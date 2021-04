Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e66827c0-35a9-4463-84e9-7df799bf05f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vagyis egészen pontosan a gombák föld alatti gyökérhálózatából készül a különleges alapanyag.","shortLead":"Vagyis egészen pontosan a gombák föld alatti gyökérhálózatából készül a különleges alapanyag.","id":"20210419_Gombabol_keszult_cipovel_Adidas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e66827c0-35a9-4463-84e9-7df799bf05f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb545ec8-95c5-4f40-b092-69c848f636ed","keywords":null,"link":"/zhvg/20210419_Gombabol_keszult_cipovel_Adidas","timestamp":"2021. április. 19. 16:21","title":"Gombából készít cipőt az Adidas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a06652b-8161-4b91-9de6-8e422ac15474","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen öt tisztán elektromos meghajtású modellje lesz a márkának.","shortLead":"Összesen öt tisztán elektromos meghajtású modellje lesz a márkának.","id":"20210421_Erdekes_kategoriaban_jon_a_kovetkezo_elektromos_Mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a06652b-8161-4b91-9de6-8e422ac15474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af0d3f9-bb99-4613-9c9d-2cc1f00a8f45","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_Erdekes_kategoriaban_jon_a_kovetkezo_elektromos_Mercedes","timestamp":"2021. április. 21. 11:22","title":"Elektromos családi furgonnal jön ki a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a340c9b-102c-4468-8206-a2c5bea55423","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadsereg szóvivője hétfőn még a felkelők elleni győzelmet jelentette be, kedden pedig már az elnök halálát. Az országot 30 éve vezető Idriss Déby elnöktől fia vette át a hatalmat.","shortLead":"A hadsereg szóvivője hétfőn még a felkelők elleni győzelmet jelentette be, kedden pedig már az elnök halálát...","id":"20210420_idriss_deby_csad_elnok_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a340c9b-102c-4468-8206-a2c5bea55423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3000bd75-4fa7-47cb-bc34-e3aaa1a9bfca","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_idriss_deby_csad_elnok_meghalt","timestamp":"2021. április. 20. 14:21","title":"Harc közben, a fronton halt meg Csád elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vádat emeltek a megszorult kézbesítő ellen.","shortLead":"Vádat emeltek a megszorult kézbesítő ellen.","id":"20210420_postas_penzt_lopott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b0c89f-1009-4f4b-bc63-359687afc45c","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_postas_penzt_lopott","timestamp":"2021. április. 20. 11:17","title":"Nyugdíjakat sikkasztott egy postás, aztán újabb sikkasztással próbálta pótolni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet néhány nap kedvező számadataira alapozni a teljes nyitást - figyelmeztetett Szlávik János.","shortLead":"Nem lehet néhány nap kedvező számadataira alapozni a teljes nyitást - figyelmeztetett Szlávik János.","id":"20210421_Szlavik_szinhazak_mozik_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43976416-0e5f-412a-82b5-b6592c293aee","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Szlavik_szinhazak_mozik_nyitas","timestamp":"2021. április. 21. 10:12","title":"Szlávik János: Nagyon óvatosnak kell lenni a színházak, mozik nyitásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Az összes, azonos szakra felvételiző e-mail-címét elküldte a Színház- és Filmművészeti Egyetem a jelentkezőknek, majd kétszer is hibás információk körbeküldése miatt kényszerültek magyarázkodásra.","shortLead":"Az összes, azonos szakra felvételiző e-mail-címét elküldte a Színház- és Filmművészeti Egyetem a jelentkezőknek, majd...","id":"20210420_Az_SZFE_alapveto_hibakkal_nyilvanos_cimzettlistara_kuldte_ki_a_felveteli_infokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fae2a57-ca24-43d1-a278-94dfb318cecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a442fb-d115-4738-98c2-b159e25ec4a0","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Az_SZFE_alapveto_hibakkal_nyilvanos_cimzettlistara_kuldte_ki_a_felveteli_infokat","timestamp":"2021. április. 20. 14:56","title":"Az SZFE alapvető hibákkal, nyilvános címzettlistára küldte ki a felvételi infókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 60 év alatti, korábban az AstraZeneca oltóanyagával beoltott önkéntesek második oltásként a Pfizer vakcináját kapnák meg.","shortLead":"A 60 év alatti, korábban az AstraZeneca oltóanyagával beoltott önkéntesek második oltásként a Pfizer vakcináját kapnák...","id":"20210419_Ket_kulonbozo_vakcina_oltasi_kombinacio_Spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df87b90-9c96-4cc3-9781-676c3946908c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147d622b-e67b-4d32-a760-83a5e1f9271a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_Ket_kulonbozo_vakcina_oltasi_kombinacio_Spanyolorszag","timestamp":"2021. április. 19. 21:22","title":"Két különböző vakcina oltási kombinációját vizsgálják Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199c0f22-bf95-4903-be54-f0a3837b2e22","c_author":"EFAFLEX Hungária Kft.","category":"brandcontent","description":"Milyen előírásokhoz, keretrendszerekhez kell alkalmazkodni ahhoz ma egy ipari szereplőnek, hogy a működés és a gyártás során is megfeleljen a 21. század elvárásainak? Mennyire fontos az IoT, a mesterséges intelligencia, az eszközök élettartamának és szerviz idejének pontos előrejelzése? Annak jártunk utána, milyen változásokat hozott és hoz majd az Ipar 4.0 a vállalati világban. A világ leggyorsabb ipari kapuját gyártó német EFAFLEX cég gyorskapuit forgalmazó EFAFLEX Hungária Kft., valamint a raktározási technológiai berendezések széles spektrumát kínáló EFA GLOBAL DOCKING Kft. ügyvezető igazgatója, Köbli Attila válaszolt a fejlődéssel és az ágazati újdonságokkal kapcsolatos kérdéseinkre.","shortLead":"Milyen előírásokhoz, keretrendszerekhez kell alkalmazkodni ahhoz ma egy ipari szereplőnek, hogy a működés és a gyártás...","id":"20210419_Energiahatekonysag_digitalizacio_automatizalas_aki_kimarad_az_nagyon_lemarad_EFAFLEX","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=199c0f22-bf95-4903-be54-f0a3837b2e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e96e94-c698-4cd3-832d-492e6fa8c3f7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210419_Energiahatekonysag_digitalizacio_automatizalas_aki_kimarad_az_nagyon_lemarad_EFAFLEX","timestamp":"2021. április. 21. 12:30","title":"Energiahatékonyság, digitalizáció, automatizálás: aki kimarad, az nagyon lemarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]