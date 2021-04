Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Pfizert vagy Modernát kaphatnak azok, akiket első körben Astrazenecával oltottak. Második oltásként sem adnak AstraZenecát a 60 év alattiaknak Németországban 2021. április. 14. 13:05

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Figyelőnek adott interjút, ebben többek között arról beszélt, májusban minden 18 évesnél idősebb ember megkaphatja az első oltását. A választásokról Gulyás azt mondta, "minden eddigit felül- vagy inkább alulmúló" kampányra számít. Gulyás Gergely minden eddigit felül- vagy inkább alulmúló kampányra számít 2021. április. 15. 10:41 A ceglédi vonalon 15-30 perces késésekre kell számítani. Halálra gázolt a vonat egy embert Ferihegynél 2021. április. 15. 19:27

2020-ban összesen 12,5 milliárd forint értékben kötött tervezési keretmegállapodásokat a paksi bővítés kiegészítő beruházásaiért felelős állami cég, az egyikben a Mészáros gyerekek tervezőcége is benne van. Felpörögtek a Paks II. körüli munkálatok, Mészáros gyerekei is lecsípik a részüket 2021. április. 14. 11:09

Egy biztonsági őrnek tűnt fel, hogy kutyaugatást hall az utánfutóról. Liszteszsákokban szállított egy férfi kutyakölyköket és egy kecskét, vádat emeltek ellene 2021. április. 14. 11:25 A hvg.hu megtudta, az Országos oltási munkacsoport és az NNK egyetértésével a cisztás fibrózisban szenvedő 16-18 év közötti fiatalok oltása kezdődhet meg Pfizer-vakcinával. A többiekről egyelőre nincs szó. A 16-18 év közötti, cisztás fibrózisban szenvedő gyerekek oltása kezdődött meg 2021. április. 14. 15:21

Nem okozott nagy meglepetést a CounterPoint Research minap publikált felmérése: az idei év első hónapjában messze az Apple telefonjai voltak a legkeresettebbek a világon. Melyik telefonért rajong leginkább a világ? 2021. április. 14. 09:03 Megkapja jutalmát a helyezkedő szolga, és még prédikálhat is a konc felett. Vélemény. Dobszay János: Spirit FM, lelketlenül 2021. április. 14. 16:00