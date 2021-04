Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magániskola egy interneten terjedő álhír alapján rendelte el, hogy a beoltott pedagógusok nem léphetnek be az intézménybe.","shortLead":"A magániskola egy interneten terjedő álhír alapján rendelte el, hogy a beoltott pedagógusok nem léphetnek be...","id":"20210428_beoltott_tanar_iskola_miami","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d56f50e-1e23-4316-a6ce-2130b9994473","keywords":null,"link":"/elet/20210428_beoltott_tanar_iskola_miami","timestamp":"2021. április. 28. 07:19","title":"Egy amerikai iskola kitiltotta a beoltott tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d58e471-78a2-4337-978e-8f62a9690f27","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz elnök ugyan valamelyest engedett a hüvelykszorítón az ellenzék vezetőjének esetében, látván a tömegtüntetéseket és a nemzetközi felháborodást, de ettől még szét akarja verni a Navalnij által életre hívott mozgalmat, miután ekkora ellenállásba még nem ütközött uralma két évtizede alatt. Ezért most a tömeges elnyomással próbálkozik.","shortLead":"Az orosz elnök ugyan valamelyest engedett a hüvelykszorítón az ellenzék vezetőjének esetében, látván...","id":"20210428_Washington_Post_Putyin_bekemenyit_mivel_nem_tudja_megallitani_Navalnijt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d58e471-78a2-4337-978e-8f62a9690f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35aa66fb-5d98-4235-9da2-ffdb1c66baa3","keywords":null,"link":"/360/20210428_Washington_Post_Putyin_bekemenyit_mivel_nem_tudja_megallitani_Navalnijt","timestamp":"2021. április. 28. 08:02","title":"Washington Post: Putyin bekeményít, mivel nem tudja megállítani Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter a rendszerváltó Orbánt állította példaként Antony Blinken bírálatára.","shortLead":"A magyar külügyminiszter a rendszerváltó Orbánt állította példaként Antony Blinken bírálatára.","id":"20210429_szijjarto_amerikai_vadak_reakcio_demokracia_szabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a8165a-de85-4586-abf9-76a8d9170d75","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_szijjarto_amerikai_vadak_reakcio_demokracia_szabadsag","timestamp":"2021. április. 29. 18:29","title":"Szijjártó az amerikai vádakra: Tőlünk nem kell félteni a demokráciát és a szabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e357095-958f-4774-bbb7-bf05c5f8eade","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svéd Tamás szerint ahhoz, hogy az egészségügy némi levegőhöz jusson, később kellett volt enyhíteni a korlátozásokon.","shortLead":"Svéd Tamás szerint ahhoz, hogy az egészségügy némi levegőhöz jusson, később kellett volt enyhíteni a korlátozásokon.","id":"20210429_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas_negyedik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e357095-958f-4774-bbb7-bf05c5f8eade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbba65d2-87d3-40f9-a5b4-48b78765f5e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Magyar_Orvosi_Kamara_korai_nyitas_negyedik_hullam","timestamp":"2021. április. 29. 15:16","title":"Az orvosi kamara titkára szerint a korai nyitás negyedik hullámot hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60784982-57b1-4b4e-b5cb-9134221e0091","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az AMD nem állított be felső határt a csúcskategóriás grafikus vezérlőjének, az RX 6900 XT-nek. Legalábbis ezt bizonyítja, hogy a kártya órajelét folyékony nitrogénnel most több mint 3 GHz-re sikerült növelni.","shortLead":"Úgy tűnik, az AMD nem állított be felső határt a csúcskategóriás grafikus vezérlőjének, az RX 6900 XT-nek. Legalábbis...","id":"20210428_amd_radeon_rx_6900_xt_videokartya_vilagrekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60784982-57b1-4b4e-b5cb-9134221e0091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2506ee-faa8-427e-93d6-2861933e75de","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_amd_radeon_rx_6900_xt_videokartya_vilagrekord","timestamp":"2021. április. 28. 12:03","title":"Új világrekord: 3,2 GHz-re húzták ezt a videokártyát, nincs nála gyorsabb eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az amerikai gyártó döntött így, az ország miniszteri tanácsa által hozott törvényjavaslat rendelkezik erről. Ha megszavazzák, a Samsungnak is változtatnia kell.","shortLead":"Nem az amerikai gyártó döntött így, az ország miniszteri tanácsa által hozott törvényjavaslat rendelkezik erről. Ha...","id":"20210428_garancia_spanyolorszag_iphone_apple_samsung","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe85720-024d-43a4-8cc0-bf7e7b9a9e19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_garancia_spanyolorszag_iphone_apple_samsung","timestamp":"2021. április. 28. 09:53","title":"Kettő helyett három év: változhat az iPhone-okra vonatkozó jótállás Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee53989c-f6f9-4c19-a795-324d9da03b52","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A hosszú bezártság után végre van elérhető kulturális program: elkezdődött az öt hétig tartó, félig online eseményeket, félig látogatható kiállításokat is ígérő OFF-Biennále. A rendezvény társalapítójával, Somogyi Hajnalkával beszélgettünk, és válogattunk a programfüzetből is.","shortLead":"A hosszú bezártság után végre van elérhető kulturális program: elkezdődött az öt hétig tartó, félig online eseményeket...","id":"20210427_OFFBiennale_somogyi_hajnalka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee53989c-f6f9-4c19-a795-324d9da03b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bea9fc-68bb-4479-8046-e7ed113e341a","keywords":null,"link":"/elet/20210427_OFFBiennale_somogyi_hajnalka","timestamp":"2021. április. 27. 20:00","title":"Lehet sikeresnek lenni kormányzati hátszél nélkül is – elkezdődött a 3. OFF-Biennále","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","shortLead":"A történtekkel még a kormányszóvivő is foglalkozott, aki a rendőrséget kérte, hogy kerítsék elő a szervezőket.","id":"20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cf43e55-add6-42e8-97e2-3431f55715bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d37383-8809-4b96-b876-718b41b965e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_parizs_spontan_buli_eljaras","timestamp":"2021. április. 27. 21:47","title":"Spontán bulival okoztak közfelháborodást a párizsi fiatalok, ügyészségi eljárás is indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]