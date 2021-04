Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c47c3ee-f31e-42c9-b3f5-499679a55d99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró 968 CS egészen feltűnő jelenségnek számít a közutakon. ","shortLead":"Az új tulajdonosra váró 968 CS egészen feltűnő jelenségnek számít a közutakon. ","id":"20210404_pirosnal_is_pirosabb_ez_a_28_evesen_ujszeru_elado_porsche_968_cs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c47c3ee-f31e-42c9-b3f5-499679a55d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f99ac1-4bbd-40b6-9972-273cbb2a8c98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210404_pirosnal_is_pirosabb_ez_a_28_evesen_ujszeru_elado_porsche_968_cs","timestamp":"2021. április. 04. 06:41","title":"Pirosnál is pirosabb ez a 28 évesen újszerű, éppen eladó Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint az áremelkedések miatt a dohányosok jelentős része teljesen felhagyna e szokásával, vagy alternatívát keresne.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint az áremelkedések miatt a dohányosok jelentős része teljesen felhagyna e szokásával, vagy...","id":"20210403_Most_valhatott_tul_dragava_a_cigaretta_a_magyaroknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee4d55a-9e93-49e1-94d0-183ada2fd02f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210403_Most_valhatott_tul_dragava_a_cigaretta_a_magyaroknak","timestamp":"2021. április. 03. 19:20","title":"Most válhatott túl drágává a cigaretta a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"23 embert kellett kiköltöztetni.","shortLead":"23 embert kellett kiköltöztetni.","id":"20210404_Tuz_volt_a_hatvani_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e633b19-d259-420f-aaad-302afa24c822","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Tuz_volt_a_hatvani_korhazban","timestamp":"2021. április. 04. 08:05","title":"Tűz volt a hatvani kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötezer dollárt remél Olekszandra Olinjkova az akciótól, a vásárló szinte bármit rávarrathat.","shortLead":"Ötezer dollárt remél Olekszandra Olinjkova az akciótól, a vásárló szinte bármit rávarrathat.","id":"20210403_horvat_tenisz_tetovalas_szponzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf80ee2c-b1b6-4634-822b-4a4170d3bf1d","keywords":null,"link":"/elet/20210403_horvat_tenisz_tetovalas_szponzor","timestamp":"2021. április. 03. 14:31","title":"Felkínálta a karját tetoválásra egy horvát teniszezőnő, hogy pénzhez jusson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398b9610-9673-43db-af37-b3c1d5f71924","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A második világháború után a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok több mint 10 millió adata között kell rendet tenniük a Nyelvtudományi Kutatóközpont munkatársainak.","shortLead":"A második világháború után a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok több mint 10 millió adata között kell rendet tenniük...","id":"202113_minek_neveztek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=398b9610-9673-43db-af37-b3c1d5f71924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d1942d-8e1f-408a-b23c-12ebfcaa69dc","keywords":null,"link":"/360/202113_minek_neveztek","timestamp":"2021. április. 03. 13:40","title":"Ferencből Forenc, Mosonszentpéterből Momolsziter lett a szovjet fogolytáborokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hírt Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operagáz főigazgatója közölte az Origóval.","shortLead":"A hírt Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operagáz főigazgatója közölte az Origóval.","id":"20210403_Koronavirusban_meghalt_Busa_Tamas_operaenekes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabffe01-0eb4-4ce0-8ac7-55cd464b44c4","keywords":null,"link":"/kultura/20210403_Koronavirusban_meghalt_Busa_Tamas_operaenekes","timestamp":"2021. április. 03. 16:31","title":"Koronavírus-fertőzés miatt elhunyt Busa Tamás operaénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe69557-87e8-4e5d-8bbc-35567c53bc9c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kisebb motor, alacsonyabb tömeg, szerényebb fogyasztás. Ezzel kecsegtet a legújabb Bentley, ami még ilyen formában is földöntúli luxusban és nyugalomban repíti gazdáját bőven 300 km/h fölé.","shortLead":"Kisebb motor, alacsonyabb tömeg, szerényebb fogyasztás. Ezzel kecsegtet a legújabb Bentley, ami még ilyen formában is...","id":"20210404_bentley_flying_spur_v8_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffe69557-87e8-4e5d-8bbc-35567c53bc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccda19a-be81-41c5-8c5e-5fd5fbcd1586","keywords":null,"link":"/cegauto/20210404_bentley_flying_spur_v8_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. április. 04. 14:00","title":"Amikor a 112 millió forintos a spórolós verzió: Bentley Flying Spur V8 teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac06b41-b6fa-4fcf-8741-dbe45191e826","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három körözöttet is elfogtak a kétnapos akcióban a 9-es és a 151-es járaton.","shortLead":"Három körözöttet is elfogtak a kétnapos akcióban a 9-es és a 151-es járaton.","id":"20210403_budapest_buszjarat_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ac06b41-b6fa-4fcf-8741-dbe45191e826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f3dc91-ba1d-4728-a5ca-701befb69b19","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_budapest_buszjarat_ellenorzes","timestamp":"2021. április. 03. 08:46","title":"Két nap alatt 50 emberrel szemben intézkedtek két budapesti buszjáraton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]