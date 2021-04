Cikkünk frissül

Hosszú sorok kígyóznak Honvédkórháznál, ahol tömegek állnak sorba Pfizer oltásért.

Jött a hír, hogy a Honvédben soron kívül oltják a Pfizert. Idejöttem foglalás nélkül, hátha bejutok valahogy. Nos, nincs az a pénz, hogy ezt kivárjam. Nem látom se az elejét, se a végét. pic.twitter.com/zYXbH8oWYf — Mr. Diszkomfort (@tamasmarton) April 30, 2021

Kollégánk a helyszínen van, azt mondja, több sor is áll a kórháznál, a rövidebb a hivatásos katonáké és a kórházi dolgozóké. Beszélt olyan férfivel, aki 1,5 óra végzett. Kollégánk szerint egy kórházi dolgozó 12 körül azt mondta a sorban várakozóknak, nincs több Pfizer, csak AstraZeneca vagy Sinopharm van.

Egy olvasónk azt írta, férje ma reggel 8-kor sikerrel járt a Honvédban, akkor annyit tudtak, hogy annyi embert engednek be, ahány oltásuk van (700-ról hallott). Fél 10-kor már az utcán kígyózott a 20-30 évesekből álló sor. Egy barátja a Szent Imre kórháznál állt be a sorba, ő 10.30 körül jutott be. Ott állítólag 600 oltás lehet, a sor az utcán kígyózik.

Egy másik olvasónk is a Szent Imréből jelentkezett be, azt írta, hogy 10.45 körül állt be a sorba, ami nagy, de gyorsan halad. Fél 12 körül végigment egy rendőr és egy katona, megszámoltak, hányan vannak. Már szóltak, hogy több embert ne engedjenek be a sorba, mert nagyjából annyi a kapacitás mára, mint amennyien már ott vannak.

11.45-kor mindenki papírjára ráírták a sorszámot, a sort pedig hivatalosan is lezárták, már nem lehet beállni - mesélte olvasónk. 12 előtt nagyjából 200 ember állhat sorba. Ő időpont nélkül érkezett, körülötte sem tudott senki foglalni, ez nem tűnt kizáró oknak.

Van, aki a Korányi kórháznál 40 perc alatt bejutott:

Korányi oltópont. Nem kérnek regisztrációt, azt mondják, hogy 500 darab Pfizer van, lent a bejáratnál 40 percet vártam, megkaptam a sorszámomat (177-es), most fent várok, kábé egyórás sornak tűnik. Ásványvizet osztanak. ❤️ — Varga Ferenc (@filmklub) April 30, 2021

Kollégánk az Uzsoki utcai kórháztól azt jelentette, hogy délelőtt 11 körül 3-400 méteres sor állt Pfizer oltásért, a tömeg folyamatosan nő, percek alatt kb 100 méterrel. 15 perc alatt 40 métert haladtak, ami a sorbanállók szerint gyors tempó.

Egy kórházi dolgozó mindenkitől azt kérdezgette, az első Pfizer oltásért érkeztek-e, és osztogatta az oltáshoz szükséges nyilatkozatokat. Állítólag mindenki megkapja az oltást, aki sorban áll, hiszen több oltás van, mint ember. "Csak ki kell várni a sort" - mondta a nő.

© hvg.hu

A sorban állók arra számítanak, hogy megkapják az oltást. "Szólt az itteni orvos ismerősöm, ezért jöttem" - mondta egy fiatal nő, aki úgy tudja, csak a regisztráltak kapják meg az oltást, de bárki beállhat a sorba, "legfeljebb menet közben regisztrál" - volt az üzenet. Az nem egyértelmű, hogy oltásra kell regisztrálni vagy időpontot kellett volna foglalni, ami most képelenség, mert az eeszt.gov.hu rendszer összeomlott. A helyszínen azt a tanácsot adta egy kórházi dolgozó egy olvasónknak, hogy álljon be a sorba nyugodtan, hiszen ha most nem kap Pfizert, akkor várhat addig, míg el nem fogy a Sinopharm. A környéken nagy a dugó, sokan jönnek autóval, a környéken keringve keresik a parkolóhelyeket.

Az biztos, hogy délelőtt Kútvölgyi kórháznál csak azokat fogadták, aki tudott időpontot foglalni.

Egy budapesti olvasónk a kistarcsai kórháznál áll sorba, ismerősétől ugyanis úgy hallotta, ott szerencsével járhat. Először a saját kerületében próbálkozott, de ott elhajtották azzal, hogy foglaljon időpontot, ami most lehetetlen. Nem tudja, mikor jut sorra, több százan várakoznak. Volt, aki reggel 6-ra odament, de az elején elküldték, hogy próbáljon meg regisztálni. Miután kiderült, hogy ez órák alatt sem állt helyre, már sorszámot osztogattak a kórháznál. Ott egyelőre nem zárták le a sort. A sorban állók között vannak külföldön dolgozó, amúgy szintén Budapesten élők is, akik attól tartanak, hogy Amerikába vagy Brüsszelbe nem engedik őket vissza kínai oltással.

A székesfehérvári polgármester, Cser-Palkovics András a Facebookon üzent. Az írta, ők nem tudják befolyásolni az oltási program egyik elemét sem, de minden létező segítséget felajánlottak a kórháznak, a sorban állóknak pedig vizet osztanak és mobilmosdókat állítanak fel.

Tisztelt Fehérváriak! Mivel nagyon sokan érdeklődnének a Pfizer vakcina mai beadása iránt, az időpontfoglaló oldal pedig... Közzétette: Dr. Cser-Palkovics András – 2021. április 30., péntek

Szegeden, a Vasas Szent Péter utcai rendelőintézete előtt ilyen sor áll:

A Sinopharmra érkezőket előre engedik, de senki nem azért ment - mondta a helyszínen lévő kollégánk. Délre nagyjából 1000 ember gyűlt össze, állítólag mindenkinek jut oltás. Tudomása szerint este 9-ig kétezer adag oltást kaptak, amiben benne van a Pfizer második adagja és a Sinopharm is.

Kiss Róbert az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta, rendkívüli terheléses támadás érte az informatikai rendszert, ezért nem lehet jelentkezni védőoltásért. A leállás a receptfelírást is érintette. "A támadást felelőtlen emberek követték el, ilyen támadás más országban is előfordult." A helyreállítást soron kívül intézik.