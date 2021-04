Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f646615b-8fba-43e1-bd9a-040034ed8a6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint Magyarországon a televízió elvesztette a jelentőségét, ezért felépíttetett egy önálló kis stúdiót. Hamarosan induló műsorát a YouTube-on, a Facebookon és podcast formájában is lehet majd követni. ","shortLead":"A műsorvezető szerint Magyarországon a televízió elvesztette a jelentőségét, ezért felépíttetett egy önálló kis...","id":"20210417_A_Youtubeon_indit_sajat_musort_Friderikusz_Sandor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f646615b-8fba-43e1-bd9a-040034ed8a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c56ae32-1dbd-4e63-aa9f-c9d8fb3cd515","keywords":null,"link":"/elet/20210417_A_Youtubeon_indit_sajat_musort_Friderikusz_Sandor","timestamp":"2021. április. 17. 14:50","title":"A YouTube-on indít saját műsort Friderikusz Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21480cb-2496-4128-8088-1f6f2078fcdf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetről képeket is közzétett az oaklandi rendőrség. ","shortLead":"A balesetről képeket is közzétett az oaklandi rendőrség. ","id":"20210417_Csunya_vege_lett_egy_autos_uldozesnek_Kaliforniaban_beekelodott_a_feluljaro_ala_egy_Maserati","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b21480cb-2496-4128-8088-1f6f2078fcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c84ac4e-5b88-478f-bd31-2463a041286d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210417_Csunya_vege_lett_egy_autos_uldozesnek_Kaliforniaban_beekelodott_a_feluljaro_ala_egy_Maserati","timestamp":"2021. április. 17. 20:23","title":"Csúnyán végződött egy autós üldözés Kaliforniában: felüljáró alá ékelődött be egy Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végleg bezárt a leghírhedtebb turistacsapda, ahol a pocsék ételek párosultak arcpirító árakkal, piti lehúzásokkal és agresszív személyzettel.","shortLead":"Végleg bezárt a leghírhedtebb turistacsapda, ahol a pocsék ételek párosultak arcpirító árakkal, piti lehúzásokkal és...","id":"20210418_A_valsag_elsoporte_Budapest_legrosszabb_ettermet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3ac4ae-4af4-47b2-ac0f-f80f2abfba59","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_A_valsag_elsoporte_Budapest_legrosszabb_ettermet","timestamp":"2021. április. 18. 21:30","title":"A válság elsöpörte Budapest legrosszabb éttermét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f47ac2-e8c0-478b-8a0e-0c1d4dfea87c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Korábban a politikai színtérről, ma már inkább a YouTube-ról lehet ismerős Pottyondy Edina, aki közel egy éve indította el szókimondó közéleti csatornáját és szerzett több mint százezer követőt a videóival. A pártpolitizálásból és a felfújt semmitmondásból kiábrándult, ezért is volt szüksége egy olyan platformra, ahol elmondhatja a saját benyomásait a világ eseményeiről anélkül, hogy bárkinek is magyarázkodnia kellene miatta. De mi alapján választ témát? Olvassa-e a kommentelőket? És gondolkodik-e azon, hogy valaha visszatérjen a politikához? Interjú.","shortLead":"Korábban a politikai színtérről, ma már inkább a YouTube-ról lehet ismerős Pottyondy Edina, aki közel egy éve indította...","id":"20210418_Pottyondy_Edina_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2f47ac2-e8c0-478b-8a0e-0c1d4dfea87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b610bf2e-2efe-4e87-a800-a257daf83ecc","keywords":null,"link":"/elet/20210418_Pottyondy_Edina_interju","timestamp":"2021. április. 18. 20:00","title":"Pottyondy Edina: Viaskodik bennem egy liberális, budapesti démon meg egy konzervatív, vidéki ördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe40e0f-a4e1-42e5-86ac-5bfe87001450","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt az Oktatási Hivatal is megerősítette. A Társaság a Szabadságjogokért szerint a kormány semmit nem vett figyelembe abból, ami az iskolák felelős újranyitásához szükséges lenne.","shortLead":"Ezt az Oktatási Hivatal is megerősítette. A Társaság a Szabadságjogokért szerint a kormány semmit nem vett figyelembe...","id":"20210418_Jogszeru_az_iskolai_hianyzas_igazolasa_a_jarvanyra_hivatkozva_a_TASZ_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe40e0f-a4e1-42e5-86ac-5bfe87001450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79f74ef-c61d-48c2-bbaa-a00bd1b795cd","keywords":null,"link":"/elet/20210418_Jogszeru_az_iskolai_hianyzas_igazolasa_a_jarvanyra_hivatkozva_a_TASZ_szerint","timestamp":"2021. április. 18. 11:59","title":"Jogszerű az iskolai hiányzás igazolása a járványra hivatkozva a TASZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant válság forróvá tételével. Az újabb háború veszélye akkor nőtt meg, amikor a Nyugat és Oroszország viszonya mélypontra hűlt. ","shortLead":"Mindkét oldalról áramlanak a fegyverek az ukrán–orosz határ térségébe, a két fél egymást vádolja a 2014-ben kirobbant...","id":"202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d47a2c-3e5c-4b78-8e2e-51bd0657186a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623536a-7cfe-409c-9ed6-81fe5dc48049","keywords":null,"link":"/360/202115__ukranorosz_feszultseg__moszkva_es_afejloves__valtozo_usa__a_hataron_vannak","timestamp":"2021. április. 17. 16:00","title":"Putyin Ukrajnával teszteli Biden elszántságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök lesz az alapító, 5 millió forintot áldoz az alapítványra, de reméli, érkeznek majd támogatások.","shortLead":"A köztársasági elnök lesz az alapító, 5 millió forintot áldoz az alapítványra, de reméli, érkeznek majd támogatások.","id":"20210418_Hatszaz_gyerek_arvult_el_a_koronavirus_miatt_Ader_alapitvanyt_hoz_letre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2e1907-ad80-4351-942c-a58994b58563","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Hatszaz_gyerek_arvult_el_a_koronavirus_miatt_Ader_alapitvanyt_hoz_letre","timestamp":"2021. április. 18. 08:37","title":"Hatszáz gyerek árvult el a koronavírus miatt, Áder alapítványt hoz létre a segítésükre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mikó István szerint nem orosz-ukrán konfliktus zajlik a dunaújvárosi vasműnél, a jogos tulajdonos akarja átvenni a területet. Ha kell, 800 emberrel.","shortLead":"Mikó István szerint nem orosz-ukrán konfliktus zajlik a dunaújvárosi vasműnél, a jogos tulajdonos akarja átvenni...","id":"20210417_Az_ukran_tulaj_kepviseloje_legkozelebb_600800_emberrel_menne_atvenni_a_Dunaferrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740b9ecf-65b8-41a8-b9cd-92d1ede9538d","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_Az_ukran_tulaj_kepviseloje_legkozelebb_600800_emberrel_menne_atvenni_a_Dunaferrt","timestamp":"2021. április. 17. 14:47","title":"Az ukrán tulaj képviselője legközelebb 600-800 emberrel menne átvenni a Dunaferrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]