koronavirus_uv_feny_sterilizalas_repulogep","timestamp":"2021. április. 01. 19:03","title":"UV-fénnyel ölné meg a koronavírust a repülőgépeken egy svájci cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]