A vadászkastély melletti 23 hektáros területen gazdálkodni akar a képviselő. 2021. április. 07. 17:15 Lázár János egy 57,2 milliós földet készül megvenni, 90 százalékban hitelből A Hertha kirúgott kapusedzője nagyon rossz pontra tapintott azzal, hogy egy német futballklub alkalmazottjaként bűnözőzte le egy interjúban a bevándorlókat, de nehéz nem hibáztatni a futballközeget és a túlkompenzáló német csapatokat sem. alkalmazottjaként... 2021. április. 07. 14:00 A futball évek óta a kultúrharc része Németországban, Petry Zsolt a legújabb áldozat A három villanymotort felvonultató újdonság 170 lóerővel gyengébb a pickup kivitelnél. felvonultató újdonság 170 lóerővel gyengébb a pickup kivitelnél. 2021. április. 06. 09:21 830 lóerős elektromos SUV-ként jön a legújabb Hummer Hat százalékkal növekedhet a globális gazdaság az idén – jósolja a Nemzetközi Valutaalap, amely hozzáteszi: a feltörekvő és szegény gazdaságok rosszabbul viselik a válságot, így náluk lassabb lehet a kibontakozás. 2021. április. 07. 16:41 IMF: dinamikus, de egyenlőtlen fellendülés várható Baranyi Krisztina szerint fontosabb, hogy a 8-10 ezer kollégiumi férőhelyet biztosító diákváros felépülhessen. 2021. április. 07. 19:25 Nem ad el területet a Fudan Egyetem építéséhez Ferencváros Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint az USA-ban ma már elég beoltott van ahhoz, hogy a kontinensen belüli utazgatás bizonyos feltételek mellett, de újraindulhasson. 2021. április. 07. 12:03 Már majdnem a régi normális világ tér vissza az oltásukat felvett amerikaiaknak Az országos tiszti főorvos szerint egyelőre semmi jele nincs annak, hogy túl volnánk a harmadik hullám tetőzésén. 2021. április. 06. 12:27 Müller Cecília: Kritikával kell kezelni az alacsony fertőzésszámokat Úgy hírlik, hogy az Apple visszatér megszokott ütemtervéhez, és szeptemberben jelenti be az idei évre szánt iPhone-okat. Ezzel függ össze, hogy májusban már el is kezdik a következő generációs Bionic chipek gyártását. 2021. április. 06. 10:03 Egy hónap múlva ilyenkor már gyártják az Apple új iPhone-os chipjét