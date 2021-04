Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a4f48380-b005-4da1-94b6-f9280940d67f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hazai zenekarokkal jön az idén még apróbb fesztivál. ","shortLead":"Hazai zenekarokkal jön az idén még apróbb fesztivál. ","id":"20210427_Bankito_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4f48380-b005-4da1-94b6-f9280940d67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20863cd-bf7a-4b0e-adb0-56347bc8eca9","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Bankito_fesztival","timestamp":"2021. április. 27. 14:08","title":"A megszokottnál kisebb lesz, de megtartják az idei Bánkitót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aki védettnek számít, az szabadon mehet olyan helyekre, ahová más csak friss negatív teszttel mehet.","shortLead":"Aki védettnek számít, az szabadon mehet olyan helyekre, ahová más csak friss negatív teszttel mehet.","id":"20210426_nemetorszag_lazitasok_oltottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a369dd-e1a0-45ae-97fa-4751208355d6","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_nemetorszag_lazitasok_oltottak","timestamp":"2021. április. 26. 22:01","title":"Egy sor könnyítést vezetnek be a beoltottaknak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Máskor novemberben szokott érkezni a nyugdíj-kiegészítés, most viszont már év közben adhat a kormány pluszpénzt, majd valószínűleg az év végén újra. Aki a mediánnyugdíjat kapja, annak havonta kevesebb, mint 800 forinttal nőhet a nyugdíja.","shortLead":"Máskor novemberben szokott érkezni a nyugdíj-kiegészítés, most viszont már év közben adhat a kormány pluszpénzt, majd...","id":"20210427_nyugdij_nyugdijemeles_tallai_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33b305d-5bcb-4bad-8ade-9b1db970e3dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_nyugdij_nyugdijemeles_tallai_andras","timestamp":"2021. április. 27. 11:47","title":"Kiegészítő nyugdíjemelést ígér a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256cd5ce-5881-49f4-be2f-2f465ecaad71","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkeztek Magyarországra a teljesen új fejlesztésű Enyaq szabadidő-autó első példányai, melyek közül mi egy nagy akkumulátoros, 204 lóerős példányt fogtunk vallatóra. ","shortLead":"Megérkeztek Magyarországra a teljesen új fejlesztésű Enyaq szabadidő-autó első példányai, melyek közül mi egy nagy...","id":"20210428_vissza_a_farmotorhoz_kiprobaltuk_a_skoda_enyaq_villanyautot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=256cd5ce-5881-49f4-be2f-2f465ecaad71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aadfa57-28f4-40c4-8e29-95444b795324","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_vissza_a_farmotorhoz_kiprobaltuk_a_skoda_enyaq_villanyautot","timestamp":"2021. április. 28. 06:41","title":"Vissza a cseh farmotorhoz: kipróbáltuk a Skoda Enyaq villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d026c99f-bf1a-4fac-a0e1-ebb3b6069a89","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Azt lehetett sejteni, hogy a techcégeknek nagy profitot hozhat a lezárás, de a vártnál is jobb lett a nagyok nyeresége.","shortLead":"Azt lehetett sejteni, hogy a techcégeknek nagy profitot hozhat a lezárás, de a vártnál is jobb lett a nagyok nyeresége.","id":"20210428_google_alphabet_microsoft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d026c99f-bf1a-4fac-a0e1-ebb3b6069a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcef541d-60d8-4053-a193-f38f120aab4f","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_google_alphabet_microsoft","timestamp":"2021. április. 28. 07:48","title":"Soha nem volt ekkora nyeresége a Google anyacégének, meglepte az elemzőket a Microsoft is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7780c5fe-19ea-485c-8745-93fc76bb75b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A QazVac nevű oltóanyagot először az egészségügyi miniszter kapta meg.","shortLead":"A QazVac nevű oltóanyagot először az egészségügyi miniszter kapta meg.","id":"20210426_kazahsztan_qazvac_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7780c5fe-19ea-485c-8745-93fc76bb75b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa5a7e3-b865-4a06-9f92-bff97595fbe4","keywords":null,"link":"/vilag/20210426_kazahsztan_qazvac_vakcina","timestamp":"2021. április. 26. 12:45","title":"Kazahsztán saját fejlesztésű vakcinával kezdett oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a009e385-0c01-453d-b8ce-59a399127fda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra véglegesítették a listát.","shortLead":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra...","id":"20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a009e385-0c01-453d-b8ce-59a399127fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9f653b-20ae-4be5-ac1c-8bf358f9a1c3","keywords":null,"link":"/elet/20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","timestamp":"2021. április. 27. 14:01","title":"Utcát, teret neveznek el Szabó Magdáról, Psota Irénről, Komlós Juciról és Solt Ottiliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Hatszor olcsóbb az EU-nak, ha valaki önszántából tér haza, mint ha erre kényszeríteni kell.","shortLead":"Hatszor olcsóbb az EU-nak, ha valaki önszántából tér haza, mint ha erre kényszeríteni kell.","id":"20210427_Elutasitott_menedekkerok_onkentes_visszateres_srategia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8323fba-533e-4324-b56a-b6c10f15ea26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd73bb9f-49e1-4abd-9d6b-2cb818782fbb","keywords":null,"link":"/eurologus/20210427_Elutasitott_menedekkerok_onkentes_visszateres_srategia","timestamp":"2021. április. 27. 17:51","title":"A kiutasított menedékkérők önkéntes hazatérésével spórolna az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]