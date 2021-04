Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"236892f7-08c1-442a-807a-fa8b4bdc81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kitartanak az Európai Szuperliga vezetői amellett, hogy elindítják az új sorozatot, még akkor is, ha mostanra csak néhány spanyol és olasz klub maradt, és közülük is többen tervezik a hírek szerint, hogy kiszállnak.","shortLead":"Kitartanak az Európai Szuperliga vezetői amellett, hogy elindítják az új sorozatot, még akkor is, ha mostanra csak...","id":"20210421_szuperliga_kilepesek_atalakitas_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=236892f7-08c1-442a-807a-fa8b4bdc81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6206a4-b69b-405a-95bb-e2fd0e867c17","keywords":null,"link":"/sport/20210421_szuperliga_kilepesek_atalakitas_foci","timestamp":"2021. április. 21. 08:32","title":"Reagált a Szuperliga a kilépésekre: átalakítják a terveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európa egyik legfontosabb lapja úgy ítéli meg, hogy az eddiginél határozottabb támogatásra szorul a negyedik hatalmi ág, és hogy a független sajtóért vívott harc szorosan összefügg a jogállam védelmével.","shortLead":"Európa egyik legfontosabb lapja úgy ítéli meg, hogy az eddiginél határozottabb támogatásra szorul a negyedik hatalmi...","id":"20210420_Europai_Unio_sajtoszabadsag_Financial_Times_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97158cbc-4151-4b47-a963-eddb8dc4e1b4","keywords":null,"link":"/360/20210420_Europai_Unio_sajtoszabadsag_Financial_Times_lapszemle","timestamp":"2021. április. 20. 07:30","title":"Financial Times: A sajtószabadság ellenségei ellen a legjobb védekezés a támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64269390-d956-4f56-b3f5-2c04af6ce53a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredeti Volkswagen Käferre erősen hasonlító újdonság nem meglepő módon egy új villanyautó.","shortLead":"Az eredeti Volkswagen Käferre erősen hasonlító újdonság nem meglepő módon egy új villanyautó.","id":"20210420_kina_vw_bogar_lemasolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64269390-d956-4f56-b3f5-2c04af6ce53a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c046893a-c011-42ce-9096-35731799419e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_kina_vw_bogar_lemasolas","timestamp":"2021. április. 20. 11:21","title":"Kínában most látták elérkezettnek az időt az eredeti VW Bogár lemásolásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9b105c-9c83-422b-8e08-5a6f389dd395","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Andrássy út 57-ben 220 négyzetméternyi ingatlanoz jutott hozzá egy vagyonkezelő cég, amelynek tulajdonosa a Mészáros-közeli Konzum PE magántőkealap. Nem messze innen egy palota is az övék, a szomszédban pedig Mészáros tőzsdei cége működik.\r

","shortLead":"Az Andrássy út 57-ben 220 négyzetméternyi ingatlanoz jutott hozzá egy vagyonkezelő cég, amelynek tulajdonosa...","id":"20210421_Meszaros_erdekeltsegebe_kerultek_a_Szarvasi_kavefozo_Andrassy_uti_ingatlanai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9b105c-9c83-422b-8e08-5a6f389dd395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b4d8ee-87e1-4974-b0d0-50f0f5af46c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210421_Meszaros_erdekeltsegebe_kerultek_a_Szarvasi_kavefozo_Andrassy_uti_ingatlanai","timestamp":"2021. április. 21. 13:54","title":"Mészáros érdekeltségébe kerültek a Szarvasi kávéfőző Andrássy úti ingatlanjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kisiskolások negyede a nyitás ellenére otthon maradt, jön a BL-reform és a nagy összecsapás a szakadár sztárklubokkal, országos zivatarriasztást adtak ki. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A kisiskolások negyede a nyitás ellenére otthon maradt, jön a BL-reform és a nagy összecsapás a szakadár...","id":"20210420_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16fdcd2-abd6-4f6d-8b6c-7866bc82b847","keywords":null,"link":"/360/20210420_Radar360","timestamp":"2021. április. 20. 08:00","title":"Radar360: Orvosbéremelés EU-pénzből, a kommunizmus szelleme járja be Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decfc790-faaa-4bcf-b4ad-39e2ad1dc6e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgált TV-paprika-magok közel felénél találtak problémákat, több termék visszahívását, más esetekben fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményeztek.\r

\r

","shortLead":"A vizsgált TV-paprika-magok közel felénél találtak problémákat, több termék visszahívását, más esetekben...","id":"20210421_nebih_paprikavetomag_teszt_kiskert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=decfc790-faaa-4bcf-b4ad-39e2ad1dc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a08687-3023-48af-9c5b-0872e16cc1ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_nebih_paprikavetomag_teszt_kiskert","timestamp":"2021. április. 21. 08:50","title":"Problémás csírázóképesség, kevés mag – letesztelte a Nébih a paprikavetőmagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3e8841-6a91-4d35-8bb5-041e13b18c33","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sportosra hangolt szabadidőautó-formatervvel, erős elektromos motorokkal, 600 kilométert meghaladó hatótávval és tágas utastérrel támad az első teljesen hangtalan Ford Mustang. Jövünk a részletekkel és rengeteg fotóval.","shortLead":"Sportosra hangolt szabadidőautó-formatervvel, erős elektromos motorokkal, 600 kilométert meghaladó hatótávval és tágas...","id":"20210421_magyarorszagon_az_elektromos_ford_mustang_mache_kiprobaltuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e3e8841-6a91-4d35-8bb5-041e13b18c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efee8d45-cc1f-4d72-ba5b-13b08c13bcaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_magyarorszagon_az_elektromos_ford_mustang_mache_kiprobaltuk","timestamp":"2021. április. 21. 06:41","title":"V8 helyett villany: Magyarországon az elektromos Ford Mustang Mach-E, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik szerelvény mozdonya és két kocsija lefutott a sínről.","shortLead":"Az egyik szerelvény mozdonya és két kocsija lefutott a sínről.","id":"20210420_traktor_vonat_utkozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69f3811-6afb-48c8-8bf6-dad0c2e74f09","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_traktor_vonat_utkozes","timestamp":"2021. április. 20. 17:27","title":"Két vonattal is ütközött egy traktor Újfehértónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]