[{"available":true,"c_guid":"58cf22b7-a640-4efc-96f5-9fef836ab6f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha komoly terhelés mellett is helytállnak az új „közbringák”, akkor jöhet az éles üzem is.","shortLead":"Ha komoly terhelés mellett is helytállnak az új „közbringák”, akkor jöhet az éles üzem is.","id":"20210415_mol_bubi_bkkk_teszteles_greenpeace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58cf22b7-a640-4efc-96f5-9fef836ab6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b60585-595e-435a-8e99-f24e2102c67a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210415_mol_bubi_bkkk_teszteles_greenpeace","timestamp":"2021. április. 15. 13:10","title":"Már a főváros utcáin tesztelik az új Bubikat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6947fcb3-4c83-4952-b9f7-b2b012eecbed","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A lengyel Alkotmánybíróság döntése tovább gyengíti az állampolgárok jogvédelmét.","shortLead":"A lengyel Alkotmánybíróság döntése tovább gyengíti az állampolgárok jogvédelmét.","id":"20210415_Eltavolitjak_a_lengyel_ombudsmant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6947fcb3-4c83-4952-b9f7-b2b012eecbed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e44bbcf-31f8-43ab-9df7-a2c9654e504d","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_Eltavolitjak_a_lengyel_ombudsmant","timestamp":"2021. április. 15. 14:45","title":"Eltávolítják a lengyel ombudsmant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2badbc2-35c9-4512-8631-cffe881a412b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Helyszíni bírság helyett feljelentették őket, ami jelentősen nagyobb pénzbírságot jelent. ","shortLead":"Helyszíni bírság helyett feljelentették őket, ami jelentősen nagyobb pénzbírságot jelent. ","id":"20210415_birsag_Oroshaza_autos_talalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2badbc2-35c9-4512-8631-cffe881a412b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc8df60-0d4c-49b6-affa-b43c5d854b04","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_birsag_Oroshaza_autos_talalkozo","timestamp":"2021. április. 15. 10:05","title":"Fejenként 250 ezres bírságot kaptak Orosházán egy autós összejövetel résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az illetékes orosz hatóság megadta a szabadalmi védelmet a világ első Covid-19-orrspéjének, a MIR-19-nek. Ez a szer – ha működik – nem oltás, hanem gyógyszer, a kórokozók szaporodását megakadályozva megelőzi a koronavírus okozta betegség kialakulását. Azért akad egy kis gond: a kísérletek még az első fázisban tartanak és a szert eddig csupán hörcsögökön próbálták ki.","shortLead":"Az illetékes orosz hatóság megadta a szabadalmi védelmet a világ első Covid-19-orrspéjének, a MIR-19-nek. Ez a szer –...","id":"20210414_A_vilag_elso_Covidoltasa_utan_Oroszorszagban_elkeszult_az_elso_Covidorrspre_is__az_attores_meg_nem_teljes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39e75e23-c717-42b5-a66e-f5c8f22fe7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758a3b26-7137-444e-8be1-d8d4991a9d88","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_A_vilag_elso_Covidoltasa_utan_Oroszorszagban_elkeszult_az_elso_Covidorrspre_is__az_attores_meg_nem_teljes","timestamp":"2021. április. 14. 16:52","title":"Oroszországban állítólag elkészült az első Covid-orrspré – az áttörés azonban még közel sem teljes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint mindenre jó hivatkozási alap. ","shortLead":"A jelek szerint mindenre jó hivatkozási alap. ","id":"20210415_iskolak_nemzeti_konzultacio_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7363518-01fe-44c6-9e22-4fe535a480c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_iskolak_nemzeti_konzultacio_kormany","timestamp":"2021. április. 15. 14:07","title":"Az iskolanyitás körüli kavarás is bizonyítja, milyen szabadon értelmezi a kormány a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1bdbd82-1637-4f5c-96bf-119c628a61fb","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Járjon-e pénz az oltásért, vagy fizessen büntetőadót az, aki nem oltatja be magát? Közgazdászok már a Covid előtt is vizsgálták a kérdést, amely most nagyon aktuális. Távolinak tűnhet a kapcsolat, de az ügyben érdemes tanácsot kérni környezetvédelmi szakemberektől.","shortLead":"Járjon-e pénz az oltásért, vagy fizessen büntetőadót az, aki nem oltatja be magát? Közgazdászok már a Covid előtt is...","id":"20210414_egy_masik_kozgazdasag_oltas_vakcina_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1bdbd82-1637-4f5c-96bf-119c628a61fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3a9456-8933-4d97-9922-42957a0f4d5e","keywords":null,"link":"/360/20210414_egy_masik_kozgazdasag_oltas_vakcina_egeszsegugy","timestamp":"2021. április. 14. 07:00","title":"Megérné-e pénzt osztani annak, aki beoltatja magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu-nak nyilatkozó Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének elnöke szerint az intézmények központi iránymutatásra várnak.","shortLead":"A 24.hu-nak nyilatkozó Szijjártó László, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének elnöke szerint...","id":"20210414_onkentesek_kikepzes_korhazak_covid_osztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153acd2a-d44c-4e4c-b798-9039c0ecbe8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210414_onkentesek_kikepzes_korhazak_covid_osztaly","timestamp":"2021. április. 14. 11:59","title":"Kiképeztek több mint kéttucat önkéntest, de a kórházak egyelőre nem fogadják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarország továbbra is a legutolsók között van az unión belül a korrupció szintjét tekintve. Tavalyhoz képest csupán annyi a változás, hogy Bulgária egy helyet lépett előre, így a magyar, a román és a bolgár kormány együtt „büszkélkedhet” a sereghajtó címmel. Ezt a Transparency International most nyilvánosságra hozott jelentése tartalmazza.\r

\r

","shortLead":"Magyarország továbbra is a legutolsók között van az unión belül a korrupció szintjét tekintve. Tavalyhoz képest csupán...","id":"20210415_Elemzes_Jarvanyszeru_a_korrupcio_a_vilagban_Magyarorszag_sereghajto_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83384422-4b9c-4227-8ef8-d5c53c23e9bd","keywords":null,"link":"/360/20210415_Elemzes_Jarvanyszeru_a_korrupcio_a_vilagban_Magyarorszag_sereghajto_az_EUban","timestamp":"2021. április. 15. 07:24","title":"Elemzés: Járványszerű a korrupció a világban, Magyarország sereghajtó az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]