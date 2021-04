Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy év alatt 54 százalékkal nőtt az Apple bevétele – derül ki a szerda este közzétett pénzügyi jelentésből. Ez különösen annál a cégnél számít nagy dolognak, amelynél már egy éve is a világ egyik legnagyobb bevételt elkönyvelő vállalatáról beszélhettünk.","shortLead":"Egy év alatt 54 százalékkal nőtt az Apple bevétele – derül ki a szerda este közzétett pénzügyi jelentésből...","id":"20210428_apple_2021_q1_jelentes_iphone_eladasok_ipad_mac_szolgaltatasok_bevetel_profit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af663bd6-efd7-4526-8937-219b0f1e17c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd26b7c-ed23-4c0d-b4da-1844d8bcb63b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_2021_q1_jelentes_iphone_eladasok_ipad_mac_szolgaltatasok_bevetel_profit","timestamp":"2021. április. 28. 23:30","title":"Bedurrantak az Apple rakétái, úgy tűnik, mindenki iPhone-t akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7267f1-80d0-4090-ab42-311d878d0299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összesen 10–12 hiúz élhet az országban. A börzsönyi példányról eddig alig sikerült még felvételt készíteni.","shortLead":"Összesen 10–12 hiúz élhet az országban. A börzsönyi példányról eddig alig sikerült még felvételt készíteni.","id":"20210430_A_titokzatos_borzsonyi_hiuz_farkasszemet_nezett_a_vadkameraval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd7267f1-80d0-4090-ab42-311d878d0299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010a9acf-8d94-4527-ad22-3b80261e3f88","keywords":null,"link":"/elet/20210430_A_titokzatos_borzsonyi_hiuz_farkasszemet_nezett_a_vadkameraval","timestamp":"2021. április. 30. 11:16","title":"A titokzatos börzsönyi hiúz farkasszemet nézett a vadkamerával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok pénz elment a 2019-es választásra időzített beruházásokra, ezekre elég fedezetet biztosítottak azok a bevételek, amelyek közül azóta a válság és a kormány elvonásai miatt sok kiesett. Ez pedig növelheti az eladósodás kockázatát. ","shortLead":"Az ÁSZ most kiadott jelentése szerint 2018–2019-ben még minden rendben volt az önkormányzatok költségvetésével. Bár sok...","id":"20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4001280-1446-434c-a664-1904d59e56d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210429_ASZ_onkormanyzat_koltsegvetes","timestamp":"2021. április. 29. 11:04","title":"Gazdálkodjanak gondosan – javasolta az Állami Számvevőszék elnöke az önkormányzatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b38f991-aeb3-4420-b74e-a36ee6f4f1a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben egyszerűbbé és gyorsabbá válik a keresés a Spotifyon elmentett kedvenc zenék és podcastek között, sőt, a letöltéseinket is az eddigieknél gyorsabban listázhatjuk ki.","shortLead":"A jövőben egyszerűbbé és gyorsabbá válik a keresés a Spotifyon elmentett kedvenc zenék és podcastek között, sőt...","id":"20210429_spotify_podcast_zene_streaming_kedvencek_letoltott_zene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b38f991-aeb3-4420-b74e-a36ee6f4f1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68e69dc-e8ed-49ba-8780-7033238db5be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_spotify_podcast_zene_streaming_kedvencek_letoltott_zene","timestamp":"2021. április. 29. 19:03","title":"Hasznos újítás jön a Spotifyba, kényelmesebb lesz a zenék és podcastok keresése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már három embernél mutatták ki a koronavírus B.1.617 nevű variánsát. Mindhárman indiában jártak előtte.","shortLead":"Már három embernél mutatták ki a koronavírus B.1.617 nevű variánsát. Mindhárman indiában jártak előtte.","id":"20210430_indiai_mutans_franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8499119-3085-43fc-b265-d34a6ab8f9cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_indiai_mutans_franciaorszagban","timestamp":"2021. április. 30. 07:32","title":"Elérte Franciaországot is az indiai vírusmutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93551340-1a57-4288-a60f-78cbe3799096","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordhosszú utat, több mint 92 ezer kilométert tett meg, majd hazatért Angliába egy jeladóval ellátott kakukk – közölték állatvédők.","shortLead":"Rekordhosszú utat, több mint 92 ezer kilométert tett meg, majd hazatért Angliába egy jeladóval ellátott kakukk –...","id":"20210430_pj_kakukk_rekordhosszu_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93551340-1a57-4288-a60f-78cbe3799096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271b154d-2e0b-4fa5-b147-1308647e055b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_pj_kakukk_rekordhosszu_ut","timestamp":"2021. április. 30. 11:03","title":"Ismerje meg PJ-t, a kakukkot, aki már 92 600 kilométert repült le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"16 379 magyar halt meg idén márciusban, és ez még nem is a végleges adat – tette közzé a KSH. Még a januári és februári számokat is korrigálták, több százzal nőtt a halálesetek száma az eddig ismerthez képest abban a két hónapban. A születésszám eközben kéthavi zuhanás után megugrott, úgy tűnik, ahogy elmúlt tavaly a járvány első hulláma, többen mertek gyereket vállalni.","shortLead":"16 379 magyar halt meg idén márciusban, és ez még nem is a végleges adat – tette közzé a KSH. Még a januári és februári...","id":"20210430_KSH_halal_szuletes_termeszetes_fogyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a43e53-b34a-4b8e-8770-283f025ec66e","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_KSH_halal_szuletes_termeszetes_fogyas","timestamp":"2021. április. 30. 09:13","title":"KSH: 40 százalékkal nőtt a halálozások száma márciusban a tavalyihoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szállítmány csütörtökön érkezett meg az országba.","shortLead":"A szállítmány csütörtökön érkezett meg az országba.","id":"20210430_boszniahercegovina_ajadnek_sinopharm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc008a29-8b3c-4a62-9d53-da098ce90b3f","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_boszniahercegovina_ajadnek_sinopharm","timestamp":"2021. április. 30. 08:24","title":"50 ezer adag kínai vakcinát kapott ajándékba Bosznia-Hercegovina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]