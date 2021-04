Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4ae1da3-ebd4-48a4-9c9a-f075e4c2da03","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Két fiatal zenész indul útnak, hogy Kodály Zoltán életútját végigjárva készüljenek fontos koncertjükre. Kiderül, hogy miért játszott fontos szerepet a művész életében Galánta és a felvidéki parasztlányok. A mi Kodályunk, első rész. ","shortLead":"Két fiatal zenész indul útnak, hogy Kodály Zoltán életútját végigjárva készüljenek fontos koncertjükre. Kiderül...","id":"20210402_Doku360_A_mi_Kodalyunk_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4ae1da3-ebd4-48a4-9c9a-f075e4c2da03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f10f44-1d6d-4180-859b-40628d386a18","keywords":null,"link":"/360/20210402_Doku360_A_mi_Kodalyunk_elso_resz","timestamp":"2021. április. 03. 19:00","title":"Doku360: Nem leszek muzsikus, ha akkor egy népszerű slágert játszanak a szüleim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47c3ee-f31e-42c9-b3f5-499679a55d99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró 968 CS egészen feltűnő jelenségnek számít a közutakon. ","shortLead":"Az új tulajdonosra váró 968 CS egészen feltűnő jelenségnek számít a közutakon. ","id":"20210404_pirosnal_is_pirosabb_ez_a_28_evesen_ujszeru_elado_porsche_968_cs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c47c3ee-f31e-42c9-b3f5-499679a55d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f99ac1-4bbd-40b6-9972-273cbb2a8c98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210404_pirosnal_is_pirosabb_ez_a_28_evesen_ujszeru_elado_porsche_968_cs","timestamp":"2021. április. 04. 06:41","title":"Pirosnál is pirosabb ez a 28 évesen újszerű, éppen eladó Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6684dfb8-6fc8-4b63-bf5b-b7a482dd8a1f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tízévi előkészítés után eldőlt, hogy 2023 végén útjára bocsátják a Polar Pod nevű kutatóhajót. ","shortLead":"Tízévi előkészítés után eldőlt, hogy 2023 végén útjára bocsátják a Polar Pod nevű kutatóhajót. ","id":"202113_fuggoleges_kutatohajo_allnak_elebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6684dfb8-6fc8-4b63-bf5b-b7a482dd8a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2075d1f-5642-4c1e-9322-886ba47f31ea","keywords":null,"link":"/360/202113_fuggoleges_kutatohajo_allnak_elebe","timestamp":"2021. április. 02. 13:45","title":"Igazi innováció: a függőleges hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2966e828-f95b-4c91-b8e9-3b6e7a43eb82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag egyből előállították azt, aki összetörte Szalay Péter műalkotását.","shortLead":"Állítólag egyből előállították azt, aki összetörte Szalay Péter műalkotását.","id":"20210402_szelsojobb_blm_szobordontes_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2966e828-f95b-4c91-b8e9-3b6e7a43eb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92755227-94d2-454b-9dd4-dd42c8ddf9df","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_szelsojobb_blm_szobordontes_ferencvaros","timestamp":"2021. április. 02. 10:45","title":"Szélsőjobboldaliak törték össze a ferencvárosi Black Lives Matter-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3407adf3-499c-4bf5-ab70-b134cfe4d188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2006-os szintre ugrott vissza a költségvetés hiánya, és most beleírják a 2021-esbe is, hogy idén csak alig fog javulni a helyzet; egyre többen tervezik a nyári vakációt; létrejött az Üzbég-Magyar Burgonyakutató Központ. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A 2006-os szintre ugrott vissza a költségvetés hiánya, és most beleírják a 2021-esbe is, hogy idén csak alig fog...","id":"20210404_Es_akkor_koltsegvetes_valsag_uzbeg_nyaralas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3407adf3-499c-4bf5-ab70-b134cfe4d188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a03d37-590c-4b69-aefa-bb7a3cf52862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Es_akkor_koltsegvetes_valsag_uzbeg_nyaralas","timestamp":"2021. április. 04. 07:00","title":"És akkor már meg sem próbál úgy tenni a kormány, mint ha tartható lenne a költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61880887-41d1-49d8-8aa3-c2ae48831597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadsereg és a rendőrség 550 embert ölt meg a puccs kezdete óta.","shortLead":"A hadsereg és a rendőrség 550 embert ölt meg a puccs kezdete óta.","id":"20210403_tuntetes_mianmar_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61880887-41d1-49d8-8aa3-c2ae48831597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb79686b-0681-4443-b49f-54051c71e574","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_tuntetes_mianmar_gyilkossag","timestamp":"2021. április. 03. 15:02","title":"Tüzet nyitott a tüntetőkre a hadsereg Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba1415a-ad5b-4f65-8c95-3ef50b87e94c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Speciálterv Építőmérnöki Kft. nyerte a tendert, már szerződtek is.","shortLead":"A Speciálterv Építőmérnöki Kft. nyerte a tendert, már szerződtek is.","id":"20210402_bkk_aquincumi_hid_megvalosithatosagi_terv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba1415a-ad5b-4f65-8c95-3ef50b87e94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e7fd03-16c2-4435-81ce-43571c120012","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210402_bkk_aquincumi_hid_megvalosithatosagi_terv","timestamp":"2021. április. 02. 14:32","title":"Megtalálta a BKK, hogy kivel készítteti az Aquincumi híd megvalósíthatósági tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban valamiért el kellett halasztani a bemutatót, péntek délután kikerült a Partizán csatornájára a Hülye fiatalság című dokumentumfilm.\r

\r

","shortLead":"Korábban valamiért el kellett halasztani a bemutatót, péntek délután kikerült a Partizán csatornájára a Hülye fiatalság...","id":"20210402_Bemutattak_a_Partizan_SZFEfilmjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0d385ee-4a76-4aa6-b6fd-e3a73574a173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26e077d-a067-4646-8f40-57afa2ea5177","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_Bemutattak_a_Partizan_SZFEfilmjet","timestamp":"2021. április. 02. 18:38","title":"Bemutatták a Partizán SZFE-filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]