Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"96ee3ae4-d791-461a-9a4e-c162375d942f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapesti Autósok közösségének oldalára került fel egy videó egy udvarias sofőrről.","shortLead":"A Budapesti Autósok közösségének oldalára került fel egy videó egy udvarias sofőrről.","id":"20210501_Ennek_a_budapesti_autosnak_helyen_volt_a_szive_es_az_esze_is__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96ee3ae4-d791-461a-9a4e-c162375d942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f78ed7b-b754-4bed-8de2-b4c4da6aaa2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210501_Ennek_a_budapesti_autosnak_helyen_volt_a_szive_es_az_esze_is__video","timestamp":"2021. május. 01. 13:47","title":"Ennek a budapesti autósnak helyén volt a szíve és az esze is - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy hónap alatt 640 ezer „álhívás” érkezett a 112-es vonalra.","shortLead":"Négy hónap alatt 640 ezer „álhívás” érkezett a 112-es vonalra.","id":"20210430_rendorseg_vs_telefonbetyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71600a0-5860-4011-9268-625f6ecfab2e","keywords":null,"link":"/elet/20210430_rendorseg_vs_telefonbetyarok","timestamp":"2021. április. 30. 14:41","title":"Milyen nap van, hol a kínai büfé? Így zaklatják a rendőröket a telefonbetyárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da97fd90-733e-4838-9882-adb000044a5c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A virágzó Duskáldiát teszik tönkre ellenséggyártással a hatalomvágyók Rowling új regényében, Az Ickabogban. A műfordítás műhelytitkaiba vezet be a Harry Potter könyv- és filmsorozat, valamint az új mese magyar szövegének megalkotója, Tóth Tamás Boldizsár.","shortLead":"A virágzó Duskáldiát teszik tönkre ellenséggyártással a hatalomvágyók Rowling új regényében, Az Ickabogban...","id":"20210430_Toth_Tamas_Boldizsar_JK_Rowling_Harry_Potter_Ickabog_muforditas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da97fd90-733e-4838-9882-adb000044a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abe3ee3-8d3c-44fe-a322-4e65371a58b5","keywords":null,"link":"/360/20210430_Toth_Tamas_Boldizsar_JK_Rowling_Harry_Potter_Ickabog_muforditas","timestamp":"2021. május. 01. 16:00","title":"\"Órákig tartott, amíg eljutottam a varacskos disznótól a Roxfortig\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","shortLead":"Az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett néhány órára azért kisüt a nap.","id":"20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dee6fb-77a4-4a51-b30a-21bac7a9eb8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_zivatar_felhoszakadas_figyelmeztetes_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 30. 05:28","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek az ország nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Antony Blinken Kijevben tárgyal a jövő héten.","shortLead":"Antony Blinken Kijevben tárgyal a jövő héten.","id":"20210430_ukrajna_latogatas_amerikai_kulugyminiszter_antony_blinken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14a781e-dede-4539-b77a-a148aa3fa88d","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_ukrajna_latogatas_amerikai_kulugyminiszter_antony_blinken","timestamp":"2021. április. 30. 05:58","title":"Ukrajnába látogat az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050aafea-8468-4282-8065-8f12594a3041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor friss kutatás eredménye szerint Magyarországon a 18-55 évesek körében „Anyu” szerepel az egyik leggyakrabban a híváslistákban, és a válaszadók a mindennapi témák mellett főleg tanácsaik miatt keresik édesanyjukat. Ennek apropóján a szolgáltató anyák napjára 60 perc ingyenes beszélgetést biztosít ügyfeleinek.","shortLead":"A Telenor friss kutatás eredménye szerint Magyarországon a 18-55 évesek körében „Anyu” szerepel az egyik leggyakrabban...","id":"20210501_telenor_ingyenes_telefonalas_anyak_napja_60_perc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=050aafea-8468-4282-8065-8f12594a3041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57304bf8-6514-4923-84f2-864a2e2d17af","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_telenor_ingyenes_telefonalas_anyak_napja_60_perc","timestamp":"2021. május. 01. 11:03","title":"Aki a Telenornál van, az most intézhet magának holnapra 60 perc ingyenes telefonálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55baf19d-1b7e-43d1-984e-8d19276063b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötéves börtön és komoly pénzbüntetés vár azokra az ausztrál állampolgárokra, akik hazatérnének a koronavírus-járvány sújtotta Indiából. A kormány átmenetileg teljes mértékben betiltotta a beutazást Indiából.","shortLead":"Ötéves börtön és komoly pénzbüntetés vár azokra az ausztrál állampolgárokra, akik hazatérnének a koronavírus-járvány...","id":"20210501_Borton_varja_az_Indiabol_hazatero_ausztral_allampolgarokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55baf19d-1b7e-43d1-984e-8d19276063b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc53ef9-b1e9-4fd8-b34e-6dbed45e9693","keywords":null,"link":"/vilag/20210501_Borton_varja_az_Indiabol_hazatero_ausztral_allampolgarokat","timestamp":"2021. május. 01. 11:23","title":"Börtön várja az Indiából hazatérő ausztrál állampolgárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f2b691-3986-4979-8351-bc698a0188a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldása óta ez volt a legnagyobb tömeges összejövetel az országban.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldása óta ez volt a legnagyobb tömeges összejövetel az országban.","id":"20210430_izrael_vallasi_unnepseg_serultek_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4f2b691-3986-4979-8351-bc698a0188a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f0db44-0bb6-47d2-bcf8-0920e2529380","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_izrael_vallasi_unnepseg_serultek_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 30. 05:16","title":"Több tucat embert agyontaposott a tömeg egy zsidó ünnepségen Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]