Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2020-ban az uniós országok körében Magyarországon nőtt legnagyobbat a járvánnyal kapcsolatos felhasználású termékek importja. Oxigénterápiás eszközből Magyarország lakosonként 118 euró értékben importált, ez messze a legnagyobb összeg az EU-ban.","shortLead":"2020-ban az uniós országok körében Magyarországon nőtt legnagyobbat a járvánnyal kapcsolatos felhasználású termékek...","id":"20210408_kulkereskedelem_eurostat_covid_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c6bef6-1b63-4c1c-8679-7f7e8498561c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_kulkereskedelem_eurostat_covid_lelegeztetogep","timestamp":"2021. április. 08. 06:20","title":"Magyarország toronymagasan Európa-bajnok lélegeztetőgép-importban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új KRESZ-módosítás többek között az elektromos rollerek és kerékpárok megjelenésére is reagálna.","shortLead":"Az új KRESZ-módosítás többek között az elektromos rollerek és kerékpárok megjelenésére is reagálna.","id":"20210407_Megszunhet_a_kerekparut_kotelezo_hasznalata_a_bicikliseknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de587c5-111a-43b8-b44b-4b7db2c53a23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Megszunhet_a_kerekparut_kotelezo_hasznalata_a_bicikliseknek","timestamp":"2021. április. 07. 07:27","title":"Megszűnhet a kerékpárút kötelező használata a bicikliseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6836160f-733c-406e-ab3b-7d78a8616f39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy újfajta folyadékhűtési móddal kísérletezik, amivel hatékonyabbá válhat a szerverek működése.","shortLead":"A Microsoft egy újfajta folyadékhűtési móddal kísérletezik, amivel hatékonyabbá válhat a szerverek működése.","id":"20210407_microsoft_szerver_folyadekhutes_adatkozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6836160f-733c-406e-ab3b-7d78a8616f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37475131-3123-4d8e-b9f1-de011ef0c894","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_microsoft_szerver_folyadekhutes_adatkozpont","timestamp":"2021. április. 07. 19:03","title":"Speciális folyadékba tette szervereit a Microsoft, és ez igen jó ötletnek bizonyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más vakcinát kapjanak.","shortLead":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más...","id":"20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39fe1b7-eed6-4eb2-aeba-2c875eaffe65","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","timestamp":"2021. április. 07. 17:37","title":"Más oltást is választhatnak a 30 év alatti britek az AstraZeneca helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6eba16-0f7b-4c8a-90f0-0885c25cf247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, akinek a Spotify már elérhetővé tette a funkciót, aminek köszönhetően hangvezérléssel indíthatjuk el a mobilos alkamazást.","shortLead":"Van, akinek a Spotify már elérhetővé tette a funkciót, aminek köszönhetően hangvezérléssel indíthatjuk el a mobilos...","id":"20210406_spotify_hangvezerles_beszedfelismeres_hey_spotify","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b6eba16-0f7b-4c8a-90f0-0885c25cf247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573634f8-eaf8-43ef-8dda-3d0f28efd7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_spotify_hangvezerles_beszedfelismeres_hey_spotify","timestamp":"2021. április. 06. 10:33","title":"Új funkciót kap a Spotify, érintés nélkül is elindíthatjuk az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritkábban mennek az emberek a boltba, de akkor nagyobb bevásárlásokat tartanak, azonban a kijárási korlátozásokhoz két hónap alatt szoktak csak hozzá.","shortLead":"Ritkábban mennek az emberek a boltba, de akkor nagyobb bevásárlásokat tartanak, azonban a kijárási korlátozásokhoz két...","id":"20210406_tesco_vasarlas_boltok_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf7b9f4-7580-48e1-a0ed-1dc6aeadbc88","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_tesco_vasarlas_boltok_jarvany","timestamp":"2021. április. 06. 12:04","title":"10 helyett 15 négyzetméterenként engednek majd be a Tescóba vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám még sok a tennivaló: a megtermelt élelmiszer egyharmada kárba vész.","shortLead":"Az élelmiszer-termelők és -forgalmazók az utóbbi években egyre többet tesznek az iparág fenntarthatóvá tételéért, ám...","id":"202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bfb8298-bed8-4048-96e0-6dd2a383509c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b286b109-a734-480a-b748-06c9f867bb9c","keywords":null,"link":"/360/202113__fenntarthato_elelmiszer__pazarlas__rovidebb_ellatasi_lancok__felig_teli_pohar","timestamp":"2021. április. 06. 15:00","title":"A vásárlók kezében van a megoldás az ipari méretű élelmiszer-pazarlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105135f7-cd43-47b9-95a6-a4718d41b311","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kézműves tonikszirupok felfedezése a legizgalmasabb esemény, ami a gin világát az utóbbi évtizedben felkavarta. Cikkünkben Aaron Knoll Gin című könyvéből mutatunk be egy receptet.","shortLead":"A kézműves tonikszirupok felfedezése a legizgalmasabb esemény, ami a gin világát az utóbbi évtizedben felkavarta...","id":"20210407_hazi_tonikszirup_recept","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=105135f7-cd43-47b9-95a6-a4718d41b311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c618f41-0ac8-4d13-a521-38f6a6eb6a2a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210407_hazi_tonikszirup_recept","timestamp":"2021. április. 07. 19:34","title":"Hogyan készítsünk házilag tonikszirupot? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]