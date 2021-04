Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00df0159-01f4-4fbf-96e2-3767ba147dbb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Lerontották az óriási amerikai pénzintézet fenntarthatósági minősítését azt követően, hogy megbukott a labdarúgó Európai Szuperliga ötlete – írja a londoni The Guardian.","shortLead":"Lerontották az óriási amerikai pénzintézet fenntarthatósági minősítését azt követően, hogy megbukott a labdarúgó...","id":"20210422_A_JP_Morgan_is_rafazhat_a_Szuperliga_bukasaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00df0159-01f4-4fbf-96e2-3767ba147dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b5d1e9-f9eb-4ca9-a9b8-040bd1a06bbb","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_A_JP_Morgan_is_rafazhat_a_Szuperliga_bukasaba","timestamp":"2021. április. 22. 13:39","title":"A JP Morgan is ráfázhat a Szuperliga bukására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormánynak valamit mondania kell a Profil \"kérdésekkel provokáló\" munkatársának ügyéről.","shortLead":"A magyar kormánynak valamit mondania kell a Profil \"kérdésekkel provokáló\" munkatársának ügyéről.","id":"20210420_Europa_Tanacs_magyar_kozmedia_osztrak_ujsagiro_ugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14723ea6-c279-4b84-9bfc-61cea23ea2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Europa_Tanacs_magyar_kozmedia_osztrak_ujsagiro_ugye","timestamp":"2021. április. 20. 17:43","title":"Az Európa Tanácsig jutott a magyar közmédiában támadott osztrák újságíró ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da3dbf0-79e8-474a-b581-9a021e7f9331","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"Bár enyhe tünetekkel megúszták a koronavírus-fertőzést, hat percig sem tudnak pihenés nélkül sétálni azok a gyerekek, akik megfordulnak a Semmelweis Egyetem long Covid-ambulanciáján. A fertőzés szövődményeivel felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt számolniuk kell, az ő rehabilitációjukra pedig az egész magyar egészségügyi rendszernek fel kell készülnie. Az ambulanciát létrehozó orvosokkal és egy neurológussal beszélgettünk arról, mi állhat a poszt-Covid-szindróma mögött. ","shortLead":"Bár enyhe tünetekkel megúszták a koronavírus-fertőzést, hat percig sem tudnak pihenés nélkül sétálni azok a gyerekek...","id":"20210421_poszt_covid_long_covid_szindroma_nepbetegseg_egeszsegugy_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1da3dbf0-79e8-474a-b581-9a021e7f9331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79b427a-00f4-4b75-b7f2-bf012f035c3c","keywords":null,"link":"/360/20210421_poszt_covid_long_covid_szindroma_nepbetegseg_egeszsegugy_jarvany","timestamp":"2021. április. 21. 06:30","title":"Könnyen lehet, hogy a poszt-Covid-szindróma népbetegség lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27302b2-31c7-4c4f-af78-fc97cf3b8733","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több indiai város kórházai hely- és oxigénhiánnyal küzdenek, Újdelhiben az egészségügyi intézmények több mint kétharmadában már egyáltalán nincsen szabad ágy.","shortLead":"Több indiai város kórházai hely- és oxigénhiánnyal küzdenek, Újdelhiben az egészségügyi intézmények több mint...","id":"20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_india_egeszsegugy_oxigen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27302b2-31c7-4c4f-af78-fc97cf3b8733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a6d2e2-171b-4143-aa9e-6e3ae8524e34","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_koronavirus_jarvany_fertozes_india_egeszsegugy_oxigen","timestamp":"2021. április. 22. 10:25","title":"Óriási a baj Indiában, egyetlen nap alatt 314 ezer fertőzöttet jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem szerették volna a közvetítők lebuktatni a szurkolókat, akik a tiltás ellenére feltehetően fent voltak a lelátón a Zalaegerszeg és a Budafok keddi meccsén. Csakhogy az erről szóló megjegyzést az adásban is hallani lehetett.","shortLead":"Nem szerették volna a közvetítők lebuktatni a szurkolókat, akik a tiltás ellenére feltehetően fent voltak a lelátón...","id":"20210421_m4_kozvetitesi_baki_zalaegerszeg_budafok_meccs_szurkolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17a88631-0cdc-404a-830e-6318d2a84a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bfa1ba-b37d-40bf-b87b-a6d0f3b9388f","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_m4_kozvetitesi_baki_zalaegerszeg_budafok_meccs_szurkolok","timestamp":"2021. április. 21. 10:48","title":"Behallatszott az M4 közvetítésébe, hogy inkább nem mutatják a szurkolókat, hogy ne bukjanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az esküdtszék ítélete helyes volt, de nagyobb reformokra van szükség, hogy felszámolják az intézményes rasszizmust - ez volt a jelenlegi és a volt elnök, valamint az alelnök fő üzenete.","shortLead":"Az esküdtszék ítélete helyes volt, de nagyobb reformokra van szükség, hogy felszámolják az intézményes rasszizmust...","id":"20210421_george_floyd_targyalas_biden_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3014794a-5f43-4ad4-a47a-684c1b5fc301","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_george_floyd_targyalas_biden_usa","timestamp":"2021. április. 21. 06:11","title":"„A rendszerszintű rasszizmus folt a nemzet lelkén” – Biden, Harris és Obama is üzent a Floyd-ügy tárgyalása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5923b5e-3ee5-4cba-b499-2138f31009a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs mindössze 10 percben összegezte a napi tudnivalókat.","shortLead":"Az operatív törzs mindössze 10 percben összegezte a napi tudnivalókat.","id":"20210422_operativ_torzs_galgoczi_agnes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5923b5e-3ee5-4cba-b499-2138f31009a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8120fb3a-5ffb-4ff8-9f40-d6bcd4a2305b","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_operativ_torzs_galgoczi_agnes","timestamp":"2021. április. 22. 13:32","title":"Operatív Törzs: Kamu sms-ek érkeznek az oltásról, ezekre ne figyeljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28b33d9-4648-402e-969d-13f7c278dae9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 6 év körüli gyermek nem tudott visszamászni a peronra, de egy mozdonyvezető meglátta, és azonnal segített.","shortLead":"A 6 év körüli gyermek nem tudott visszamászni a peronra, de egy mozdonyvezető meglátta, és azonnal segített.","id":"20210421_vonat_india_sinek_peron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a28b33d9-4648-402e-969d-13f7c278dae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc5a7f0-acf1-4bec-b87c-5dbac4617163","keywords":null,"link":"/elet/20210421_vonat_india_sinek_peron","timestamp":"2021. április. 21. 15:43","title":"Szembefutott a vonattal egy indiai férfi, hogy megmentse a sínekre zuhant gyermeket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]