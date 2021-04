Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az oltás húsvétkor is.","shortLead":"Folytatódik az oltás húsvétkor is.","id":"20210405_Elhunyt_ujabb_213_koronavirusos_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6057f771-3aa7-4948-aea1-2281fc43af34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10b67e5-3657-4f26-9954-8f658b7e3cde","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Elhunyt_ujabb_213_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. április. 05. 09:20","title":"Elhunyt újabb 213 koronavírusos beteg, 2,36 milliónál jár a beoltottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szociális Fórum szerint az áprilisi hidegek miatt ez a szám nem tekinthető véglegesnek.","shortLead":"A Magyar Szociális Fórum szerint az áprilisi hidegek miatt ez a szám nem tekinthető véglegesnek.","id":"20210407_fagyhalal_kihules_tel_magyar_szocialis_forum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d9d2e0-47cb-41a1-8324-5e5f0e42992f","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_fagyhalal_kihules_tel_magyar_szocialis_forum","timestamp":"2021. április. 07. 07:18","title":"147 halálos áldozata volt a téli hidegnek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619c476e-1bbe-423c-aa0d-f8b85848ded4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig nem is volt több álláslehetőség.","shortLead":"Pedig nem is volt több álláslehetőség.","id":"20210405_megvaltozott_munkakepesseguek_hr","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=619c476e-1bbe-423c-aa0d-f8b85848ded4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d116b12-17b6-46ea-824e-f2709f0ca9ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210405_megvaltozott_munkakepesseguek_hr","timestamp":"2021. április. 05. 08:41","title":"Megszűnt a kereseti korlát a megváltozott munkaképességűeknél, kétszer annyian találtak állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ae38e8-a0d9-4868-850a-5f57920685b7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Pár nap alatt darabjaira hullott a hasemita királyság stabilitásáról kialakult kép, hiába esküdött hűséget a királynak a monarchia felforgatásával vádolt Hamza herceg, az uralkodó féltestvére. A térség egyik fontos amerikai szövetségesét a járvány által felerősített gazdasági gondok is sújtják, de a királyi famílián belüli szakításban a trónért folytatott harc is szerepet játszhatott.","shortLead":"Pár nap alatt darabjaira hullott a hasemita királyság stabilitásáról kialakult kép, hiába esküdött hűséget a királynak...","id":"20210406_Arulas_es_bekules_utan_bizonytalansag_Jordaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25ae38e8-a0d9-4868-850a-5f57920685b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5ba8ab-167a-4004-85d6-081ceee8d76f","keywords":null,"link":"/360/20210406_Arulas_es_bekules_utan_bizonytalansag_Jordaniaban","timestamp":"2021. április. 06. 17:15","title":"Árulás és békülés után a bizonytalanság az úr Jordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d68ba59-e149-4b28-ab62-fee253bfde16","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Die Zeit egy sor szakértőt kérdezett meg, hogy miként lehet kikeveredni a koronaválságból, és az érintettek egyöntetűen azt nyilatkozták: csak ront a helyzeten, ha most nyit egy kormány, ugyanakkor oltani kell, ám ahhoz jelenleg a legtöbb helyen nincs elég vakcina. ","shortLead":"A Die Zeit egy sor szakértőt kérdezett meg, hogy miként lehet kikeveredni a koronaválságból, és az érintettek...","id":"20210405_Die_Zeit_Az_oltas_csak_az_utolso_lancszem_a_jarvany_elleni_harcban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d68ba59-e149-4b28-ab62-fee253bfde16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d938be-77c9-4ab9-b03a-12a8979e849f","keywords":null,"link":"/360/20210405_Die_Zeit_Az_oltas_csak_az_utolso_lancszem_a_jarvany_elleni_harcban","timestamp":"2021. április. 05. 09:15","title":"Német szakértők: A nyitás most még csak rontana a helyzeten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Más tempóban reagálnak a bejelentett nyitásra a boltok.","shortLead":"Más tempóban reagálnak a bejelentett nyitásra a boltok.","id":"20210406_nyitas_ikea_mobelix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3525287d-2035-44db-a0ab-548ae7b03f01","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_nyitas_ikea_mobelix","timestamp":"2021. április. 06. 20:12","title":"Az IKEA még nem nyit, a Möbelix szerdától már várja a vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab648be6-830c-4086-bd57-9ba91ca092c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kikiáltási árát nézve is több tízmillió forintot ér az a Leica márkájú kamera, amely júniusban kerül kalapács alá. Az eszköz a volt Apple-tervező, Jony Ive keze nyomát viseli.","shortLead":"A kikiáltási árát nézve is több tízmillió forintot ér az a Leica márkájú kamera, amely júniusban kerül kalapács alá...","id":"20210405_licit_arveres_kamera_leica_jony_ive","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab648be6-830c-4086-bd57-9ba91ca092c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d68934-ab78-4f5e-ab46-69df83db76eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_licit_arveres_kamera_leica_jony_ive","timestamp":"2021. április. 05. 16:03","title":"Különleges licit kezdődik: elárverezik a kamerát, amelyen Jony Ive is dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rettegnek a szakszervezettől, és érdekes módon feltűnt egy csomó Twitter-felhasználó, aki meg sajnálja rájuk a pénzt.","shortLead":"Rettegnek a szakszervezettől, és érdekes módon feltűnt egy csomó Twitter-felhasználó, aki meg sajnálja rájuk a pénzt.","id":"20210405_Boldog_dolgozokat_hamisit_maganak_az_Amazon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=578c1dba-308b-4846-8f3d-234701d13d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed17951-5aeb-4090-a49a-f97d2c07e6a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210405_Boldog_dolgozokat_hamisit_maganak_az_Amazon","timestamp":"2021. április. 05. 15:47","title":"Boldog dolgozókat hamisít magának az Amazon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]