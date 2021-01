Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94c394d1-ad84-4e21-9e92-4917d3228c36","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Bergeni Egyetem és a GRID Arendal kutatószervezet szakemberei szerint a műanyagszemét jobban veszélyezteti a mangrovékat, mint a korallzátonyokat.","shortLead":"A Bergeni Egyetem és a GRID Arendal kutatószervezet szakemberei szerint a műanyagszemét jobban veszélyezteti a...","id":"20210128_mangrove_erdo_kornyezetszennyezes_muanyag_szemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94c394d1-ad84-4e21-9e92-4917d3228c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55dc2d4c-0999-4e36-8eb2-389cbad49751","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_mangrove_erdo_kornyezetszennyezes_muanyag_szemet","timestamp":"2021. január. 28. 12:03","title":"Súlyosan veszélyezteti a mangroveerdőket a folyókból érkező műanyaghulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén nyugdíjba küldte a Flash technológia alapját jelentő lejátszót az Adobe. Ez a többségnél csupán apró kellemetlenséget okozott, egy kínai városban viszont totális felfordulást.","shortLead":"Idén nyugdíjba küldte a Flash technológia alapját jelentő lejátszót az Adobe. Ez a többségnél csupán apró...","id":"20210127_vonatkozlekedes_dalian_talien_kina_vasut_flash","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16d20379-a2ce-4570-b46a-bbc592ab815a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c161e731-200a-4057-bdb7-75c086e13e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_vonatkozlekedes_dalian_talien_kina_vasut_flash","timestamp":"2021. január. 27. 08:03","title":"20 órára leállt a vonatközlekedés egy kínai városban, mert Flash-alapú rendszert használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d883e9ea-a11b-45a7-a122-936864ea8a23","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök elkötelezett az orosz-amerikai kapcsolatok rendezése mellett.","shortLead":"Az orosz elnök elkötelezett az orosz-amerikai kapcsolatok rendezése mellett.","id":"20210126_Joe_Biden_Vlagyimir_Putyin_telefonbeszelgetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d883e9ea-a11b-45a7-a122-936864ea8a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34a885b-dfc6-4b9b-9c31-a5fd5b233e31","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_Joe_Biden_Vlagyimir_Putyin_telefonbeszelgetes","timestamp":"2021. január. 26. 21:22","title":"Navalnijról és a hackerekről is beszélt Biden, amikor először hívta fel elnökként Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a83e9a6-92a0-4f9e-83db-415268fb61fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hírek szerint nemsokára pont kerül az elsősorban szőlészeket és borászokat képző Tokaj Egyetem megalapítására, amely a tervek szerint állami intézmény lesz – Sárospatakon.","shortLead":"A hírek szerint nemsokára pont kerül az elsősorban szőlészeket és borászokat képző Tokaj Egyetem megalapítására, amely...","id":"20210127_Tokaj_szoleje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a83e9a6-92a0-4f9e-83db-415268fb61fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfe4aa7-972f-4e28-aa63-42c660485977","keywords":null,"link":"/360/20210127_Tokaj_szoleje","timestamp":"2021. január. 27. 15:10","title":"Sorra kiszervezi az állami egyetemeket a kormány, most mégis alapít egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be506f7-9050-4b53-9711-cb615617a90e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a mobiltelefon-eladások terén 11 százalékos visszaeséssel kellett számolnia a Samsungnak, a kijelzők és a memóriák iránti kereslet akkora volt, hogy így is nagyon jó évet zárhatott a cég.","shortLead":"Bár a mobiltelefon-eladások terén 11 százalékos visszaeséssel kellett számolnia a Samsungnak, a kijelzők és a memóriák...","id":"20210128_samsung_bevetel_penzugyi_jelentes_2020_2020q4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be506f7-9050-4b53-9711-cb615617a90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551fcd05-f6a4-4c6f-9876-f79dd8bf75a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_samsung_bevetel_penzugyi_jelentes_2020_2020q4","timestamp":"2021. január. 28. 14:03","title":"Durranthatja a pezsgőt a Samsung, ömlött a pénz a céghez 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A gyerek baracklevébe a kórház folyosóján tett nyugtatót. ","shortLead":"A gyerek baracklevébe a kórház folyosóján tett nyugtatót. ","id":"20210126_Harom_ev_borton_gyogyszer_kecskemet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b05b26-151d-4733-a5a4-10f53e72300b","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_Harom_ev_borton_gyogyszer_kecskemet","timestamp":"2021. január. 26. 17:39","title":"Három év börtönt kapott a kislányát begyógyszerező kecskeméti nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre több gyerekvállalást tervező nő kérdi azt, hogy várjon-e az oltásig, a Szülész-Nőgyászati Prevenciós Társaság elnöke pedig azt javasolja, hogy aki teheti, az várjon egy kicsit.","shortLead":"Egyre több gyerekvállalást tervező nő kérdi azt, hogy várjon-e az oltásig, a Szülész-Nőgyászati Prevenciós Társaság...","id":"20210126_koronavirus_terhesseg_orvos_rtl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24dc23cf-22e4-47d9-ab59-753dad4ae529","keywords":null,"link":"/elet/20210126_koronavirus_terhesseg_orvos_rtl","timestamp":"2021. január. 26. 19:32","title":"Érdemes lehet kivárni a teherbe eséssel a koronavírus-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2826a2e8-9bab-42f9-8deb-93458a458771","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Egy járvány nem csak a vírusokkal öl, de nem is csak a bezártsággal, a munka elvesztésével, a próbára tett párkapcsolatokkal, az elvett örömök hiányával. A létező problémákhoz képest sokkal magasabban tartott stressz és félelem is pusztító, írja szerzőnk, aki hiányolja a hetykén odakent jóslatok mellől a reflexiót.","shortLead":"Egy járvány nem csak a vírusokkal öl, de nem is csak a bezártsággal, a munka elvesztésével, a próbára tett...","id":"20210128_Nemeth_Robert_Felelem_es_reszketes_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2826a2e8-9bab-42f9-8deb-93458a458771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8ba090-2021-4861-9c91-b72edf4be29e","keywords":null,"link":"/360/20210128_Nemeth_Robert_Felelem_es_reszketes_Magyarorszagon","timestamp":"2021. január. 28. 15:00","title":"Németh Róbert: Félelem és reszketés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]