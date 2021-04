Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" 10 921 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 344-en vannak lélegeztetőgépen. ","shortLead":" 10 921 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 344-en vannak lélegeztetőgépen. ","id":"20210410_Elhunyt_245_beteg_8053_az_uj_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fa23a9-2950-4e0d-b3b2-e2b153d87cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Elhunyt_245_beteg_8053_az_uj_fertozott","timestamp":"2021. április. 10. 09:20","title":"Elhunyt 245 beteg, 8053 az új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mission: Impossible folytatására egészen 2022. május 27-ig kell majd várni.","shortLead":"A Mission: Impossible folytatására egészen 2022. május 27-ig kell majd várni.","id":"20210410_Megint_elhalasztottak_az_uj_Mission_Impossible_es_a_Top_Gun_2_premierjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4652e7-405e-4144-971b-d2f73731cd7f","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_Megint_elhalasztottak_az_uj_Mission_Impossible_es_a_Top_Gun_2_premierjet","timestamp":"2021. április. 10. 16:39","title":"Megint elhalasztották az új Mission: Impossible és a Top Gun 2 premierjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b5b959-1cf0-48ac-9c47-d296ff5622c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Virágokkal, levelekkel búcsúznak a britek Fülöp hercegtől.","shortLead":"Virágokkal, levelekkel búcsúznak a britek Fülöp hercegtől.","id":"20210409_Buckingham_palota_Windsor_kastely_viragcsokrok_Fulop_herceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8b5b959-1cf0-48ac-9c47-d296ff5622c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b140928d-09f5-4b1b-a66b-40da031f374c","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Buckingham_palota_Windsor_kastely_viragcsokrok_Fulop_herceg","timestamp":"2021. április. 09. 16:42","title":"A Buckingham-palota és a Windsor-kastély előtt is gyűlnek a virágcsokrok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két céggel bővülhet azon okostelefon-gyártók listája, melyek saját fejlesztésű lapkakészlettel biztosítják be magukat.","shortLead":"Két céggel bővülhet azon okostelefon-gyártók listája, melyek saját fejlesztésű lapkakészlettel biztosítják be magukat.","id":"20210409_processzor_xiaomi_oppo_5g_telekommunikacio_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f09f07c-bfad-4d51-8dc2-141b8c4b78d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_processzor_xiaomi_oppo_5g_telekommunikacio_okostelefon","timestamp":"2021. április. 09. 16:03","title":"Saját processzort tehet telefonjaiba a Xiaomi és az Oppo is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c094f2-f577-4bde-9387-7b4d0c2f3446","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egykori non-plus-ultra kategóriás olasz sportkocsival eddig kevesebb, mint 18 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Az egykori non-plus-ultra kategóriás olasz sportkocsival eddig kevesebb, mint 18 ezer kilométert tettek meg.","id":"20210411_alig_hasznalt_ferrari_enzo_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c094f2-f577-4bde-9387-7b4d0c2f3446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5fdca6-dcfa-4f86-8d4e-251e2929b007","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_alig_hasznalt_ferrari_enzo_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. április. 11. 06:41","title":"Alig használt Ferrari Enzo várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Volt belügyminiszterként Salvini öt napig nem engedélyezte bevándorlók partra szállását, amíg az akkori első Conte-kormány egyeztetett szétosztásukról az uniós tagállamokkal.","shortLead":"Volt belügyminiszterként Salvini öt napig nem engedélyezte bevándorlók partra szállását, amíg az akkori első...","id":"20210410_Az_eljaras_lezarasat_kerte_az_ugyeszseg_Salvini_migransugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c893101c-d798-4dd5-aa5d-75df39496685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc129f9-8149-40b8-ba8e-3e3b103ff729","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Az_eljaras_lezarasat_kerte_az_ugyeszseg_Salvini_migransugyeben","timestamp":"2021. április. 10. 20:28","title":"Az ügyészség lezárná az eljárást Salvini ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6894589-ffd7-4c2a-82aa-b9362ca4dfec","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Janine Pendleton fotóin egy embert sem látunk, de a jelenlétük még ebben ebben az ürességben is kísért. A Manchester mellett élő fotóst az érdekli, hogy mi van a „belépni tilos” táblákon túl, és a legtöbbször varázslatos világokat talál: egy átjárót a letűnt időkbe. Elfeledett, elhagyatott és pusztulásnak induló helyekről készült képeiből mutatunk be néhányat.","shortLead":"Janine Pendleton fotóin egy embert sem látunk, de a jelenlétük még ebben ebben az ürességben is kísért. A Manchester...","id":"20210410_nagyitas_elhagyatott_helyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6894589-ffd7-4c2a-82aa-b9362ca4dfec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e161ba2f-a9e1-406d-9762-1246bd2dc358","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210410_nagyitas_elhagyatott_helyek","timestamp":"2021. április. 10. 20:00","title":"Egykor emberek jártak ezeken a helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc00c86e-563e-401d-a5b4-2883ab672819","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetről egy másik sofőr készített videót.","shortLead":"Az esetről egy másik sofőr készített videót.","id":"20210411_bobcat_munkagep_gyermek_forgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc00c86e-563e-401d-a5b4-2883ab672819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b537686b-55b5-4a82-adc3-da231fb2e049","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_bobcat_munkagep_gyermek_forgalom","timestamp":"2021. április. 11. 08:58","title":"10 év körüli gyermek vezethetett forgalomban egy bobcatet Dabason – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]