Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Egy utolsó oltási hajrát indított be a kormány, miután Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában gyakorlatilag kész tényként közölte: szombattól érvényesek lesznek azok a rendelkezések, amelyeket négymillió beoltott esetére ígértek meg. Márpedig az erről szóló, hétfőn kiadott rendelet szerint ehhez péntek éjfélig legalább az első oltást be kell adni ennyi embernek.

A hajrára azért van szükség, mert nem sokkal Orbán interjúja után az is kiderült, hiába tették lehetővé minden regisztrált számára, hogy maguk válasszanak időpontot, az oltások száma csütörtökön a korábbi napokra jellemző adat felére, 43 ezerre esett vissza. Ebben közrejátszhatott az is, hogy a szabad regisztrációt a Sinopharmmal tették lehetővé, majd ehhez hozzácsapták ugyan az AstraZenecát, ám ez utóbbi vakcinánál csak jövő hétre vannak foglalható időpontok. Nem nehéz arra következtetni, hogy a kínai vakcina helyett többen választották a korszerűbb nyugatit. Ezt erősítheti meg az is, hogy hajnaltól váratlanul a Pfizert is bevették a rendszerbe, méghozzá gyakorlatilag azonnali oltással – vagyis akinek sikerül időpontot kérnie, akár indulhat is az oltópontra, ahol jó eséllyel olyanokkal is találkozhat, akiket eredetileg jövő hétre vártak. Tudunk olyanokról, akiket felhívott az orvosa, hogy ehelyett mehet akár ma is.

© Pavló Péter

De milyen plusz jogosultságot is szereznek ezzel? Nagyon rövid távon semmit, a négymillió beoltotthoz kötött intézkedések legtöbbje ugyanis a védettségi igazolvány meglétéhez kötődik. Vannak azonban olyan intézkedések is, amelyek mindenkit érintenek, azokat is, akik még nem kaptak oltást:

A kijárási tilalom este 11-ről éjfélre változik.

Az üzletekben este 11-ig lehet vásárolni. Ebben nincs kivétel, tehát nem csak például az élelmiszert árusító boltokra vonatkozik, a dohányboltok is nyitva lehetnek eddig. Természetesen továbbra is érvényesek a négyzetméter-korlátozások, illetve a maszkviselésre vonatkozó előírások.

Este 11-ig nyitva lehetnek a vendéglátóhelyek is. Ezeknek a teraszain és kerthelyiségeiben továbbra sem kötelező a vendégek számára a maszkviselés.

Az intézkedések többsége alapvetően azokat érinti, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Vagyis nem elegendő az a tény, hogy megkapták legalább az első adagot az oltásból, és az sem, hogy átestek a fertőzésen, az ezeket igazoló plasztiklapot is meg kell kapniuk, az orvostól kapott igazolással hiába próbálkoznak. Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón valamilyen áthidaló megoldást ígért azoknak, akik valamilyen adminisztratív hiba folytán nem kapták meg időben az igazolványt, erről egyelőre nem tudni.

Ha négymillió embert beoltottak Magyarországon, a védettek (és velük levő 18 év alattiak) jogosultak lehetnek a következőkre:

Igénybe vehetik a vendéglátóhelyek belső terét is, a teraszokhoz hasonlóan este 11 óráig. A belső térben ugyanakkor elvárt a maszk viselése, ha valaki éppen nem fogyaszt. Ezt Orbán Viktor péntek reggel azzal magyarázta, hogy a belső térben ott lehetnek olyanok, akik még nem védettek (például a mosdót használják, vagy bent fizetnek), a keveredés miatt elvárható a védekezés.

© Máté Péter

Mehetnek szállodákba, természetesen ide is magukkal vihetnek 18 év alattiakat. Vagyis a jövőben nem kell munkáltatói igazolás a szálláshelyek igénybevételéhez.

A játékkaszinókat, kártyatermeket is védett személyek látogathatják – ezt is este 11-ig.

