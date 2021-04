Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","shortLead":"A legtöbben viszont a nyugati oltóanyagban bíznak, legalábbis ez derül ki Globsec kelet-közép-európai felméréséből.","id":"20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65d87bf6-a872-41ef-9a7b-a494ce018041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c723e4c-8144-4d5c-8a73-d19b677851e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kinai_orosz_nyugati_vakcina_globsec","timestamp":"2021. április. 27. 20:20","title":"Egy felmérés szerint több magyar fogadná el a kínai vakcinát, mint az oroszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b642694-50c5-417b-a4ab-3ea9a7a85aa7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bukaresti repülőtereket üzemeltető állami vállalat szerint a reméltnél lassabban indul újra a légi közlekedés.","shortLead":"A bukaresti repülőtereket üzemeltető állami vállalat szerint a reméltnél lassabban indul újra a légi közlekedés.","id":"20210428_Repter_alkalmazott_kenyszerszabadsag_Romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b642694-50c5-417b-a4ab-3ea9a7a85aa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7970e-bf48-46bc-af49-3bf728b11a99","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Repter_alkalmazott_kenyszerszabadsag_Romania","timestamp":"2021. április. 28. 20:21","title":"Több mint 700 reptéri alkalmazottat küldenek kényszerszabadságra Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","shortLead":"A XXIII. kerületi Vízisport utcába riasztották a tűzoltókat. ","id":"20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01912da9-2e8b-43e4-915c-4e72f5895595","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Szenmonoxidmergezes_gyanu_Budapest","timestamp":"2021. április. 28. 20:51","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt három embert kórházba vittek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zoomon nem jelenkezhetett be, így a második legjobb megoldást választotta.","shortLead":"Zoomon nem jelenkezhetett be, így a második legjobb megoldást választotta.","id":"20210427_Anthony_Hopkins_ataludta_a_pillanatot_amikor_megkapta_az_Oscart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178a13e4-15e6-4a4d-98fd-a91e2ac00487","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Anthony_Hopkins_ataludta_a_pillanatot_amikor_megkapta_az_Oscart","timestamp":"2021. április. 27. 09:35","title":"Anthony Hopkins átaludta a pillanatot, amikor megkapta az Oscart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan számolt be az InSight földi csapatának, a The Marsquake Service-nek a marsrengések észlelése során végzett munkájáról, a bolygó szeizmológiai katalógusának készítéséről.","shortLead":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan...","id":"20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfe8b0a-e7db-4ffd-bf47-4ff8ec6c0999","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","timestamp":"2021. április. 27. 14:03","title":"Majdnem minden nap reng a Mars, de nem úgy, ahogy gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már több lehetséges helyszínről is egyeztettek, a döntést a kormány fogja meghozni.","shortLead":"Már több lehetséges helyszínről is egyeztettek, a döntést a kormány fogja meghozni.","id":"20210427_demeter_szilard_diakvaros_oszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608c3b5e-b870-487c-9bb7-457ff2ab3e1a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210427_demeter_szilard_diakvaros_oszk","timestamp":"2021. április. 27. 12:35","title":"Demeter Szilárdék a Diákvárosban húznák fel az Országos Széchényi Könyvtárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NEO-01 nevű űreszközt kétféle feladatra vetik be: égitesteket figyel, miközben űrszemetet gyűjt.","shortLead":"A NEO-01 nevű űreszközt kétféle feladatra vetik be: égitesteket figyel, miközben űrszemetet gyűjt.","id":"20210427_kina_halo_robot_urszemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe28c3c1-17c8-47f1-8be9-0b6d2756c57f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kina_halo_robot_urszemet","timestamp":"2021. április. 27. 18:07","title":"Kína felküldött egy robotot az űrbe, nagyon fontos munka vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5baa778-425e-4f3e-ae95-dbd82dc35ab0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a foglalkoztatottság, de még így sem érte el a tavaly év végi szintet.","shortLead":"Nagyot nőtt a foglalkoztatottság, de még így sem érte el a tavaly év végi szintet.","id":"20210428_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5baa778-425e-4f3e-ae95-dbd82dc35ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e65dbd-1a7d-4c7b-b753-35412d8f4a33","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2021. április. 28. 09:40","title":"66 ezren tértek vissza a munkába márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]