[{"available":true,"c_guid":"b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Fabiny Tamás szerint amennyire méltányos a tanárok oltása, ugyanannyira indokolt a lelkészek védettségének biztosítása is.","shortLead":"Fabiny Tamás szerint amennyire méltányos a tanárok oltása, ugyanannyira indokolt a lelkészek védettségének biztosítása...","id":"20210403_Soron_kivuli_oltast_kernek_az_egyhazak_Pinter_Sandortol_a_lelkeszeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6958fda-8ba7-4043-9189-63c10fe9d5ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_Soron_kivuli_oltast_kernek_az_egyhazak_Pinter_Sandortol_a_lelkeszeknek","timestamp":"2021. április. 03. 14:03","title":"Soron kívüli oltást kérnek az egyházak Pintér Sándortól a lelkészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b978b7-f8a2-47bc-b6b0-a0d12ee9daf8","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem élhetünk úgy tovább, ahogy eddig tettük – vélte a főpolgármester.","shortLead":"Nem élhetünk úgy tovább, ahogy eddig tettük – vélte a főpolgármester.","id":"20210403_Karacsony_Gergely_alairta_a_fovaros_klimastrategiajarol_szolo_rendeletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2b978b7-f8a2-47bc-b6b0-a0d12ee9daf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c148ae52-2722-4675-b113-63c7aa449e5c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210403_Karacsony_Gergely_alairta_a_fovaros_klimastrategiajarol_szolo_rendeletet","timestamp":"2021. április. 03. 17:59","title":"Karácsony Gergely aláírta a főváros klímastratégiájáról szóló rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány döntése értelmében mostantól csak a Johson&Johnson oltóanyagát fogják előállítani abban a baltimore-i gyógyszergyárban, ahol egy hiba miatt 15 millió adag vakcina ment a kukába.","shortLead":"Az amerikai kormány döntése értelmében mostantól csak a Johson&Johnson oltóanyagát fogják előállítani abban...","id":"20210404_usa_koronavirus_vakcina_gyar_astrazeneca_Johnson__Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7814699e-7c8d-4edb-85f3-85f941b96e20","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_usa_koronavirus_vakcina_gyar_astrazeneca_Johnson__Johnson","timestamp":"2021. április. 04. 08:45","title":"Nem gyártanak több AstraZenecát a baltimore-i gyárban, ahol tönkretettek 15 millió vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Továbbra is szeszélyes tavaszi időjárásra kell készülnünk, a jövő hét végére számíthatunk újabb felmelegedésre.","shortLead":"Továbbra is szeszélyes tavaszi időjárásra kell készülnünk, a jövő hét végére számíthatunk újabb felmelegedésre.","id":"20210404_Jon_a_hidegfont_tizfokos_lehulessel_viharos_szellel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62ca4bc7-09a4-4d47-8021-cd0e6e61cfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e231f2-eb15-4f83-b371-c1b842623f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Jon_a_hidegfont_tizfokos_lehulessel_viharos_szellel","timestamp":"2021. április. 04. 15:56","title":"Jön a hidegfront, tízfokos lehüléssel, viharos széllel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79232dea-d9e7-40eb-9233-fd65c2c8bef7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fantáziát láthat (nem is alaptalanul) a Motorola a digitális tollal kiegészített telefonokban. Az eddigi Moto G Stylusok után egy újabb hasonló készülékkel rukkolhat ki.","shortLead":"Fantáziát láthat (nem is alaptalanul) a Motorola a digitális tollal kiegészített telefonokban. Az eddigi Moto G...","id":"20210404_motorola_denver_digitalis_tollal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79232dea-d9e7-40eb-9233-fd65c2c8bef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54335f79-2b83-4274-a07b-b9c799efec98","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_motorola_denver_digitalis_tollal","timestamp":"2021. április. 04. 16:03","title":"Tollas telefonnal készül a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy bukaresti egészségügyi intézmény vezetője azt szeretné, ha több forrást biztosítana a kormány a páciensek napi ellátására.","shortLead":"Egy bukaresti egészségügyi intézmény vezetője azt szeretné, ha több forrást biztosítana a kormány a páciensek napi...","id":"20210403_Korhazigazgato_Nincs_eleg_penz_a_koronavirusos_betegek_etetesere_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9422cdb-93c3-4d9a-875a-bc6aa10e38ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a432a4-9c7d-4339-bda1-72d1570596eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Korhazigazgato_Nincs_eleg_penz_a_koronavirusos_betegek_etetesere_Romaniaban","timestamp":"2021. április. 03. 15:50","title":"Kórházigazgató: Nincs elég pénz a koronavírusos betegek etetésére Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619c476e-1bbe-423c-aa0d-f8b85848ded4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig nem is volt több álláslehetőség.","shortLead":"Pedig nem is volt több álláslehetőség.","id":"20210405_megvaltozott_munkakepesseguek_hr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=619c476e-1bbe-423c-aa0d-f8b85848ded4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d116b12-17b6-46ea-824e-f2709f0ca9ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210405_megvaltozott_munkakepesseguek_hr","timestamp":"2021. április. 05. 08:41","title":"Megszűnt a kereseti korlát a megváltozott munkaképességűeknél, kétszer annyian találtak állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5e0aef-b0aa-49ce-a2d6-ef950acaa1bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Magyarországon az energetikai felújítások többsége nem tervezett, és alapvetően esztétikai megújítást jelent.","shortLead":"Magyarországon az energetikai felújítások többsége nem tervezett, és alapvetően esztétikai megújítást jelent.","id":"20210404_Energetikai_felujitas_szakerto_segitseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc5e0aef-b0aa-49ce-a2d6-ef950acaa1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acfea74-7c12-4a38-af71-a383a7954a91","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210404_Energetikai_felujitas_szakerto_segitseg","timestamp":"2021. április. 04. 20:39","title":"Többen kezdenének az ingatlanok energetikai felújításába, ha megfelelő szakértői segítséget kapnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]