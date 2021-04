Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9145bbc8-1337-4eaa-af1c-27ad8492047d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint négymillióan regisztráltak oltásra – derült még ki az operatív törzs pénteki tájékoztatóján.","shortLead":"Már több mint négymillióan regisztráltak oltásra – derült még ki az operatív törzs pénteki tájékoztatóján.","id":"20210409_koronavirus_operativ_torzs_tajekozatoja_galgoczi_agnes_oltasok_regiszraltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9145bbc8-1337-4eaa-af1c-27ad8492047d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f500521b-1b7b-43a0-991c-4fa5fc60f0d7","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_koronavirus_operativ_torzs_tajekozatoja_galgoczi_agnes_oltasok_regiszraltak","timestamp":"2021. április. 09. 13:03","title":"Jövő héttől hatféle koronavírus elleni vakcina lesz elérhető Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki aktivista ügyvédje szerint két gerincsérvet is diagnosztizáltak ügyfelénél, de semmiféle kezelést nem kap.","shortLead":"Az orosz ellenzéki aktivista ügyvédje szerint két gerincsérvet is diagnosztizáltak ügyfelénél, de semmiféle kezelést...","id":"20210408_Mar_nehezen_erzi_a_labait_es_a_kezeit_Alekszej_Navalnij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66f7880-5341-416b-a02b-583da4a45c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472cb4df-f545-4cef-b71e-5c1da3c2aabb","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_Mar_nehezen_erzi_a_labait_es_a_kezeit_Alekszej_Navalnij","timestamp":"2021. április. 08. 06:16","title":"Már nehezen érzi a lábait és a kezeit Alekszej Navalnij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef9caa5-2902-465c-8578-b1bd69a2e34f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Saját pályáján versenyez a tehertrolival az akkumulátoros kamion Németországban. ","shortLead":"Saját pályáján versenyez a tehertrolival az akkumulátoros kamion Németországban. ","id":"202114_kamion_akkuval_vezetek_nelkuli_vezetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef9caa5-2902-465c-8578-b1bd69a2e34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410ead22-0b6e-4b42-8f2e-1afb33dcac7a","keywords":null,"link":"/360/202114_kamion_akkuval_vezetek_nelkuli_vezetes","timestamp":"2021. április. 08. 16:00","title":"Már 200 km-t megy egy töltéssel a Daimler e-kamionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint nincs értelme pár napra kinyitni a középiskolákat, ezért csak május 10-én nyitnak meg, az érettségi pedig írásbeli lesz. Ha lesz elég oltott, akkor nem kizárt, hogy a védettségi igazolvánnyal moziba, étterembe is lehet menni. Orbán Viktor az elbocsátott Petry Zsolt kapusedzőről is elmondta a véleményét a Kossuth rádiónak adott péntek reggeli interjúban. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint nincs értelme pár napra kinyitni a középiskolákat, ezért csak május 10-én nyitnak meg...","id":"20210409_orban_radiointerju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9ac2765-6e62-4648-bc82-62745a6ff05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99259c3a-2b57-4e25-a4de-5efbfca4c823","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_orban_radiointerju","timestamp":"2021. április. 09. 07:47","title":"Orbán: Június elejére hétmillió magyar megkaphatja az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c1014d-12e9-4d10-8b6d-1e989b301626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még legalább három éven át biztosítja a különféle Android-frissítéseket készülékeihez a mobilos iparból kiszálló LG.","shortLead":"Még legalább három éven át biztosítja a különféle Android-frissítéseket készülékeihez a mobilos iparból kiszálló LG.","id":"20210408_lg_mobil_telefon_android_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c1014d-12e9-4d10-8b6d-1e989b301626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8ff55f-ec16-4f64-acab-c548d8586bb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_lg_mobil_telefon_android_frissites","timestamp":"2021. április. 08. 09:33","title":"LG telefonja van? Fontos dologra figyelmeztet a gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f872e841-6952-42c0-ba2d-c97197200268","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megrongált egy vonat egy váltót, amíg tart a vizsgálat, nem közlekedhet egy járat sem Rákosrendezőnél.","shortLead":"Megrongált egy vonat egy váltót, amíg tart a vizsgálat, nem közlekedhet egy járat sem Rákosrendezőnél.","id":"20210407_vasut_Rakosrendezo_mav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f872e841-6952-42c0-ba2d-c97197200268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7884378-8339-4022-bc0d-87648ac1a315","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_vasut_Rakosrendezo_mav","timestamp":"2021. április. 07. 18:50","title":"Leállt a vasúti forgalom Rákosrendezőnél, nagy késésekre kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt indult – tudta meg a hvg.hu. \"Sajnos, nem én vagyok az ördög ügyvédje, büszke lennék rá, ha én lennék\" – a birtokunkba került kihallgatási jegyzőkönyv szerint ezt mondta a rendőröknek a meggyanúsított politikus. ","shortLead":"Kihallgatta a rendőrség csütörtök este Czeglédy Csabát az egyik olyan ügyben, amely Borkai Zsolt adriai hajóútja miatt...","id":"20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e76617-509b-4120-a546-781538780c49","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_Kihallgatta_a_rendorseg_Czegledy_Csabat_az_Ordog_ugyvedje_ugyeben","timestamp":"2021. április. 09. 09:28","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki Czeglédy Csabát az Ördög ügyvédje ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Négy ember vesztette életét Oroszországban az után, hogy beoltották őket a koronavírus elleni orosz vakcinával, a Szputnyik V-vel. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) komolyan veszi az eseteket, Moszkvában viszont azt mondják, a vakcina és a halálesetek között nincs összefüggés. ","shortLead":"Négy ember vesztette életét Oroszországban az után, hogy beoltották őket a koronavírus elleni orosz vakcinával...","id":"20210409_Negyen_meghaltak_nem_sokkal_a_Szputnyik_V_beadasa_utan__kiszivarogtatas_es_cafolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1a7bf9-ea5a-4d76-aab2-9bcdd1b67a89","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_Negyen_meghaltak_nem_sokkal_a_Szputnyik_V_beadasa_utan__kiszivarogtatas_es_cafolat","timestamp":"2021. április. 09. 14:05","title":"Euobserver: Négyen meghaltak nem sokkal a Szputnyik V beadása után ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]