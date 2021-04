Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da6e65b3-9c73-4c35-bc3f-f2510d630e20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a The Lancet állt ki a Sinopharm vakcina mellett, hanem a kínai cég munkatársai írtak levelet a szaklapba.","shortLead":"Nem a The Lancet állt ki a Sinopharm vakcina mellett, hanem a kínai cég munkatársai írtak levelet a szaklapba.","id":"20210421_sinopharm_lancet_menczer_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6e65b3-9c73-4c35-bc3f-f2510d630e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ddee6c2-187f-40f8-baf1-cd6f9b019354","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_sinopharm_lancet_menczer_tamas","timestamp":"2021. április. 21. 17:41","title":"Egy levelet nézett Menczer Tamás Sinopharm melletti kiállásnak a The Lancetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan rendszám volt a kérdéses kocsin, amit nem adtak ki Magyarországon, ezt vizsgálják a Vas megyei nyomozók.\r

","shortLead":"Olyan rendszám volt a kérdéses kocsin, amit nem adtak ki Magyarországon, ezt vizsgálják a Vas megyei nyomozók.\r

","id":"20210421_czegledy_csaba_nyomozas_rendszam_kovetes_megfigyeles_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd45e8b9-a7c8-4507-b325-d0d5861234de","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_czegledy_csaba_nyomozas_rendszam_kovetes_megfigyeles_auto","timestamp":"2021. április. 21. 11:11","title":"Nyomozás indult a Czeglédy Csabát állítólag követő autó ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9903e4a-78d8-4b61-a6b1-5b0ddce9debd","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Világszinten egyedülálló összefogást valósított meg hazánkban a Samsung, a Telekom és a Microsoft. ","shortLead":"Világszinten egyedülálló összefogást valósított meg hazánkban a Samsung, a Telekom és a Microsoft. ","id":"samsungbch_20210416_Az_irodai_munkavegzeshez_szinte_mar_csak_egy_telefon_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9903e4a-78d8-4b61-a6b1-5b0ddce9debd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfbae5b-5eaa-4b92-b45c-bf9bbec78fbe","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210416_Az_irodai_munkavegzeshez_szinte_mar_csak_egy_telefon_kell","timestamp":"2021. április. 22. 07:30","title":"Az irodai munkavégzéshez szinte már csak egy telefon kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"2a6f45e9-aee1-40b6-a2fe-46484d3f5d36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igazán nagy biztonságot sajnos csak Dél-Koreában kamatoztathatják az egyik új Galaxy telefon tulajdonosai, itt érhető majd el ugyanis a Samsung második kvantumtechnikával felszerelt okostelefonja, a Galaxy Quamtum2.","shortLead":"Az igazán nagy biztonságot sajnos csak Dél-Koreában kamatoztathatják az egyik új Galaxy telefon tulajdonosai, itt...","id":"20210420_samsung_galaxy_quantum2_kvantum_kriptografiai_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f45e9-aee1-40b6-a2fe-46484d3f5d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a645c5-d6ee-462c-9c11-e9dea73efc0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_samsung_galaxy_quantum2_kvantum_kriptografiai_technologia","timestamp":"2021. április. 20. 19:03","title":"Pénteken jelenik meg a Samsung legbiztonságosabb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de99c9d9-28a3-47dd-ad3a-c6c0a6ce2f5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple több új eszközt is bejelentett kedden este, melyek magyar listaárai azonnal felkerültek a vállalat weboldalára.","shortLead":"Az Apple több új eszközt is bejelentett kedden este, melyek magyar listaárai azonnal felkerültek a vállalat weboldalára.","id":"20210420_ipad_pro_m1_magyar_arak_imac_24_apple_tv_4k_mennyibe_kerul_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de99c9d9-28a3-47dd-ad3a-c6c0a6ce2f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf6897a-6d98-4917-991d-9c1d96c04cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_ipad_pro_m1_magyar_arak_imac_24_apple_tv_4k_mennyibe_kerul_forint","timestamp":"2021. április. 20. 20:34","title":"950 ezer forint egy iPad – íme az Apple új gépeinek hivatalos magyar árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ab5d42-9a02-4135-aaf2-7739ba785c45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sebességkorlátozás, előjelző autók, fényjelzés, terelőkúpok – mindet figyelmen kívül hagyta a vétkes sofőr.

","shortLead":"Sebességkorlátozás, előjelző autók, fényjelzés, terelőkúpok – mindet figyelmen kívül hagyta a vétkes sofőr.

","id":"20210422_kozutkezelo_energiaelnyelo_modul_m1_baleset_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4ab5d42-9a02-4135-aaf2-7739ba785c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5b8f42-594f-4835-9063-7192c3f3dbb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_kozutkezelo_energiaelnyelo_modul_m1_baleset_kamion","timestamp":"2021. április. 22. 12:53","title":"Letarolta a közútkezelő járművét egy kamion az M1-esen – videó a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1614c09-1faa-490b-a749-a896ef774368","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210421_Marabu_Feknyuz_Dunaferr_itules_baseballutovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1614c09-1faa-490b-a749-a896ef774368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c41d12-1b80-4b12-82fe-bc991d6bfc31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_Marabu_Feknyuz_Dunaferr_itules_baseballutovel","timestamp":"2021. április. 21. 10:50","title":"Marabu Féknyúz: Dunaferr it-ülés baseballütővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c616efa-e4cd-4f61-b1b7-73aafc74ffc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem egy kis tuningcég, hanem maga az Opel készített restomod autót a régi sportkocsijából.","shortLead":"Nem egy kis tuningcég, hanem maga az Opel készített restomod autót a régi sportkocsijából.","id":"20210421_az_opel_retro_villanyautokent_tamasztotta_fel_a_legendas_mantat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c616efa-e4cd-4f61-b1b7-73aafc74ffc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcbf1ee-4e3c-4c75-a874-872f9529ad3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_az_opel_retro_villanyautokent_tamasztotta_fel_a_legendas_mantat","timestamp":"2021. április. 21. 09:21","title":"Az Opel retró villanyautóként támasztotta fel a legendás Mantát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]