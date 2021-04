Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány állítólag a bajba jutott magyar cégeket védené azzal, hogy miniszteri engedélyhez köti a külföldi felvásárlásokat. A veszélyhelyzeti rendelet alapján megvétózták, hogy egy osztrák csoport megvegye a holland Aegon magyar leányát.","shortLead":"A kormány állítólag a bajba jutott magyar cégeket védené azzal, hogy miniszteri engedélyhez köti a külföldi...","id":"20210420_Bloomberg_Hollandia_diplomacia_kormany_Aegon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c4fc502-2926-4398-8ae3-cb65cee495c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9215560-2b50-46e5-b3ec-0c81680641a1","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Bloomberg_Hollandia_diplomacia_kormany_Aegon","timestamp":"2021. április. 20. 15:47","title":"Bloomberg: Hollandia diplomáciai útra vitte a magyar kormány eljárását az Aegon ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ae935-c2bb-472b-9b74-9516330a80fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült az előzetes a filmhez, amely elvileg megnyitja az idei cannes-i filmfesztivált, már ha tényleg meg tudják rendezni júliusban.","shortLead":"Elkészült az előzetes a filmhez, amely elvileg megnyitja az idei cannes-i filmfesztivált, már ha tényleg meg tudják...","id":"20210419_leos_carax_annette_elozetes_trailer_cannes_nyitofilm_adam_driver_marion_cotillard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ae935-c2bb-472b-9b74-9516330a80fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e10c85f-ab6f-4ee9-90ff-5b11fb3abe06","keywords":null,"link":"/kultura/20210419_leos_carax_annette_elozetes_trailer_cannes_nyitofilm_adam_driver_marion_cotillard","timestamp":"2021. április. 19. 15:58","title":"Ez lehet a következő nagy filmes szenzáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070a22d5-e367-43ae-96ef-3f0e216d9107","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudnak repülni a méhek és még az akácosok is elfagytak. Gond lehet a repcemézzel is.","shortLead":"Nem tudnak repülni a méhek és még az akácosok is elfagytak. Gond lehet a repcemézzel is.","id":"20210420_tul_hideg_tavasz_a_meheknek_bross_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=070a22d5-e367-43ae-96ef-3f0e216d9107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a193ee-af52-440a-a29e-913fd2be63f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_tul_hideg_tavasz_a_meheknek_bross_peter","timestamp":"2021. április. 20. 13:53","title":"Alig lesz tavaszi méz idén a hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc95f0af-760e-44ad-9bb8-62ef5fc4b56f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Jogállamiságról, brexitről, az Európa jövőjéről szóló konferenciáról és a második negyedévre várható vakcinaszállítmányokról volt szó az európaügyi miniszterek tanácskozásán.","shortLead":"Jogállamiságról, brexitről, az Európa jövőjéről szóló konferenciáról és a második negyedévre várható...","id":"20210420_Az_ujsagirokat_vedeni_kell__jogallami_vitat_folytattak_a_tagallamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc95f0af-760e-44ad-9bb8-62ef5fc4b56f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126cb5f1-246b-44ca-a4e5-34ed563d4b54","keywords":null,"link":"/eurologus/20210420_Az_ujsagirokat_vedeni_kell__jogallami_vitat_folytattak_a_tagallamok","timestamp":"2021. április. 20. 20:59","title":"Az újságírókat védeni kell - jogállami vitát folytattak a tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehetetlen vonattal közlekedni az újfehértói baleset helyszínén, ideiglenes közlekedési rendet vezetnek be a záhonyi vasútvonalon, amíg nem állítják helyre a balesetben érintett pályaszakaszt.","shortLead":"Lehetetlen vonattal közlekedni az újfehértói baleset helyszínén, ideiglenes közlekedési rendet vezetnek be a záhonyi...","id":"20210421_ujfeherto_vonat_baleset_menetrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13057085-7772-4140-bd31-db3a6780e7c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_ujfeherto_vonat_baleset_menetrend","timestamp":"2021. április. 21. 06:47","title":"Napokig tarthat a helyreállítás az újfehértói vonatbaleset után, új menetrendet vezettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Örülhetnek a budaörsi gazdák: a földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékek értékesítési ára átlagosan kétszer magasabb, mint az ezzel nem rendelkező termékeké.","shortLead":"Örülhetnek a budaörsi gazdák: a földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékek értékesítési ára átlagosan kétszer...","id":"20210419_budaorsi_oszibarack_unios_oltalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe744bb4-642e-4bdb-b3bf-9f4db42cb273","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_budaorsi_oszibarack_unios_oltalom","timestamp":"2021. április. 19. 11:47","title":"Uniós oltalom alá vették a budaörsi őszibarackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, aki a hús, a tej és a tojás termelési önköltségének 15-20 százalékos drágulását várja, más a sertéstartóknál számít nagy lemorzsolódásra az egyre magasabb takarmányárak miatt.","shortLead":"Van, aki a hús, a tej és a tojás termelési önköltségének 15-20 százalékos drágulását várja, más a sertéstartóknál...","id":"20210420_tenyleg_dragul_a_hus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3c248f-5738-4bf3-a453-d3b62f252b89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_tenyleg_dragul_a_hus","timestamp":"2021. április. 20. 14:45","title":"Nagyot nőhet a tej, tojás és a hús ára, akár 1800 forint is lehet egy kiló csirkemell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív esetszám, a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma is csökken, de a halálozások száma még mindig nagyon magas.","shortLead":"Az aktív esetszám, a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma is csökken, de a halálozások száma még mindig...","id":"20210421_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad2da19-cea4-40bf-a067-54009be46d76","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. április. 21. 08:47","title":"207 újabb áldozata van a koronavírusnak, 3,36 millió embert beoltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]