[{"available":true,"c_guid":"d4a74b4c-2ee9-4664-b57f-0f334e60b9ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem először történt, hogy trendet teremtett az Apple: egyre több gyártó hagyja ki a töltőt új telefonja csomagjából. A Huawei is ezt teszi, de egészen más okból, mint amire az Apple hivatkozott.","shortLead":"Nem először történt, hogy trendet teremtett az Apple: egyre több gyártó hagyja ki a töltőt új telefonja csomagjából...","id":"20210418_huawei_telefonok_tolto_nelkul_toltochip_hianya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4a74b4c-2ee9-4664-b57f-0f334e60b9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb492bc-2910-4ca1-93ea-cf97a8b53879","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_huawei_telefonok_tolto_nelkul_toltochip_hianya","timestamp":"2021. április. 18. 08:03","title":"A Huawei is kihagyja telefonja mellől a töltőt, de más okból, mint az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez a válasz arra, hogy Prága szombaton 18 orosz diplomatát utasított ki, egy fegyverraktár felrobbantásával összefüggésben.","shortLead":"Ez a válasz arra, hogy Prága szombaton 18 orosz diplomatát utasított ki, egy fegyverraktár felrobbantásával...","id":"20210419_oroszorszag_kiutasitott_20_cseh_diplomatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4cd65-9a13-4ac9-bab8-491e7a6f48da","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_oroszorszag_kiutasitott_20_cseh_diplomatat","timestamp":"2021. április. 19. 07:29","title":"20 cseh diplomatát utasított ki Moszkva, többet, mint ahány oroszt Csehország hazaküldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f","c_author":"Domány András - Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Majd egy évvel az erről szóló törvény után megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, és birtokába kerültek a neki szánt jelentős állami vagyonelemek. Köztük a 9 millió euróért vett lendvai wellnesskomplexum.","shortLead":"Majd egy évvel az erről szóló törvény után megszületett a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítvány, és...","id":"20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ee685aa-fef1-4d9a-bf21-2d8778a9923f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52b97ee-b177-490e-8c7e-550479598cfb","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_A_kormany_alapitvanyba_szervezte_a_9_millio_euroert_megvasarolt_szloveniai_wellnesskozpontot_is","timestamp":"2021. április. 17. 09:50","title":"A kormány kiszervezte a 9 millió euróért megvásárolt szlovéniai wellnessközpontot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c811ec-59e9-4b30-88e3-f13d4fbac194","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 85 évesen elhunyt színművészről otthona előtt is megemlékeznek tisztelői, ismerősei.","shortLead":"A 85 évesen elhunyt színművészről otthona előtt is megemlékeznek tisztelői, ismerősei.","id":"20210417_Viragok_mecsesek_gyulnek_Torocsik_Mari_velemi_hazanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84c811ec-59e9-4b30-88e3-f13d4fbac194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0934bb77-7a38-4afd-8c42-f5bac81d1e87","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Viragok_mecsesek_gyulnek_Torocsik_Mari_velemi_hazanal","timestamp":"2021. április. 17. 18:21","title":"Virágok, mécsesek gyűlnek Törőcsik Mari velemi házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos készült a beszélgetés első részében kritizálta a hazai járványkezelést és Orbán Viktor miniszterelnököt, emiatt egy magas rangú minisztériumi vezető etikai vizsgálatot kezdeményezett.","shortLead":"Az orvos készült a beszélgetés első részében kritizálta a hazai járványkezelést és Orbán Viktor miniszterelnököt...","id":"20210417_Rejtely_marad_a_Zacherbeszelgetes_2_resze_miutan_az_elsore_kiakadtak_a_miniszteriumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2094bef6-0acf-45b5-bf53-147640ef7659","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Rejtely_marad_a_Zacherbeszelgetes_2_resze_miutan_az_elsore_kiakadtak_a_miniszteriumban","timestamp":"2021. április. 17. 11:45","title":"Egyelőre nem adja le a Zacher-interjú második részét a Szabad Európa, mert az elsőre kiakadtak a minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mikó István szerint nem orosz-ukrán konfliktus zajlik a dunaújvárosi vasműnél, a jogos tulajdonos akarja átvenni a területet. Ha kell, 800 emberrel.","shortLead":"Mikó István szerint nem orosz-ukrán konfliktus zajlik a dunaújvárosi vasműnél, a jogos tulajdonos akarja átvenni...","id":"20210417_Az_ukran_tulaj_kepviseloje_legkozelebb_600800_emberrel_menne_atvenni_a_Dunaferrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8006a9d1-27ad-4077-a609-2c2e4641db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740b9ecf-65b8-41a8-b9cd-92d1ede9538d","keywords":null,"link":"/kkv/20210417_Az_ukran_tulaj_kepviseloje_legkozelebb_600800_emberrel_menne_atvenni_a_Dunaferrt","timestamp":"2021. április. 17. 14:47","title":"Az ukrán tulaj képviselője legközelebb 600-800 emberrel menne átvenni a Dunaferrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82c2c1a-ecea-4e9b-9af8-e48ac56b7299","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap rendezik Imolában az idei év második Forma-1-es futamát, ami egyben a nemzetközi premierje lesz az Alfa Romeo Giulia GTAm-nek.","shortLead":"Vasárnap rendezik Imolában az idei év második Forma-1-es futamát, ami egyben a nemzetközi premierje lesz az Alfa Romeo...","id":"20210416_A_hetvegi_F1es_verseny_kapcsan_mutatkozik_be_eloben_az_Alfa_Romeo_Giulia_csucsvaltozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c82c2c1a-ecea-4e9b-9af8-e48ac56b7299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b15f1b-bfed-4933-a6aa-94ef9a24a7b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_A_hetvegi_F1es_verseny_kapcsan_mutatkozik_be_eloben_az_Alfa_Romeo_Giulia_csucsvaltozata","timestamp":"2021. április. 17. 10:21","title":"A Forma-1 olasz futama mentén mutatják be élőben az Alfa Romeo Giulia csúcsváltozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7432ba1c-b3b7-44a2-97c5-e5fb158e7fe0","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A mai időkből visszatekintve nehéz elképzelni, mennyire nélkülözhetetlen volt a távirat majdnem kétszáz éven át. Magyarországon április 30-án lehet utoljára táviratot feladni. ","shortLead":"A mai időkből visszatekintve nehéz elképzelni, mennyire nélkülözhetetlen volt a távirat majdnem kétszáz éven át...","id":"202115__tavirattortenelem__morse_oroksege__trianonba_uzentek__keezbesiitees_stop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7432ba1c-b3b7-44a2-97c5-e5fb158e7fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86651800-edcb-465c-b1a6-3a769b91e15b","keywords":null,"link":"/360/202115__tavirattortenelem__morse_oroksege__trianonba_uzentek__keezbesiitees_stop","timestamp":"2021. április. 17. 13:30","title":"Az internetkorban a táviratból legfeljebb a távirati stílus maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]