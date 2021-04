Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy svéd állampolgár anyanyelvhez-fűződő jogaitól indult és a magyar bíróságok függetlenségének megkérdőjelezéséig jutott egy büntetőügy az Európai Bíróságon, amelynek kapcsán a főtanácsnok megállapított az uniós joggal össze nem egyeztethető elemeket.","shortLead":"Egy svéd állampolgár anyanyelvhez-fűződő jogaitól indult és a magyar bíróságok függetlenségének megkérdőjelezéséig...","id":"20210415_Fotanacsnok_a_magyar_birosagi_eljaras_serti_az_unios_jogot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93da999a-6837-4c9d-ba7e-ff52b21dbc84","keywords":null,"link":"/eurologus/20210415_Fotanacsnok_a_magyar_birosagi_eljaras_serti_az_unios_jogot","timestamp":"2021. április. 15. 10:58","title":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint a magyar bírósági eljárás sérti az uniós jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"471104cd-356e-4dfe-a2cf-c25c634178fa","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Soha nem tartotta magát szépnek, pedig átütő erejű jelenlétéből valódi, ártatlan szépség fakadt. A 85 éves korában elhunyt színésznő azt mesélte Bérczes Lászlónak a 2016-ban megjelent beszélgetőkönyvükben, hogy Hegyi Barnabás (többek között a Körhinta operatőre) figyelmeztette őt a kezdet kezdetén, hogy amikor játszik, csak a feladatával tud törődni, de amikor nyilatkozik, figyeljen a jobbik profiljára és mindig úgy forduljon. „Mondott még valamit: »Minden magyar színésznőt fotóztam, elmondhatom, hogy ilyen kis szemű színésznő az egész világon nincs«. És akkor megdicsért, nagyon megdicsért: »De amikor belenézel a kamerába, Mari, a világ legcsodálatosabb szempárja néz rám«” – idézte fel a színésznő a beszélgetést a könyvben. Később minden interjúnál eszébe jutottak Hegyi szavai. Rádiójáték-felvétel, fáklyás felvonulás, forgatás és próba az imádott Nemzeti Színházban: Törőcsik Mari életének pillanatképeiből válogattunk.","shortLead":"Soha nem tartotta magát szépnek, pedig átütő erejű jelenlétéből valódi, ártatlan szépség fakadt. A 85 éves korában...","id":"20210416_Torocsik_Mari_nagyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=471104cd-356e-4dfe-a2cf-c25c634178fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c07959-bb8c-4f8a-a63b-aadbf49b755f","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210416_Torocsik_Mari_nagyitas","timestamp":"2021. április. 16. 10:25","title":"A jelenlét ereje – pillanatképek Törőcsik Mari életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Amerikában felvetődött, hogy az ujgurok elnyomása miatt bojkottálni kellene a 2022-es pekingi téli olimpiát. Az USA Georgia államát viszont már büntetik a választási szabályok kisebbségellenes megváltoztatása miatt.","shortLead":"Amerikában felvetődött, hogy az ujgurok elnyomása miatt bojkottálni kellene a 2022-es pekingi téli olimpiát. Az USA...","id":"202115_bojkott_es_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9445e17a-1da1-4247-b2bd-ae8ded26d65a","keywords":null,"link":"/360/202115_bojkott_es_buntetes","timestamp":"2021. április. 15. 17:10","title":"Sport és politika: Atlantát már bojkottálják, és lehet, hogy majd Pekinget is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4ca07d-554f-4f3a-b5c1-1eb6f3e9c6a3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó legújabb elektromos autója a Kecskeméten gyártott A-osztály szabadidőautó változatára, a GLA-ra épül, és az ígéretek szerint akár 486 kilométert is képes megtenni csendben suhanva. Hogy ebből mennyit hoz a gyakorlatban, kiderül a tesztünkből.","shortLead":"A stuttgarti gyártó legújabb elektromos autója a Kecskeméten gyártott A-osztály szabadidőautó változatára, a GLA-ra...","id":"20210417_merjunk_kicsit_almodni_teszten_a_kompakt_mercedes_eqa_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ca07d-554f-4f3a-b5c1-1eb6f3e9c6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b593ffe6-9a33-4bf1-b762-0e83687bed5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_merjunk_kicsit_almodni_teszten_a_kompakt_mercedes_eqa_villanyauto","timestamp":"2021. április. 17. 07:59","title":"Merjünk kicsit álmodni: teszten a kompakt Mercedes EQA villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc8b847-772b-4c8c-a6f0-31317465ee09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány kapcsán legtöbbet hangoztatott két egészségügyi értéket is folyamatosan figyeli a Mobvoi új karravalója.","shortLead":"A koronavírus-járvány kapcsán legtöbbet hangoztatott két egészségügyi értéket is folyamatosan figyeli a Mobvoi új...","id":"20210416_mobvoi_ticwatch_gth_ora_aktivitasmero_testhomerseklet_lazmero_funkcio_veroxigenszint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcc8b847-772b-4c8c-a6f0-31317465ee09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477b4507-f605-4d51-b595-e9f026086ee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_mobvoi_ticwatch_gth_ora_aktivitasmero_testhomerseklet_lazmero_funkcio_veroxigenszint","timestamp":"2021. április. 16. 08:03","title":"Ez az óra folyamatosan méri, hogy van-e láza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Havi nagyjából kilencvenmillió forintba kerül a kormány által tavaly felesleges mennyiségben összevásárolt lélegeztetőgépek raktározása – derítette ki a HVG. ","shortLead":"Havi nagyjából kilencvenmillió forintba kerül a kormány által tavaly felesleges mennyiségben összevásárolt...","id":"20210416_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9002d5b0-d730-4823-bfc0-5c187cdae43f","keywords":null,"link":"/360/20210416_lelegeztetogep","timestamp":"2021. április. 16. 06:30","title":"Horror összegeket fizet a kormány a több ezer nem használt lélegeztetőgép tárolására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58cf22b7-a640-4efc-96f5-9fef836ab6f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha komoly terhelés mellett is helytállnak az új „közbringák”, akkor jöhet az éles üzem is.","shortLead":"Ha komoly terhelés mellett is helytállnak az új „közbringák”, akkor jöhet az éles üzem is.","id":"20210415_mol_bubi_bkkk_teszteles_greenpeace","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58cf22b7-a640-4efc-96f5-9fef836ab6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b60585-595e-435a-8e99-f24e2102c67a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210415_mol_bubi_bkkk_teszteles_greenpeace","timestamp":"2021. április. 15. 13:10","title":"Már a főváros utcáin tesztelik az új Bubikat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple első embere megmagyarázta, miért nem ért egyet az Epic Games játékfejlesztő bíróság elé vitt elképzelésével.","shortLead":"Az Apple első embere megmagyarázta, miért nem ért egyet az Epic Games játékfejlesztő bíróság elé vitt elképzelésével.","id":"20210415_tim_cook_apple_epic_games_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef0fcea-8201-41ae-8440-e25014fdc291","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_tim_cook_apple_epic_games_per","timestamp":"2021. április. 15. 10:03","title":"Tim Cook: Nem lesz bolhapiac az App Store-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]