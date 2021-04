Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80e303a8-3327-4784-9cac-099337ed4048","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes tartományokban is lassították vagy felfüggesztették a koronavírus elleni oltást szerdától.\r

","shortLead":"Egyes tartományokban is lassították vagy felfüggesztették a koronavírus elleni oltást szerdától.\r

","id":"20210414_Koronavirus_vakcinatartalek_Olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e303a8-3327-4784-9cac-099337ed4048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6642cac-ec03-4005-8d89-48a09dc017d0","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_Koronavirus_vakcinatartalek_Olaszorszag","timestamp":"2021. április. 14. 21:21","title":"Több régióban is elfogyott a vakcinatartalék Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b894fa17-89bc-4ed3-9dc5-b2269835be27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A farmer és a graffiti összeolvadását nem fogadta egyöntetű elismerés.","shortLead":"A farmer és a graffiti összeolvadását nem fogadta egyöntetű elismerés.","id":"20210415_Zavarba_ejtoen_utcai_lett_a_kanadai_olimpiai_csapat_formaruhaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b894fa17-89bc-4ed3-9dc5-b2269835be27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e538abe-98ec-411d-85ab-e36fb13f5441","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Zavarba_ejtoen_utcai_lett_a_kanadai_olimpiai_csapat_formaruhaja","timestamp":"2021. április. 15. 15:08","title":"Zavarba ejtően „utcai” lett a kanadai olimpiai csapat formaruhája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek 8 százaléka szerint soha nem tér vissza a koronavírus előtti világ.","shortLead":"A megkérdezettek 8 százaléka szerint soha nem tér vissza a koronavírus előtti világ.","id":"20210415_koronavirus_ipsos_oltas_korlatozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dffb007-c8af-4667-a4cf-771606abf132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42133e0c-27c4-4c56-8838-eed46254ac4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_koronavirus_ipsos_oltas_korlatozasok","timestamp":"2021. április. 15. 08:50","title":"Ipsos: Kevesen hisznek a gyors újranyitásban és egyre többen kérnek oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint mindenre jó hivatkozási alap. ","shortLead":"A jelek szerint mindenre jó hivatkozási alap. ","id":"20210415_iskolak_nemzeti_konzultacio_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7363518-01fe-44c6-9e22-4fe535a480c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_iskolak_nemzeti_konzultacio_kormany","timestamp":"2021. április. 15. 14:07","title":"Az iskolanyitás körüli kavarás is bizonyítja, milyen szabadon értelmezi a kormány a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előválasztási etikai kódexet fogadtak el az ellenzéki pártok. ","shortLead":"Előválasztási etikai kódexet fogadtak el az ellenzéki pártok. ","id":"20210414_Elovalasztas_etikai_kodex_ellenzeki_partok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fed0a6-b376-4142-85ec-ca7182e9007f","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_Elovalasztas_etikai_kodex_ellenzeki_partok","timestamp":"2021. április. 14. 19:08","title":"Írásba adták az ellenzéki pártok, hogy nem járatják le egymást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e555e88d-7a77-4c1e-8b1d-f190a29d3780","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április 20-án tartja következő bemutatóját az Apple, amelyen valószínűleg új iPadek és új iMac is érkezik. Ezek viszont még mindig csak találgatások, a dátumon kívül ugyanis mást egyelőre nem árult el az Apple.","shortLead":"Április 20-án tartja következő bemutatóját az Apple, amelyen valószínűleg új iPadek és új iMac is érkezik. Ezek viszont...","id":"20210413_apple_bemutato_meghivo_spring_loaded_ipad_imac_airtag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e555e88d-7a77-4c1e-8b1d-f190a29d3780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98950f0e-63d0-4c7f-896f-6e4b3902a549","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_apple_bemutato_meghivo_spring_loaded_ipad_imac_airtag","timestamp":"2021. április. 13. 20:33","title":"Kimentek a hivatalos meghívók, jöhetnek az Apple újdonságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16144cb-9ac0-42e6-bee2-a3d7ea2194d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két állat Mianyang egy védett területén esett egymásnak.","shortLead":"A két állat Mianyang egy védett területén esett egymásnak.","id":"20210414_Verekedes_ket_panda_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a16144cb-9ac0-42e6-bee2-a3d7ea2194d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac9dffc-1364-4f47-8d40-2dd7b58d89ff","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Verekedes_ket_panda_video","timestamp":"2021. április. 14. 16:33","title":"Összeverekedett két panda Szecsuanban, 17 percig gyűrték egymást - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha BSC egy játékosának is pozitív lett a tesztje.

","shortLead":"A Hertha BSC egy játékosának is pozitív lett a tesztje.

","id":"20210415_dardai_pal_hertha_bsc_koronavirus_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dc11b2-cb70-4abb-b382-c61dda619a59","keywords":null,"link":"/sport/20210415_dardai_pal_hertha_bsc_koronavirus_karanten","timestamp":"2021. április. 15. 12:25","title":"Dárdai Pál és egyik segítője is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]