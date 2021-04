Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A döntést hosszú és intenzív vita előzte meg, több vezető ugyanis a népszerűbb bajor kormányfő, a CSU-s Markus Söder jelölését támogatta.","shortLead":"A döntést hosszú és intenzív vita előzte meg, több vezető ugyanis a népszerűbb bajor kormányfő, a CSU-s Markus Söder...","id":"20210420_cdu_csu_armin_laschet_markus_soder_kancellar_jeloles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e1a396-6669-4719-b4bf-b55c770f0445","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_cdu_csu_armin_laschet_markus_soder_kancellar_jeloles","timestamp":"2021. április. 20. 10:31","title":"A CDU saját elnökét javasolja kancellárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33d6cafe-9318-489d-a683-c232a8804cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fideszes politikus január óta a parlamenti közgyűlés alelnöki tisztségét is betölti Strasbourgban.","shortLead":"A fideszes politikus január óta a parlamenti közgyűlés alelnöki tisztségét is betölti Strasbourgban.","id":"20210419_Nemeth_Zsolt_Europa_Tanacs_demokracia_parlamenti_szakbizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33d6cafe-9318-489d-a683-c232a8804cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e4fd68-fcfb-427d-b83e-5df3884a9d5a","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_Nemeth_Zsolt_Europa_Tanacs_demokracia_parlamenti_szakbizottsag","timestamp":"2021. április. 19. 18:15","title":"Németh Zsolt lett az Európa Tanács demokráciával foglalkozó parlamenti szakbizottságának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület ellenzéki tagjai szerint az intézmény nemzetbiztonsági szempontból ellenőrizhetetlen kapcsolati hálókat alakít ki, ami komoly hírszerzési tevékenységre utal. ","shortLead":"A testület ellenzéki tagjai szerint az intézmény nemzetbiztonsági szempontból ellenőrizhetetlen kapcsolati hálókat...","id":"20210420_Nemzetbiztonsagi_bizottsag_Palkovics_Laszlo_kinai_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eef245b-2e85-4716-9c7f-e3aca32bdeda","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Nemzetbiztonsagi_bizottsag_Palkovics_Laszlo_kinai_egyetem","timestamp":"2021. április. 20. 16:17","title":"A nemzetbiztonsági bizottság beidézte Palkovics Lászlót a kínai egyetem miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ráadásul Pfizert vagy Modernát kap az, aki a legészakibb amerikai államban tölt pár hetet.","shortLead":"Ráadásul Pfizert vagy Modernát kap az, aki a legészakibb amerikai államban tölt pár hetet.","id":"20210420_alaszka_oltas_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6142d59-76bf-4ced-ac43-77ece59dac1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_alaszka_oltas_turizmus","timestamp":"2021. április. 20. 15:09","title":"Alaszka már ingyen oltást kínál a turistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e01267e-f44e-438e-b8bb-c9585f762bb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ egyik legolcsóbb elektromos autója hamarosan nyitható tetejű változatban is kapható lesz.","shortLead":"A világ egyik legolcsóbb elektromos autója hamarosan nyitható tetejű változatban is kapható lesz.","id":"20210420_szuperolcso_paranyi_uj_villanykabrio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e01267e-f44e-438e-b8bb-c9585f762bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a86791-fb62-44e3-b616-be951072f4dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_szuperolcso_paranyi_uj_villanykabrio","timestamp":"2021. április. 20. 06:41","title":"Szuperolcsó parányi új villanykabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ezúttal jól csinálta a bíróság, nem úgy, mint korábban, amikor annyi, de annyi fekete bőrű halt meg Amerikában a rendőrség keze által – írja a Washington Post vezércikke, miután az esküdtszék 12 órányi vita után minden vádpontban bűnösnek mondta ki a rendőrt, aki tavaly májusban megölt egy afroamerikait. 9 percig térdelt a nyakán, az hiába mondta, hogy nem kap levegőt, és könyörgött az életéért.\r

\r

","shortLead":"Ezúttal jól csinálta a bíróság, nem úgy, mint korábban, amikor annyi, de annyi fekete bőrű halt meg Amerikában...","id":"20210421_Washington_Post_Jo_itelet_szuletett_a_Flyodperben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55a40b-8fab-4b56-aa1a-08879dc88a79","keywords":null,"link":"/360/20210421_Washington_Post_Jo_itelet_szuletett_a_Flyodperben","timestamp":"2021. április. 21. 07:38","title":"Washington Post: Jó ítélet született a Floyd-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyenként behívta az igazgató a pedagógusokat, akik megtagadták a jelenléti oktatást.","shortLead":"Egyenként behívta az igazgató a pedagógusokat, akik megtagadták a jelenléti oktatást.","id":"20210419_repcelak_iskola_fegyelmi_tanar_hianyzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46421fb4-054e-4377-a3b7-f12fdc427808","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_repcelak_iskola_fegyelmi_tanar_hianyzas","timestamp":"2021. április. 19. 16:05","title":"Mindössze egy tanár ment be tanítani Répcelakon, fegyelmit kaptak a hiányzók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A színész megölésével vádolt férfi korábban már volt büntetve bántalmazás miatt.","shortLead":"A színész megölésével vádolt férfi korábban már volt büntetve bántalmazás miatt.","id":"20210419_vademeles_szilagyi_istvan_fia_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e5b0d9-0078-401a-b90b-780fa5afb073","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_vademeles_szilagyi_istvan_fia_gyilkossag","timestamp":"2021. április. 19. 14:39","title":"Életfogytiglani fegyházat kér az ügyészség Szilágyi István fiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]