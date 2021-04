Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Mérhetetlen szomorúság tölt el, de közben forr bennem az indulat is” – írta az ügyről Vajda Zoltán kerületi képviselő.","shortLead":"“Mérhetetlen szomorúság tölt el, de közben forr bennem az indulat is” – írta az ügyről Vajda Zoltán kerületi képviselő.","id":"20210429_emlektabla_xvi_kerulet_koronavirus_elhunyt_mecses_virag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cb32fd-fac5-486f-8c79-64a6370ed250","keywords":null,"link":"/elet/20210429_emlektabla_xvi_kerulet_koronavirus_elhunyt_mecses_virag","timestamp":"2021. április. 29. 07:04","title":"Eltűnt a koronavírus áldozatainak állított emléktábla, a mécsesek és a virágok a XVI. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b3a7af-4cbb-40df-947b-59518396e5a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új vállalkozásba vágott bele társaival a DVTK tulajdonosának ügyvezetője.","shortLead":"Új vállalkozásba vágott bele társaival a DVTK tulajdonosának ügyvezetője.","id":"202117_hajra_magyarok_diosgyor_bevetele_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b3a7af-4cbb-40df-947b-59518396e5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf78b26-df9f-44d1-b524-7b56cffa5efe","keywords":null,"link":"/360/202117_hajra_magyarok_diosgyor_bevetele_utan","timestamp":"2021. április. 30. 12:00","title":"Hajrá Magyarok: jöhet stadionüzemeltetés, szotyiárusítás és szerencsejáték is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Josep Guardiola tíz év után vezethet újra csapatot a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába.","shortLead":"Josep Guardiola tíz év után vezethet újra csapatot a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába.","id":"20210429_manchester_city_psg_bajnokok_ligaja_elodonto_nyilatkozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a55733-868d-40d7-aec1-9a40d160ee57","keywords":null,"link":"/sport/20210429_manchester_city_psg_bajnokok_ligaja_elodonto_nyilatkozatok","timestamp":"2021. április. 29. 10:37","title":"Guardiola nagyon elégedett, Pochettino az agresszivitást hiányolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter a rendszerváltó Orbánt állította példaként Antony Blinken bírálatára.","shortLead":"A magyar külügyminiszter a rendszerváltó Orbánt állította példaként Antony Blinken bírálatára.","id":"20210429_szijjarto_amerikai_vadak_reakcio_demokracia_szabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a8165a-de85-4586-abf9-76a8d9170d75","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_szijjarto_amerikai_vadak_reakcio_demokracia_szabadsag","timestamp":"2021. április. 29. 18:29","title":"Szijjártó az amerikai vádakra: Tőlünk nem kell félteni a demokráciát és a szabadságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ecac71-2a7b-444b-ac89-e5acfd68e9c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 24.hu azt is írja, hogy a Hajléktalan Egészségügyi Centrum ügyével foglalkozó munkacsoport azon dolgozik, hogy a főváros csereingatlant adjon az államnak a néhány éve felújított épületért cserébe.\r