Megnyílik számtalan szabadidős tevékenység: lehet moziba, színházba menni, megnyílhatnak az állatkertek, a vadasparkok, a könyvtárak és a múzeumok is. A védettség itt is elvárt, ami azt is jelenti, hogy 18 év alattiak csak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőttekkel látogathatják ezeket a helyeket.

Természetesen mielőtt elindul bárki, érdemes ellenőrizni a hely nyitvatartását – legpraktikusabb megoldás erre a hely Facebook-oldala vagy honlapja. Több színház jelezte például, hogy májusban még online tart előadásokat, de bármilyen intézmény megnyitása is némi szervezést igényelhet, ami egy-két napig, de akár hosszabb ideig elhúzódhat.

A védettek használhatják az edzőtermeket, uszodákat és jégpályákat, a 18 év alattiak közül erre a versenyszerűen sportolóknak lesz lehetősége.

© AFP / Ramil Sitdikov

Megnyílnak a sportrendezvények is, ezeknek a látogatására szintén a védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtteknek és a felügyeletük alatt álló kiskorúaknak lesz lehetősége.

Legyen szó kulturális vagy sportrendezvényről, a 23 órás zárást itt is tiszteletben kell tartani.

A kulturális eseménybe nem tartoznak bele a „zenés, táncos események”, vagyis koncertet, zenés fesztivált továbbra is tilos megtartani.

Fontos változás, hogy a megnyíló helyszíneken (függetlenül attól, hogy szabad térről vagy zárt térről van szó) nem kötelező maszkot viselniük sem a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek, sem a velük érkező kiskorúaknak. A sport- és kulturális rendezvényeken dolgozók számára a helyek, rendezvények üzemeltetői írhatják elő a maszk viselését, két megkötéssel: meg nem tilthatják ezt, a védettséggel nem rendelkezők számára pedig továbbra is kötelező.

Az egyes kulturális vagy szabadidős tevékenységek helyein előfordulhat, hogy mégis kötelező a maszk viselése. Például az állatkerten belül ugyan a zárt terekben sem kötelező, ám az állatkert zárt boltjában viselni kell – hiszen egy üzletről van szó.

A koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi igazolvány bemutatásával történik. A 18 év alattiak számára a személyazonosság igazolását (például személyivel, útlevéllel vagy diákigazolvánnyal) várhatják el, ha az nem egyértelmű.

A védettség tényének ellenőrzése a meglátogatott hely üzemeltetőjének, a szolgáltatás nyújtójának a feladata. Ha ennek nem tesz eleget, a bírság 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedhet, vagy akár egyéves bezárással is sújtható a hely. A rendelet csak arra ad lehetőséget, hogy megtekintheti az igazolványt, annak adatait nem rögzítheti a hely üzemeltetője.

© MTI / MTVA / Róka László

Fennmaradnak a magán- és családi rendezvényekre vonatkozó novemberben bevezetett korlátozások, például az, hogy egy találkozón legfeljebb tíz ember vehet részt, egy temetésen pedig ötven. Ezeknek a korlátozásoknak a feloldására Gulyás Gergely csütörtöki közlése szerint akkor nyílhat lehetőség, ha legalább ötmillió embert oltanak majd be.

Továbbra is kötelező a maszk viselése a közterületeken, a közösségi közlekedésben és a boltokban, még mindig kerülendő a csoportosulás és tiltott a gyülekezés.

Egy feloldásra ígéretet tett Orbán Viktor: a horgászokra nem fog vonatkozni az éjszakai kijárási tilalom. Ennek feltételeiről és a bevezetés időpontjáról egyelőre nem tudni.

Arról sincsenek egyelőre információk, hogy a következő lazítás mikor várható. Orbán Viktor azt mondta, még nincs döntés arról sem, ez 4,5 millió vagy 5 millió beoltottnál következik be. Ráadásul azt is nehéz megjósolni, hogy ez mikor várható, ugyanis ötmillióan még az oltásra sem regisztráltak: a csütörtöki adatok szerint a regisztráltak száma 4 581 000.