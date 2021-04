Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2061e6bb-34e2-4275-9738-44cb77f759dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyitottságot a felmérésben résztvevő magyar cégek 60 százaléka tartja fontosnak.","shortLead":"A nyitottságot a felmérésben résztvevő magyar cégek 60 százaléka tartja fontosnak.","id":"20210427_felmeres_100_milliardba_kerulhet_az_eloiteletesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2061e6bb-34e2-4275-9738-44cb77f759dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4070a480-fb82-473c-95eb-ff4c2f618fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_felmeres_100_milliardba_kerulhet_az_eloiteletesseg","timestamp":"2021. április. 27. 19:35","title":"Évente 100 milliárdba kerülhet a magyar gazdaságnak az előítéletesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan számolt be az InSight földi csapatának, a The Marsquake Service-nek a marsrengések észlelése során végzett munkájáról, a bolygó szeizmológiai katalógusának készítéséről.","shortLead":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan...","id":"20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfe8b0a-e7db-4ffd-bf47-4ff8ec6c0999","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","timestamp":"2021. április. 27. 14:03","title":"Majdnem minden nap reng a Mars, de nem úgy, ahogy gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) új eszköze Dél-Amerikából kémleli majd az eget, a spanyolországi Cebrerosban lévő, ugyanilyen műszerrel együtt.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) új eszköze Dél-Amerikából kémleli majd az eget, a spanyolországi Cebrerosban lévő...","id":"20210428_aszteroida_esa_teleszkop_europai_urugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505fc9ab-a744-4483-95c0-05c3236d8cbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_aszteroida_esa_teleszkop_europai_urugynokseg","timestamp":"2021. április. 28. 14:03","title":"Munkába állt az új teleszkóp, amivel a Földre veszélyes aszteroidákat fogják figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1b0edc-fd5a-4a15-b726-fa9e01842e07","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fogyasztóbarát lakáshitelek és személyi hitelek összehasonlító programja már korábban elindult, így már a fogyasztóbarát termékcsalád valamennyi tagja rendelkezik önálló kalkulátorral.","shortLead":"A fogyasztóbarát lakáshitelek és személyi hitelek összehasonlító programja már korábban elindult, így már...","id":"20210428_mnb_fogyasztobarat_otthonbiztositas_kalkuiator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b1b0edc-fd5a-4a15-b726-fa9e01842e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb19372-51b1-4977-bf6b-fca29b79d7c7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_mnb_fogyasztobarat_otthonbiztositas_kalkuiator","timestamp":"2021. április. 28. 12:45","title":"Mostantól könnyebb lesz jó döntést hozni, ha biztosítást kötnénk az otthonunkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Mária vallomást tett a bíróságon, azt állítja, még mindig hisz abban, hogy az öröksége megvan, és meg fogja kapni. Ha nem, akkor őt is becsapták. ","shortLead":"P. Mária vallomást tett a bíróságon, azt állítja, még mindig hisz abban, hogy az öröksége megvan, és meg fogja kapni...","id":"20210428_csengeri_orokosno_birosag_per_vallomas_kosa_lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7c7c1c-ab81-4218-87fb-5df278cbb0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_csengeri_orokosno_birosag_per_vallomas_kosa_lajos","timestamp":"2021. április. 28. 14:16","title":"Csengeri örökösnő: A svájci szállodát is én fizettem Kósának, a bankkártyám is nála van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d73f5b-e544-4b3f-a0a6-ddae6aa17d34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó új szabadidőautójának első példányai a nyáron érkeznek meg a kereskedésekbe. ","shortLead":"A japán gyártó új szabadidőautójának első példányai a nyáron érkeznek meg a kereskedésekbe. ","id":"20210429_bearaztak_a_teljesen_uj_nissan_qashqait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6d73f5b-e544-4b3f-a0a6-ddae6aa17d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe68a61a-2a65-4a2c-b54f-487223f0faa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_bearaztak_a_teljesen_uj_nissan_qashqait","timestamp":"2021. április. 29. 06:41","title":"Beárazták a teljesen új Nissan Qashqait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d41425-140f-431c-877d-e2d761dac501","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kedden 355 ezer adagot szállítottak le, összesen pedig már 2,5 milliót.","shortLead":"Kedden 355 ezer adagot szállítottak le, összesen pedig már 2,5 milliót.","id":"20210427_pfizer_355_ezer_adag_kozlemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31d41425-140f-431c-877d-e2d761dac501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209ab406-1830-440e-8026-b669dd25c50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_pfizer_355_ezer_adag_kozlemeny","timestamp":"2021. április. 27. 16:40","title":"Csak májusban 1,3 millió adag Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c34ccb-0855-4897-926c-54c00476f2cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három civilizációból származó leletek voltak azokban a sírokban, melyeket nemrég tártak fel régészek Egyiptomban.","shortLead":"Három civilizációból származó leletek voltak azokban a sírokban, melyeket nemrég tártak fel régészek Egyiptomban.","id":"20210428_egyiptom_sir_feltaras_regeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c34ccb-0855-4897-926c-54c00476f2cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8944ad07-ff88-4447-9dc9-20fddcd9bcb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_egyiptom_sir_feltaras_regeszet","timestamp":"2021. április. 28. 10:50","title":"110 darab, eddig érintetlen sírt találtak Egyiptomban, a felfedezés több mint jelentős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]