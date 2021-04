Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első negyedévben 18 százalékos volt a visszaesés.","shortLead":"Az első negyedévben 18 százalékos volt a visszaesés.","id":"20210406_Hasznalt_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482d946e-0ca0-46a0-b114-d82ee2897a46","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_Hasznalt_auto","timestamp":"2021. április. 06. 12:48","title":"Hatalmasat zuhant a Magyarországra behozott használt autók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Még azt sem tudni, mikor tetőzik a járvány, de Orbán Viktor döntése értelmében ha törik, ha szakad, két hét múlva nyitnak az iskolák. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete határozottan ellenzi a szerintük idő előtti nyitást, a nemrég Orbán Viktorral is tárgyaló, családokkal foglalkozó civil szervezetek nem foglalnak egyértelműen állást a kérdésben. Ha a tanárok be is lesznek oltva addigra, a szülők jelentős része nem.","shortLead":"Még azt sem tudni, mikor tetőzik a járvány, de Orbán Viktor döntése értelmében ha törik, ha szakad, két hét múlva...","id":"20210405_Okos_vagy_vakmeroen_veszelyes_lepese_aprilis_19en_megnyitni_az_iskolakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff495a5-3c4e-4d29-ad27-e754c31749a5","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Okos_vagy_vakmeroen_veszelyes_lepese_aprilis_19en_megnyitni_az_iskolakat","timestamp":"2021. április. 05. 17:00","title":"Okos vagy vakmerően veszélyes lépés április 19-én megnyitni az iskolákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hegyeshalomnál másfél kilométeres a kocsisor.","shortLead":"Hegyeshalomnál másfél kilométeres a kocsisor.","id":"20210405_Legalabb_egyoras_varakozasra_szamitson_a_hatarnal_aki_Ausztriaba_tart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d412d18-6d42-4d0d-8f9e-e45c5ac08acf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_Legalabb_egyoras_varakozasra_szamitson_a_hatarnal_aki_Ausztriaba_tart","timestamp":"2021. április. 05. 15:50","title":"Legalább egyórás várakozásra számítson a határnál, aki Ausztriába tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"184 800 autót adtak át az első negyedévben, ennyi még sose volt.","shortLead":"184 800 autót adtak át az első negyedévben, ennyi még sose volt.","id":"20210405_Rekordot_dontott_a_Tesla_megerezte_a_tozsde_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418ee5dc-164d-4c48-ab04-76c9d0729049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961a0fd1-7f26-4e07-a191-5436637d8256","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_Rekordot_dontott_a_Tesla_megerezte_a_tozsde_is","timestamp":"2021. április. 05. 14:15","title":"Rekordot döntött a Tesla, megérezte a tőzsde is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40430783-d1ec-4864-84c1-9607e12a43ad","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre inkább eltűnőben van az a fajta stigma, ami a használt termékeket övezi. Ezzel együtt pedig egyre nagyobb a használt termékek, ezen belül is a bútorok piaca, aminek vélhetően a világjárvány is ad egy lökést. ","shortLead":"Egyre inkább eltűnőben van az a fajta stigma, ami a használt termékeket övezi. Ezzel együtt pedig egyre nagyobb...","id":"20210405_hasznalt_butor_koronavirusjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40430783-d1ec-4864-84c1-9607e12a43ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20184cc1-6d42-413f-8e11-5e817ab638d1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210405_hasznalt_butor_koronavirusjarvany","timestamp":"2021. április. 05. 11:00","title":"A használt bútorok piacának is új lökést ad majd a koronavírus-járvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86235077-b229-433f-8e0b-2e7a0deb2a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 9-18. között, online zajlik majd az idei fesztivál, amely a szervezők szándéka szerint méltó módon emléket állít majd az elmúlt negyven évnek, de beszél a jövőről, és nyit a jelen közönsége felé is.","shortLead":"Április 9-18. között, online zajlik majd az idei fesztivál, amely a szervezők szándéka szerint méltó módon emléket...","id":"20210406_Budapesti_Tavaszi_Fesztival_programok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86235077-b229-433f-8e0b-2e7a0deb2a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb0a68e-d2f6-4bd5-a346-4f49325bc85b","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Budapesti_Tavaszi_Fesztival_programok","timestamp":"2021. április. 06. 12:40","title":"Pénteken indul a Budapesti Tavaszi Fesztivál, Bodó Viktor egyik rendezését is láthatja a közönség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754b7f3f-62b3-406f-b2c5-ab12f2e52733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy hírlik, hogy az Apple visszatér megszokott ütemtervéhez, és szeptemberben jelenti be az idei évre szánt iPhone-okat. Ezzel függ össze, hogy májusban már el is kezdik a következő generációs Bionic chipek gyártását.","shortLead":"Úgy hírlik, hogy az Apple visszatér megszokott ütemtervéhez, és szeptemberben jelenti be az idei évre szánt...","id":"20210406_apple_a15_bionic_chipkeszlet_gyartasa_smc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754b7f3f-62b3-406f-b2c5-ab12f2e52733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2cbbbf-1e6b-498d-8aec-88f264bb3db2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_apple_a15_bionic_chipkeszlet_gyartasa_smc","timestamp":"2021. április. 06. 10:03","title":"Egy hónap múlva ilyenkor már gyártják az Apple új iPhone-os chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c79f1b1-a4b0-4d75-97d1-8ff47a186e87","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bojko Boriszov pártjának nincs meg az abszolút többsége.","shortLead":"Bojko Boriszov pártjának nincs meg az abszolút többsége.","id":"20210405_A_jelenlegi_miniszterelnok_nyerte_a_bolgar_parlamenti_valasztasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c79f1b1-a4b0-4d75-97d1-8ff47a186e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50b70aa-f33a-4c3b-850d-8391e7af9943","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_A_jelenlegi_miniszterelnok_nyerte_a_bolgar_parlamenti_valasztasokat","timestamp":"2021. április. 05. 16:08","title":"A jelenlegi miniszterelnök nyerte a bolgár parlamenti választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]