[{"available":true,"c_guid":"b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízen haltak meg az elmúlt 24 órában, ennél alacsonyabb adat szeptember 14-én volt utoljára.","shortLead":"Tízen haltak meg az elmúlt 24 órában, ennél alacsonyabb adat szeptember 14-én volt utoljára.","id":"20210403_Koronavirus_hethavi_melyponton_a_halalozasok_szama_a_briteknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894a398b-59c0-4bcc-91cf-b54efb99c0c5","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Koronavirus_hethavi_melyponton_a_halalozasok_szama_a_briteknel","timestamp":"2021. április. 03. 20:40","title":"Koronavírus: héthavi mélyponton a halálozások száma a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"A ferencvárosi BLM-csillámpóni szobor körüli üvöltözés a nagyvonalúságot teljesen nélkülöző, nagyjából menthetetlen magyar pártpolitika esszenciája. Vélemény.","shortLead":"A ferencvárosi BLM-csillámpóni szobor körüli üvöltözés a nagyvonalúságot teljesen nélkülöző, nagyjából menthetetlen...","id":"20210403_Cegledi_Mert_nektek_mindket_oldalon_tilos_nevetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea6fe36-cc2f-4a59-b601-29d91462a87b","keywords":null,"link":"/360/20210403_Cegledi_Mert_nektek_mindket_oldalon_tilos_nevetni","timestamp":"2021. április. 04. 17:30","title":"Ceglédi: Mert nektek mindkét oldalon tilos nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Heteken belül bevezetik az új szabályokat.","shortLead":"Heteken belül bevezetik az új szabályokat.","id":"20210404_Nemetorszagban_teszt_nelkul_mehetnek_majd_peldaul_fodraszhoz_az_oltottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b810c77-6dc9-492f-a87f-e1f34c3d5b13","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Nemetorszagban_teszt_nelkul_mehetnek_majd_peldaul_fodraszhoz_az_oltottak","timestamp":"2021. április. 04. 13:51","title":"Németországban teszt nélkül mehetnek majd például fodrászhoz az oltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bíboros húsvét alkalmából beszélt arról, hogy az egy éve tartó járvány miatt, sokan el vannak keseredve, de azt tapasztalja, hogy a segítségnyújtás, a családi, rokoni, egyházközségi kapcsolatrendszerek az elzártság ellenére erősödtek.","shortLead":"A bíboros húsvét alkalmából beszélt arról, hogy az egy éve tartó járvány miatt, sokan el vannak keseredve, de azt...","id":"20210403_Erdo_Peter_nagyszombat_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be703c37-c877-4af3-af59-a84646ba743e","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Erdo_Peter_nagyszombat_jarvany","timestamp":"2021. április. 03. 10:18","title":"Erdő Péter: Nem félünk attól, hogy a hívek a korlátozások miatt elszoknak a templomba járástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619c476e-1bbe-423c-aa0d-f8b85848ded4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az illetékes hatóságoknak alig tűnt fel, hogy a járvány a feje tetejére állította a munkavégzés rendjét, miközben a kormány egy éve adós a végleges home office-szabályozással.","shortLead":"Az illetékes hatóságoknak alig tűnt fel, hogy a járvány a feje tetejére állította a munkavégzés rendjét, miközben...","id":"202113__dolgozoi_jogok__home_office__vakcina__munka_ellen_beoltva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=619c476e-1bbe-423c-aa0d-f8b85848ded4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17538c80-bef4-4ba8-a4b9-95f399a6a9ec","keywords":null,"link":"/360/202113__dolgozoi_jogok__home_office__vakcina__munka_ellen_beoltva","timestamp":"2021. április. 03. 11:00","title":"A munkahelye senkit nem kötelezhet oltásra – de ki tudja, meddig lesz ez így?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük mosdóba menni.","shortLead":"Az Amazon először megpróbálta letagadni, most viszont elismerte, hogy a futáraiknak sokszor tényleg nincs lehetőségük...","id":"20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5196c-2ee8-4ffa-afec-473e14d271e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Annyira_leterheltek_hogy_uvegbe_vizelnek_az_Amazon_futarai","timestamp":"2021. április. 04. 10:20","title":"Annyira leterheltek, hogy palackba vizelnek az Amazon futárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két tartományban rosszabbodik a helyzet Haszan Róháni elnök szerint.","shortLead":"Két tartományban rosszabbodik a helyzet Haszan Róháni elnök szerint.","id":"20210403_Mar_Iranban_is_a_koronavirusjarvany_negyedik_hullamanal_tartanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4266d7ad-9dd2-434a-8878-c0b67b2cf036","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Mar_Iranban_is_a_koronavirusjarvany_negyedik_hullamanal_tartanak","timestamp":"2021. április. 03. 19:28","title":"Már Iránban is a koronavírus-járvány negyedik hullámánál tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c56cbce-c9ea-430e-9e11-9e20fb153c3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Molotov-koktélokat dobáltak, kirakatokat törtek be a járványügyi intézkedések ellen tiltakozó svájci fiatalok.","shortLead":"Molotov-koktélokat dobáltak, kirakatokat törtek be a járványügyi intézkedések ellen tiltakozó svájci fiatalok.","id":"20210403_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_fekeztek_meg_a_tuntetoket_Sankt_Gallenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c56cbce-c9ea-430e-9e11-9e20fb153c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce801ac-04f9-46d0-b13f-fbf022713724","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Konnygazzal_es_gumilovedekekkel_fekeztek_meg_a_tuntetoket_Sankt_Gallenben","timestamp":"2021. április. 03. 09:34","title":"Könnygázt, gumilövedéket vetettek be a korlátozások ellen tüntetőkkel szemben Sankt Gallenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]