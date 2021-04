Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"002ace42-d634-4549-8d82-7de004a4eead","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Voyager-1 és a Voyager-2 után újabb szonda indulhat útnak, hogy feltérképezze a csillagközi teret.","shortLead":"A Voyager-1 és a Voyager-2 után újabb szonda indulhat útnak, hogy feltérképezze a csillagközi teret.","id":"20210429_urkutatas_nasa_urszonda_helioszfera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=002ace42-d634-4549-8d82-7de004a4eead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047ee519-e11c-474c-8f06-d37a35c773fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_urkutatas_nasa_urszonda_helioszfera","timestamp":"2021. április. 29. 11:52","title":"Csillagközi utazásra készül a NASA, új űrszondát küldenek a Naprendszer peremére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre izgalmasabb az előválasztás mezőnye a 6. számú választókerületben.","shortLead":"Egyre izgalmasabb az előválasztás mezőnye a 6. számú választókerületben.","id":"20210429_demeter_marta_jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efc426b-0ddc-4986-bf89-395734c8d677","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_demeter_marta_jobbik","timestamp":"2021. április. 29. 11:48","title":"A Jobbik is beállt Demeter Márta mögé Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel csúszik az új blokkok építése, 2026 helyett majd csak 2031-től kell törleszteni az orosz hitelt, viszont a futamidő is rövidül 5 évvel. A hitel kamata a jelenlegi környezetben magas, a magyar állam ezért eddig minden lehívott hitelrészletet azonnal visszafizetett, kedvezőbb kondíciójú forrásra cserélt.","shortLead":"Mivel csúszik az új blokkok építése, 2026 helyett majd csak 2031-től kell törleszteni az orosz hitelt, viszont...","id":"20210429_Miutan_megirta_az_orosz_sajto_a_magyar_miniszterium_is_kozolte_modositjak_a_paksi_hitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712c44ae-df93-4e73-9618-959aa3fb17aa","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_Miutan_megirta_az_orosz_sajto_a_magyar_miniszterium_is_kozolte_modositjak_a_paksi_hitelt","timestamp":"2021. április. 29. 17:42","title":"Miután megírta az orosz sajtó, a magyar minisztérium is közölte: módosítják a paksi hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef932fe-6943-46dc-8285-0b710d23a201","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig ismeretlen kéziratot találtak Pilinszky János egykori albérletében.\r

\r

","shortLead":"Eddig ismeretlen kéziratot találtak Pilinszky János egykori albérletében.\r

\r

","id":"20210428_Elokerultek_Pilinszky_utolso_kezzel_irt_jegyzetei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ef932fe-6943-46dc-8285-0b710d23a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3337cce5-91c6-439a-97c1-af57f3060e93","keywords":null,"link":"/kultura/20210428_Elokerultek_Pilinszky_utolso_kezzel_irt_jegyzetei","timestamp":"2021. április. 28. 15:42","title":"Előkerültek Pilinszky utolsó kézzel írt jegyzetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üzemanyagcellás autózás alapfeltétele, hogy lehessen valahol tankolni is az autókat.","shortLead":"Az üzemanyagcellás autózás alapfeltétele, hogy lehessen valahol tankolni is az autókat.","id":"20210429_Mar_hidrogent_is_lehet_tankolni_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90076e4-0e16-4307-8b72-718f04de77a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_Mar_hidrogent_is_lehet_tankolni_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 29. 15:35","title":"Már hidrogént is lehet tankolni Magyarországon - igaz, nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","shortLead":"Tíz szállodáját nyitja meg május 7-től a felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels.","id":"20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba458c2-b4a2-4375-a415-cbb2735a1136","keywords":null,"link":"/kkv/20210429_meszaros_lorinc_hunguest_hotels","timestamp":"2021. április. 29. 11:29","title":"Május elején kinyitnak Mészáros Lőrinc szállodái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9336ec3b-9579-46c1-a5b4-4d0bfb085344","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Talán egy Lamborghini traktor az\" – jegyezte meg az egyik kommentátor.","shortLead":"\"Talán egy Lamborghini traktor az\" – jegyezte meg az egyik kommentátor.","id":"20210430_Traktor_versenypalyan_gumimelegites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9336ec3b-9579-46c1-a5b4-4d0bfb085344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3469e8e1-75d9-482b-81ea-ea03c1f71d73","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_Traktor_versenypalyan_gumimelegites","timestamp":"2021. április. 30. 08:06","title":"Az hagyján, hogy versenypályán mit keres egy traktor, de még gumimelegítést is csinált – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tanju Bilgic, a külügyi tárca szóvivője azt közölte, hogy az eset az európai uniós diplomáciai protokoll összehangolatlanságának és hanyagságának következménye.","shortLead":"Tanju Bilgic, a külügyi tárca szóvivője azt közölte, hogy az eset az európai uniós diplomáciai protokoll...","id":"20210428_Von_der_Leyen_kanape_torokorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f68341-db6f-449a-a509-2530062bf528","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Von_der_Leyen_kanape_torokorszag","timestamp":"2021. április. 28. 20:41","title":"A törökök szerint nem azért kanapéztatták Von der Leyent, mert nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]