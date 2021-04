Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs garancia arra, hogy az általános iskolák és az óvodák április 19-ei nyitása biztonságos, a szülőknek viszont van arra jogi lehetősége, hogy otthon tartsák a gyerekeket.



","shortLead":"Nincs garancia arra, hogy az általános iskolák és az óvodák április 19-ei nyitása biztonságos, a szülőknek viszont van...","id":"20210412_Szuloi_Hang_Varjuk_a_nyitast_de_nem_barmilyen_aron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c542ce81-75e3-4ea3-939f-9e7fa46c7b30","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Szuloi_Hang_Varjuk_a_nyitast_de_nem_barmilyen_aron","timestamp":"2021. április. 12. 08:53","title":"Szülői Hang: „Várjuk a nyitást, de nem bármilyen áron”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d30f0a7-639f-4a03-bc52-b4b8cf4cb703","c_author":"Rajki Diána","category":"360","description":"Mégsem vezették be az új lakóépületeket érintő energiafelhasználás jelentős csökkentésére vonatkozó előírást, és enyhült a megújulók kötelezően 25 százalékos részesedésére vonatkozó szabály is. Nem csoda, hogy nem csökken a hazai lakások energiafogyasztása.","shortLead":"Mégsem vezették be az új lakóépületeket érintő energiafelhasználás jelentős csökkentésére vonatkozó előírást, és...","id":"202114__epuletek_energiaigenye__halasztas__buvos_25_szazalek__kozel_sem_nulla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d30f0a7-639f-4a03-bc52-b4b8cf4cb703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3d44d1-cecf-464b-90fe-82b87101265c","keywords":null,"link":"/360/202114__epuletek_energiaigenye__halasztas__buvos_25_szazalek__kozel_sem_nulla","timestamp":"2021. április. 13. 16:15","title":"Megtorpant a lakások \"zöldítése\", ez meg is látszik az energiafogyasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők 400 alany bevonásával végezték a kutatást. Közben már vizsgálják, mi a helyzet akkor, ha egy harmadik oltást is kap a beteg.","shortLead":"A szakértők 400 alany bevonásával végezték a kutatást. Közben már vizsgálják, mi a helyzet akkor, ha egy harmadik...","id":"20210412_pfizer_biontech_vakcina_oltas_del_afrika_varians","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f969fd44-89b6-496b-a177-21e21a09468b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_pfizer_biontech_vakcina_oltas_del_afrika_varians","timestamp":"2021. április. 12. 11:33","title":"Izraeli kutatók szerint a Pfizer oltása nem annyira véd a dél-afrikai vírusvariánstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1facb88-923b-4013-9c32-2c2a1e85ebe1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta téma a magyar sajtószabadság az osztrák lapban, miután a munkatársukat támadta a magyar kormánypropaganda.","shortLead":"Napok óta téma a magyar sajtószabadság az osztrák lapban, miután a munkatársukat támadta a magyar kormánypropaganda.","id":"20210412_Szolitson_mein_Fuhrernek__szatirikus_kepzelt_interjuval_szall_bele_Orban_Viktorba_a_Profil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1facb88-923b-4013-9c32-2c2a1e85ebe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0744f26f-3335-4824-a5a7-b3c730e887d6","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Szolitson_mein_Fuhrernek__szatirikus_kepzelt_interjuval_szall_bele_Orban_Viktorba_a_Profil","timestamp":"2021. április. 12. 12:04","title":"„Szólítson mein Führernek” – szatirikus képzelt interjúval száll bele Orbán Viktorba a Profil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan Egyetemmel, csak a keletről érkező tudással szemben próbál meg politikai bizalmatlanságot kelteni.","shortLead":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan...","id":"20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fcafd4-b20c-432c-b8ba-b29a6b584366","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","timestamp":"2021. április. 12. 20:38","title":"Szijjártó: Nem veszélyes, ha a Kínai Népköztársaság egyeteme folytat diplomáciai képzést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65427ef4-862f-4f66-b969-60e10356ed1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas nyúl eltűnésével már a rendőrség is foglalkozik. ","shortLead":"A hatalmas nyúl eltűnésével már a rendőrség is foglalkozik. ","id":"20210413_Darius_nyul_lopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65427ef4-862f-4f66-b969-60e10356ed1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b24c0-0741-4963-a602-13f39a10adc0","keywords":null,"link":"/elet/20210413_Darius_nyul_lopas","timestamp":"2021. április. 13. 11:42","title":"Ellopták Dariust, a világ legnagyobb nyulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem lesz közös oltásvideója a pártoknak, idén sem lesz olcsó a balatoni nyaralás, sokkal kevesebben nyelvvizsgáztak a korábbi évekhez képest. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem lesz közös oltásvideója a pártoknak, idén sem lesz olcsó a balatoni nyaralás, sokkal kevesebben nyelvvizsgáztak...","id":"20210412_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9828d10-b288-404d-a45c-a8544fa6912d","keywords":null,"link":"/360/20210412_Radar360","timestamp":"2021. április. 12. 08:00","title":"Radar360: Kedvezőtlen járványügyi előrejelzés itthon, a britek már kocsmázhatnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22372443-dd98-43f6-b082-631ba9d27c1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Unitree nevű kínai vállalat a Star Wars egyik zenéjére videózta le a cég által fejlesztett robotkutyasereget.","shortLead":"Az Unitree nevű kínai vállalat a Star Wars egyik zenéjére videózta le a cég által fejlesztett robotkutyasereget.","id":"20210412_robotkutya_kina_unitree_aliengo_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22372443-dd98-43f6-b082-631ba9d27c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0448be3a-d0f3-411c-881d-6eacac5faa68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_robotkutya_kina_unitree_aliengo_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. április. 12. 09:33","title":"Félelmetes, ahogy egyszerre mozdul meg több tucat kínai robotkutya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]