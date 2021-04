Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

A Nyitás, vakcinák, hullámok című online beszélgetésen Jakab Ferenc virológus arról beszélt, hogy bízik benne, "ilyen mérvű járvány", mint amit a harmadik hullámban megtapasztalhattuk, nem lesz, de az, hogy visszatér közénk, szerinte szinte borítékolható. Jakab csodálkozna azon, ha ez a vírus eltűnne.

Oroszi Beatrix epidemiológus szerint "remek, fogékony embertömeget kapott" a vírus, hatmilliárd embert, úgyhogy már csak ezért sem fog eltűni. Oroszi Beatrix tart a negyedik hullámtól, méghozzá azért, mert világszinten magasak az esetszámok. Oroszi szerint egy ilyen fogékony vírus csak akkor nem lenne veszélyes, ha kicsi lenne az esetszám. Az epidemológus elmagyarázta, hogy ha nagy az esetszám, akkor a vírus mutálódik és kicselezi az oltásokat. "Törvényszerű, hogy jönni fog egy vagy több variáns és képes lesz a jelen körülmények között is terjedni" - mondta Oroszi.

Jakab Ferenc ugyanakkor abban bízik, hogy ha jönnek is új mutánsok, akkor 60-70 százalékos védettséget talán nyújtanak majd a jelenlegi oltások. Persze aggasztó, hogy nagyon gyorsan képes adaptálódni és mutálódni a vírus. "Még mindig mi futunk a vírus után és nem a vírus utánunk" - mondta a szakember.

Oroszi azt mondta, hogy bár Magyarországon jól haladnak az oltások, a világ nagy részén dühöng a járvány. "A 21. században nem az influenzavírust kaptuk meg szupervírusként, hanem a koronavírust" - mondta, hozzátéve: nem lett volna harmadik hullám itthon, ha nem jön a brit mutáns. Arról beszélt, hogy Magyarország kifejezetten jól állt a harmadik hullám előtt, megkezdődött az oltási kampány, egy új variáns mégis tudott harmadik hullámot csinálni és ebből az epidemológus szerint tanulnunk kell. Jakab Ferenc ehhez hozzátette, hogy ezért lenne fontos a globális oltási stratégia. "Azok lesznek a világban a gócpontok, ahol kevés az oltás" - fogalmazott.

A beszélgetés során szóba került a nyitás is. Éppen India példája, ahol azután lett igencsak súlyos a helyzet, hogy már nyitni kezdett. A szakértők abban egyetértettek, hogy nyitni kell, nem lehet bezárva élni, ugyanakkor okosan kell nyitni. India apropóján Jakab Ferenc arról beszélt, hogy ott valóban nagyon rossz a helyzet, de az "nem írható 100 százalékban az új variáns számlájára". Példaként a rossz indiai egészségügyi ellátást hozta fel. "Nem alapvetően a nyitással van a gond, hiszen egy fokozatos nyitási stratégia kell. Sokkal inkább az emberek egyéni felelőssége és a társadalmi felelősségvállalás a fontos. Lehet okosan teraszozni és lehet felelőtlenül is fesztiválozva teraszozni. Az egyén felelősságe és a közösség felelősséege a legfontosabb" - mondta annak kapcsán, hogy a kormány által meghirdetett terasznyitást követően tömegek lepték el Budapest és például Pécs utcáit, tereit, teraszait.

Oroszi Beatrix azt emelte ki, hogy az indiai helyzetből azt mindenképpen meg kell tanulnunk, hogy pár hét, de akár pár nap alatt is rohamosan meg tud változni a járványhelyzet, méghozzá akkor, ha nem vagyunk felkészülve. Ezért szerinte a legfontosabb a folyamatos készenlét és a felkészülés. Oroszi szerint ugyanis azt már most tudni lehet, hogy lesz új variáns, de az tőlünk függ, hogy az elterjed-e. Ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy még alacsony esetszám esetén is be tud robbanni a járvány egy szuperterjesztő esemény miatt. A szuperterjesztő események alatt például a tömegrendezvényeket, fesztiválokat értette. Ő is arról beszzélt, hogy nyitni kell, nem élhetünk bezárva, de szerinte nagyon fontos lenne, hogy a döntéshozók, a szakemberek és a többi ember, azaz a teljes társadalom egyezzen meg, legyen egy minimum, egy konszenzus. Az őszi-téli időszakot még nagy odafigyeléssel, a járvány elleni védekezéssel kell végigcsinálni - ami nem bezártságot jelent -, és ha elég sok ember védetté válik, 2022-ben lehet nagy nyugalommal hátradőlni.

A terasznyitásról Oroszi azt mondta: a harmadik hullám lecsengésén a terasznyitás sem fog változtatni, legfeljebb annak gyorsaságát befolyásolja, országos jáványt az nem okoz, de a jövőben lokális járványokra számít az oltatanok csoprtjában ott, ahol nem vigyáznak magukra az emberek. Ezzel Jakab Ferenc is egyetértett. Azt mondta szinte borítékolható, hogy - akár tünetmentes - szuperterjesztő miatt regionálisan fellángolhat a járvány.

A jelenlegi oltások a szakértők szerint védenek, de azt még nem tudni, hogy az indiai mutáns vagy a későbbi mutánsok ellen mennyire hatékonyak. Viszont Jakab bízik benne, hogy a vakcinagyártók gyorsan tudnak reagálni, és már nem lesznek olyan, most tapasztalt sorbanállások az újonnan kifejlesztett vakcinákért.

A teljes beszélgetést itt lehet megnézni.