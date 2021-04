Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09f2f573-7ba3-4a8b-940a-745eb3073405","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ismeretlen férfi a Henry-Dunant magánkórháznál lőtt meg két embert, egyikük a helyszínen meghalt.","shortLead":"Az ismeretlen férfi a Henry-Dunant magánkórháznál lőtt meg két embert, egyikük a helyszínen meghalt.","id":"20210412_franciaorszag_oltopont_magankorhaz_lovoldozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09f2f573-7ba3-4a8b-940a-745eb3073405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adec5e42-0f75-40b0-900c-82b6f521ae09","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_franciaorszag_oltopont_magankorhaz_lovoldozes","timestamp":"2021. április. 12. 15:34","title":"Lövöldözés volt egy francia oltópontnál, a támadó motorra pattanva elmenekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Megerősítették a CoronaVac korábbi csalódást keltő teszteredményét.","shortLead":"Megerősítették a CoronaVac korábbi csalódást keltő teszteredményét.","id":"20210412_kinai_coronavac_brazil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521a19bb-84e9-4da7-9fc0-4a1b4f842acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_kinai_coronavac_brazil","timestamp":"2021. április. 12. 05:18","title":"A Sinovac vakcinája csak 50,7 százalékban véd a brazil vírusvariáns ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b1260b-760f-4c2b-a7de-410df280bc3a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szabadságharcban megakadályozta az oroszok által összeszedett magyarok deportálását a Szovjetunióba. 84 éves korában hunyt el.","shortLead":"A szabadságharcban megakadályozta az oroszok által összeszedett magyarok deportálását a Szovjetunióba. 84 éves korában...","id":"20210413_Meghalt_Racz_Sandor_Istvan_1956_szabadsagharc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b1260b-760f-4c2b-a7de-410df280bc3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a7a48a-4397-4e8e-8242-a376f1eb4f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_Meghalt_Racz_Sandor_Istvan_1956_szabadsagharc","timestamp":"2021. április. 13. 11:59","title":"Meghalt Rácz Sándor István 56-os szabadságharcos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Nehéz azzal mit kezdeni, hogy a kormány a nyitás mellett döntött” – írta a Facebookon Karácsony Gergely.","shortLead":"“Nehéz azzal mit kezdeni, hogy a kormány a nyitás mellett döntött” – írta a Facebookon Karácsony Gergely.","id":"20210413_karacsony_gergely_teszt_iskolanyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75c9f28-dc81-4f14-bfda-258a49dbf926","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_karacsony_gergely_teszt_iskolanyitas","timestamp":"2021. április. 13. 06:01","title":"A főváros teszteket oszt szét a kerületek között az iskolanyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gao Fu a kínai párt által felügyelt lapban nyilatkozott újra. Állítja: a szavait félreértették.","shortLead":"Gao Fu a kínai párt által felügyelt lapban nyilatkozott újra. Állítja: a szavait félreértették.","id":"20210412_kinai_vakcina_sinopharm_gao_fu_jarvanyugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28c2572-d159-45f5-b802-859629249824","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_kinai_vakcina_sinopharm_gao_fu_jarvanyugy","timestamp":"2021. április. 12. 09:03","title":"A kínai járványügy vezetője most már azt mondja, nem úgy értette, amit a kínai vakcinák hatékonyságáról mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","shortLead":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","id":"20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924f44b8-9b1b-4321-b6e7-614bd2581001","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","timestamp":"2021. április. 12. 17:42","title":"Szeptembertől katolikus szemléletű történelem- és irodalomkönyvet is választhatnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan Egyetemmel, csak a keletről érkező tudással szemben próbál meg politikai bizalmatlanságot kelteni.","shortLead":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan...","id":"20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fcafd4-b20c-432c-b8ba-b29a6b584366","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","timestamp":"2021. április. 12. 20:38","title":"Szijjártó: Nem veszélyes, ha a Kínai Népköztársaság egyeteme folytat diplomáciai képzést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"Kis Anna","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ősz jelentősen, a tavasz mérsékelten rövidült Magyarországon az elmúlt évtizedekben, az évszakok elcsúszásának nyertese egyértelműen a nyár – állapítható meg az elmúlt öt évtized hőmérsékleti adatainak elemzéséből. A változás egybevág az északi félteke egészén tapasztalható évszak-eltolódásokkal. Ez azonban nem intézhető el annyival, hogy kevesebbet síelünk, de többet nyaralunk: az ökológia rendszer szerkezete sérül, amit például a gyakoribb fagykárokon, a vándormadarak számának csökkenésén, vagy éppen új, invazív fajok – köztük például új kórokozókat is terjesztő szúnyogfajok – megjelenésén keresztül is láthatunk. ","shortLead":"Az ősz jelentősen, a tavasz mérsékelten rövidült Magyarországon az elmúlt évtizedekben, az évszakok elcsúszásának...","id":"20210412_50_nappal_hosszabb_a_nyar_mint_a_hetvenes_evekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8136ac34-2c02-4808-86a7-640706fbf44c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_50_nappal_hosszabb_a_nyar_mint_a_hetvenes_evekben","timestamp":"2021. április. 13. 10:02","title":"Ötven nappal hosszabb a nyár, mint a hetvenes években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]