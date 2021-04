A Koronavírus Sajtóközpont cáfolja, hogy korábban zárt volna be a terézvárosi rendelő

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b606af5-6062-4c24-8d37-da27348fc9bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 89 éves férfi szombat este óta nem adott magáról életjelet.","shortLead":"A 89 éves férfi szombat este óta nem adott magáról életjelet.","id":"20210404_Eltunt_Pesti_Jozsef_Imre_a_rendorseg_keresi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b606af5-6062-4c24-8d37-da27348fc9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f49331-2798-4f5b-9dc1-17b90b71b97b","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Eltunt_Pesti_Jozsef_Imre_a_rendorseg_keresi","timestamp":"2021. április. 04. 15:20","title":"Kijött a kórházból, majd eltűnt Pesti József Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeszélyesnek mutatkozik az április.","shortLead":"Szeszélyesnek mutatkozik az április.","id":"20210403_idojaras_elorejelzes_meteorologia_lehules_havazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8b68ec-002c-4c2e-8574-498a45f9e66f","keywords":null,"link":"/elet/20210403_idojaras_elorejelzes_meteorologia_lehules_havazas","timestamp":"2021. április. 03. 12:52","title":"A jövő héten újra havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd61cdb7-268f-476b-9c79-3389ee78c883","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Más malőr történt, rossz napra rendelték be az oltandókat.","shortLead":"Más malőr történt, rossz napra rendelték be az oltandókat.","id":"20210405_A_Koronavirus_Sajtokozpont_cafolja_hogy_korabban_zart_volna_be_a_terezvarosi_rendelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd61cdb7-268f-476b-9c79-3389ee78c883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d50302-dd6a-4b4a-9132-f251d5651415","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_A_Koronavirus_Sajtokozpont_cafolja_hogy_korabban_zart_volna_be_a_terezvarosi_rendelo","timestamp":"2021. április. 05. 11:36","title":"A Koronavírus Sajtóközpont cáfolja, hogy korábban zárt volna be a terézvárosi rendelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769b4337-eb37-47c2-b7ad-49c917306a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A barcelonai épület már a többedik „áldozata” volt a brit mászófenoménnak, és még csak nem is a legmagasabb.","shortLead":"A barcelonai épület már a többedik „áldozata” volt a brit mászófenoménnak, és még csak nem is a legmagasabb.","id":"20210403_Biztositas_nelkul_maszott_meg_egy_tobb_mint_szazmeteres_toronyhazat_az_extremsportolo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=769b4337-eb37-47c2-b7ad-49c917306a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fcf1d0-5909-4ae7-8182-236ecd0f68eb","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Biztositas_nelkul_maszott_meg_egy_tobb_mint_szazmeteres_toronyhazat_az_extremsportolo","timestamp":"2021. április. 03. 18:45","title":"Biztosítás nélkül mászott meg egy több mint százméteres toronyházat egy extrémsportoló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57fb8ff-0bc7-43d7-a832-864484fc93c3","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A klimaxot a nők különbözőképpen élik meg, ki könnyebben, ki nehezebben viseli a termékeny időszakának végét. Van, aki sokáig hőhullámokkal küzd, mások az alvászavarra keresnek megoldást. Az interneten rengeteg tényt és tévhitet találni a változókorral kapcsolatban, és nem egyszerű eligazodni ezek között, ha érezzük, hogy nemsokára az utolsó menstruációhoz közeledünk.","shortLead":"A klimaxot a nők különbözőképpen élik meg, ki könnyebben, ki nehezebben viseli a termékeny időszakának végét. Van, aki...","id":"remifeminplus_20210405_Az_ot_leggyakoribb_kerdes_a_menopauza_kapcsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e57fb8ff-0bc7-43d7-a832-864484fc93c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78c709a-703b-402a-84a4-4776161ddd51","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20210405_Az_ot_leggyakoribb_kerdes_a_menopauza_kapcsan","timestamp":"2021. április. 05. 07:30","title":"Az öt leggyakoribb kérdés a menopauza kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"398b9610-9673-43db-af37-b3c1d5f71924","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A második világháború után a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok több mint 10 millió adata között kell rendet tenniük a Nyelvtudományi Kutatóközpont munkatársainak.","shortLead":"A második világháború után a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok több mint 10 millió adata között kell rendet tenniük...","id":"202113_minek_neveztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398b9610-9673-43db-af37-b3c1d5f71924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d1942d-8e1f-408a-b23c-12ebfcaa69dc","keywords":null,"link":"/360/202113_minek_neveztek","timestamp":"2021. április. 03. 13:40","title":"Ferencből Forenc, Mosonszentpéterből Momolsziter lett a szovjet fogolytáborokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210404_Elhunyt_Torzsok_Tibor_DKs_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b7d02c-aec7-43f3-a83f-cfec42ac8c67","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Elhunyt_Torzsok_Tibor_DKs_kepviselo","timestamp":"2021. április. 04. 16:28","title":"Elhunyt Törzsök Tibor DK-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61880887-41d1-49d8-8aa3-c2ae48831597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadsereg és a rendőrség 550 embert ölt meg a puccs kezdete óta.","shortLead":"A hadsereg és a rendőrség 550 embert ölt meg a puccs kezdete óta.","id":"20210403_tuntetes_mianmar_gyilkossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61880887-41d1-49d8-8aa3-c2ae48831597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb79686b-0681-4443-b49f-54051c71e574","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_tuntetes_mianmar_gyilkossag","timestamp":"2021. április. 03. 15:02","title":"Tüzet nyitott a tüntetőkre a hadsereg Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]