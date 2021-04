Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"440f882c-5ed0-4a1d-a889-fe2d6f254d9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi szabályok szerint tilos rendezvényeket tartani.","shortLead":"A járványügyi szabályok szerint tilos rendezvényeket tartani.","id":"20210419_dunavarsany_koronavirus_rendezveny_apolono","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=440f882c-5ed0-4a1d-a889-fe2d6f254d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9df91d-aeee-4da3-a991-0ed1751e4e85","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_dunavarsany_koronavirus_rendezveny_apolono","timestamp":"2021. április. 19. 05:40","title":"Harmincfős rendezvényen emlékeztek egy koronavírusban elhunyt ápolónőre Dunavarsányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatoknak enyhe tüneteik vannak. Vélhetően egy gondozótól kapták el a fertőzést.","shortLead":"Az állatoknak enyhe tüneteik vannak. Vélhetően egy gondozótól kapták el a fertőzést.","id":"20210419_Koronavirusos_vidra_georgai_allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85edd793-b6c7-40ee-886c-c41b963cabd9","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Koronavirusos_vidra_georgai_allatkert","timestamp":"2021. április. 19. 17:49","title":"Koronavírusosak lettek a vidrák egy amerikai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ca97c3-ad96-499e-a332-71f713940615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán függetlenség 30. évfordulóját ünneplik majd augusztusban.","shortLead":"Az ukrán függetlenség 30. évfordulóját ünneplik majd augusztusban.","id":"20210420_orban_ader_zelenszkij_meghivas_ukrajnaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27ca97c3-ad96-499e-a332-71f713940615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48341155-9910-44bc-a3a3-b4b1f19d6a11","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_orban_ader_zelenszkij_meghivas_ukrajnaba","timestamp":"2021. április. 20. 08:21","title":"Orbánt és Ádert is meghívta Zelenszkij, hogy álljanak ki az ukrán függetlenség mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A gyászolók virágait péntekig várják.","shortLead":"A gyászolók virágait péntekig várják.","id":"20210420_Mindannyiunk_szamara_Mari_a_pelda__emlekmusorral_tiszteleg_a_Nemzeti_Szinhaz_Torocsik_Mari_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b419fa65-908e-4ca7-af22-89782af22792","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_Mindannyiunk_szamara_Mari_a_pelda__emlekmusorral_tiszteleg_a_Nemzeti_Szinhaz_Torocsik_Mari_elott","timestamp":"2021. április. 20. 09:58","title":"„Mindannyiunk számára Mari a példa” – emlékműsorral tiszteleg a Nemzeti Színház Törőcsik Mari előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30fa1055-0cd6-4847-b34a-b290a438aa5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sőt, egy QR-kód segítségével a véleményünket is elmondhatjuk róluk. ","shortLead":"Sőt, egy QR-kód segítségével a véleményünket is elmondhatjuk róluk. ","id":"20210420_mav_uj_jegyautomatak_tesztelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30fa1055-0cd6-4847-b34a-b290a438aa5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4559ac05-d5c2-42ce-8298-cb84d6cff550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_mav_uj_jegyautomatak_tesztelese","timestamp":"2021. április. 20. 14:01","title":"Már ki lehet próbálni a MÁV új jegyautomatáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint sikerült érdemi és tartalmas párbeszédet folytatniuk a Parler fejlesztőivel.","shortLead":"Az Apple szerint sikerült érdemi és tartalmas párbeszédet folytatniuk a Parler fejlesztőivel.","id":"20210420_apple_parler_ujra_elerheto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d807bbb-9adb-464d-b2fc-12eb4c4fc417","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_apple_parler_ujra_elerheto","timestamp":"2021. április. 20. 07:44","title":"Visszakerülhet az Apple boltjába az amerikai szélsőjobb kedvenc appja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012f28ff-9b99-4fad-910f-92167e42d57b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tárca azt közölte, hogy a pedagógusok is „szinte valamennyien” munkába álltak. ","shortLead":"A tárca azt közölte, hogy a pedagógusok is „szinte valamennyien” munkába álltak. ","id":"20210419_koronavirus_jarvany_oktatas_iskola_ovoda_diakok_pedagogusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012f28ff-9b99-4fad-910f-92167e42d57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57063488-07a6-4412-8f10-5f16f8189c8e","keywords":null,"link":"/elet/20210419_koronavirus_jarvany_oktatas_iskola_ovoda_diakok_pedagogusok","timestamp":"2021. április. 19. 21:31","title":"Az Emmi szerint a diákok háromnegyede volt hétfőn iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a részletek a nyomozás ellenére is homályosak, az Europol még idejében leállította egy bérgyilkos és megbízója internetes ténykedését.","shortLead":"Bár a részletek a nyomozás ellenére is homályosak, az Europol még idejében leállította egy bérgyilkos és megbízója...","id":"20210419_gyilkossag_bergyilkos_sotet_dark_web","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa5c780-3855-4b8b-9283-75a4444281ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_gyilkossag_bergyilkos_sotet_dark_web","timestamp":"2021. április. 19. 09:33","title":"A sötét weben keresett bérgyilkost egy olasz férfi a barátnője ellen, de lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]