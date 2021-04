Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e830f646-d1a1-4809-8e50-e4c47b867585","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy védelmező genetikai mechanizmus óvhatja meg az embert a túlzott kávéfogyasztástól – állapították meg a Dél-Ausztráliai Egyetem kutatói, akik szerint a kávéfogyasztási szokások a szív egészségének állapotáról árulkodnak.","shortLead":"Egy védelmező genetikai mechanizmus óvhatja meg az embert a túlzott kávéfogyasztástól – állapították meg...","id":"20210430_tulzott_kavefogyasztas_genetikai_mechanizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e830f646-d1a1-4809-8e50-e4c47b867585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b95404-ae01-4746-868e-ae65610c7209","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_tulzott_kavefogyasztas_genetikai_mechanizmus","timestamp":"2021. április. 30. 13:03","title":"Mi óvhatja meg az embert a túlzott kávéfogyasztástól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93551340-1a57-4288-a60f-78cbe3799096","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rekordhosszú utat, több mint 92 ezer kilométert tett meg, majd hazatért Angliába egy jeladóval ellátott kakukk – közölték állatvédők.","shortLead":"Rekordhosszú utat, több mint 92 ezer kilométert tett meg, majd hazatért Angliába egy jeladóval ellátott kakukk –...","id":"20210430_pj_kakukk_rekordhosszu_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93551340-1a57-4288-a60f-78cbe3799096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271b154d-2e0b-4fa5-b147-1308647e055b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_pj_kakukk_rekordhosszu_ut","timestamp":"2021. április. 30. 11:03","title":"Ismerje meg PJ-t, a kakukkot, aki már 92 600 kilométert repült le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ba9376-3cf6-4b0a-a501-1d9daf2a4b54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű rendező nemrég a TikTokon debütált a lánya oldalán.","shortLead":"A világhírű rendező nemrég a TikTokon debütált a lánya oldalán.","id":"20210429_Hogy_all_Martin_Scorsese_a_szempillagondoritovel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39ba9376-3cf6-4b0a-a501-1d9daf2a4b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b343c9a-8314-401d-a632-e389fe319ff2","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Hogy_all_Martin_Scorsese_a_szempillagondoritovel","timestamp":"2021. április. 29. 12:41","title":"Hogy áll Martin Scorsese a szempilla-göndörítővel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e294cec8-8a9f-406c-a3c8-2c2b8949eae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Különleges házat szerettek volna, és meg is kapták.","shortLead":"Különleges házat szerettek volna, és meg is kapták.","id":"20210430_Egy_holland_par_koltozott_Europa_elso_teljesen_3Dnyomtatoval_keszult_otthonaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e294cec8-8a9f-406c-a3c8-2c2b8949eae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad15f8c-8f69-4eb6-accb-75b4e0c461fd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210430_Egy_holland_par_koltozott_Europa_elso_teljesen_3Dnyomtatoval_keszult_otthonaba","timestamp":"2021. április. 30. 16:23","title":"Egy holland pár költözött Európa első 3D-nyomtatóval készült otthonába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszakapta mutatóujját Nagy Konstantin (i.sz. 272-337) híres monumentális római bronzszobra; a 38 centiméteres aranyozott tárgyat – két ujjpercet – a párizsi Louvre-ban találták meg pár éve, és csütörtökön helyezték vissza a szoborra az olasz fővárosban.



","shortLead":"Visszakapta mutatóujját Nagy Konstantin (i.sz. 272-337) híres monumentális római bronzszobra; a 38 centiméteres...","id":"20210430_Visszakapta_az_evszazadokkal_ezelott_elveszett_mutatoujjat_egy_bronzszobor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd18da54-5d99-4d8d-8759-063ea70a4196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30317566-7b9d-4e7a-9b5f-2268370484ba","keywords":null,"link":"/kultura/20210430_Visszakapta_az_evszazadokkal_ezelott_elveszett_mutatoujjat_egy_bronzszobor","timestamp":"2021. április. 30. 09:22","title":"Visszakapta az évszázadokkal ezelőtt elveszett mutatóujját egy bronzszobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átlagosan 11,3 éves autókat hoznak be Magyarországra, de a 15 év feletti autók aránya gyorsan nő.","shortLead":"Átlagosan 11,3 éves autókat hoznak be Magyarországra, de a 15 év feletti autók aránya gyorsan nő.","id":"20210430_szigoritasok_egyre_oregebb_autokat_behozatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21066794-7db7-415c-8887-0efd27b3657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf73047a-f657-4608-b8fb-463ef11874cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_szigoritasok_egyre_oregebb_autokat_behozatal","timestamp":"2021. április. 30. 14:57","title":"Hiába a szigorítások, egyre öregebb autók özönlenek az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét esemény szeptemberben lesz.","shortLead":"Mindkét esemény szeptemberben lesz.","id":"20210429_eucharisztikus_kongresszus_vadaszati_vilagkiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b190ea3-47e8-49e7-b9b1-b7cba4fbb432","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_eucharisztikus_kongresszus_vadaszati_vilagkiallitas","timestamp":"2021. április. 29. 07:27","title":"Kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánították a vadászati világkiállítást és az Eucharisztikus Kongresszust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Mérhetetlen szomorúság tölt el, de közben forr bennem az indulat is” – írta az ügyről Vajda Zoltán kerületi képviselő.","shortLead":"“Mérhetetlen szomorúság tölt el, de közben forr bennem az indulat is” – írta az ügyről Vajda Zoltán kerületi képviselő.","id":"20210429_emlektabla_xvi_kerulet_koronavirus_elhunyt_mecses_virag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57cb32fd-fac5-486f-8c79-64a6370ed250","keywords":null,"link":"/elet/20210429_emlektabla_xvi_kerulet_koronavirus_elhunyt_mecses_virag","timestamp":"2021. április. 29. 07:04","title":"Eltűnt a koronavírus áldozatainak állított emléktábla, a mécsesek és a virágok a XVI. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]