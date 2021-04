Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Megszűnt a kereseti korlát a megváltozott munkaképességűeknél, kétszer annyian találtak állást" - "Pedig nem is volt több álláslehetőség." 2021. április. 05. 08:41 "Koronavírus: héthavi mélyponton a halálozások száma a briteknél" - "Tízen haltak meg az elmúlt 24 órában, ennél alacsonyabb adat szeptember 14-én volt utoljára." 2021. április. 03. 20:40 20:40","title":"Koronavírus: héthavi mélyponton a halálozások száma a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok dohányzó nem tartja be a maszkviselési kötelezettséget közterületeken, ennek veszélyeire figyelmeztetnek tüdőgyógyászok.","shortLead":"Sok dohányzó nem tartja be a maszkviselési kötelezettséget közterületeken, ennek veszélyeire "Négy méterre fújhatják a vírust a covidos dohányzók" - "Sok dohányzó nem tartja be a maszkviselési kötelezettséget közterületeken, ennek veszélyeire figyelmeztetnek tüdőgyógyászok." 2021. április. 04. 12:10 "Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait" - "24-en legalább 5 számot eltaláltak." 2021. április. 04. 17:49 "Ferenc pápa méltányos vakcinaelosztást kért" - "A pápa szerint \"vakcina-internacionáléra\" van szükség." 2021. április. 04. 13:28 "Balog Zoltán: \"A mi kis országunk nem elátkozott hely\"" - "A református püspök a Hold utcai református templomban, míg Fabiny Tamás evangélikus püspök a Budavári Evangélikus Gyülekezet templomában tartotta meg istentiszteletét húsvétvasárnap." 2021. április. 04. 16:16 "Éjszakai műszakban Orbán Viktor: most vakcinakiszállító teherautókat nézett meg" - "Korábban kórházakba járt, most a Hungaropharma X. kerületi telephelyére ment." 2021. április. 04. 08:22 meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff3bb11-abaf-49e2-b48a-b9fc1b123baf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évek végén készült szupersportkocsival eddig kevesebb, mint 20 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"A 80-as évek végén készült szupersportkocsival eddig kevesebb, mint 20 ezer kilométert tettek meg.","id":"20210405_32_eves_de_alig_hasznalt_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fff3bb11-abaf-49e2-b48a-b9fc1b123baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b15b7c-61d3-4b1b-8a64-fb2bd5d7f492","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_32_eves_de_alig_hasznalt_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. április. 05. "32 éves, de alig használt Ferrari F40 várja új gazdáját" - "A 80-as évek végén készült szupersportkocsival eddig kevesebb, mint 20 ezer kilométert tettek meg." 2021. április. 05. 06:41