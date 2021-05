Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f38d23c2-92e8-4f54-9759-443ae1e4342f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester jelezte: jelen körülmények között nem járulnak hozzá a beruházáshoz.","shortLead":"A főpolgármester jelezte: jelen körülmények között nem járulnak hozzá a beruházáshoz.","id":"20210429_karacsony_gergely_fopolgarmester_fudan_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f38d23c2-92e8-4f54-9759-443ae1e4342f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9d9174-5a6b-43ed-bf44-2a332cf4eefd","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_karacsony_gergely_fopolgarmester_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 29. 12:16","title":"Karácsony: Nincs miről tárgyalni, amíg a kormány nem teszi közzé a Fudan-beruházás részleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c","c_author":"Novotny Dénes","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyes kutatások szerint az európai autótulajdonosok több mint kétharmada veszi komolyan fontolóra, hogy a következő alkalommal elektromos meghajtású gépkocsit választ. Impozáns adat, azonban úgy vélem, az igazi forradalom sokkal inkább a villamosenergia tárolásában zajlik jelenleg. Ennek egyik és kétségtelenül a leglátványosabban megnyilvánuló formája az e-mobilitás, ugyanakkor ennél lényegesen tágabb körről van szó.","shortLead":"Egyes kutatások szerint az európai autótulajdonosok több mint kétharmada veszi komolyan fontolóra, hogy a következő...","id":"20210428_Novotny_Denes_Az_eautok_forradalma__es_ami_elotte_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211bb8e3-7342-4fa2-8859-34505ebf115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ca293f-5354-47e0-9c01-427b91a79005","keywords":null,"link":"/zhvg/20210428_Novotny_Denes_Az_eautok_forradalma__es_ami_elotte_van","timestamp":"2021. április. 30. 15:55","title":"Novotny Dénes: Az e-autók forradalma – és ami előtte van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"1896. május 2-án, Budapesten a millenniumi ünnepségek tetőpontján adták át az európai kontinens első, a világ második földalatti vasútvonalát.\r

","shortLead":"1896. május 2-án, Budapesten a millenniumi ünnepségek tetőpontján adták át az európai kontinens első, a világ második...","id":"20210501_125_eves_a_budapesti_kis_foldalatti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e71c4c86-c286-4d04-a67e-986aff472df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81651d5-5d5a-4dfa-9588-2707a1ba75b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210501_125_eves_a_budapesti_kis_foldalatti","timestamp":"2021. május. 01. 08:35","title":"125 éves a budapesti \"kis földalatti\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441525d9-5114-4ed5-840c-b02ddfb1a03e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Anne Douglas egy év és három hónappal élte túl a férjét. ","shortLead":"Anne Douglas egy év és három hónappal élte túl a férjét. ","id":"20210430_102_evesen_meghalt_Kirk_Douglas_ozvegye_Anne_Douglas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=441525d9-5114-4ed5-840c-b02ddfb1a03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ee4855-2e59-422f-b684-84b6b42c264b","keywords":null,"link":"/elet/20210430_102_evesen_meghalt_Kirk_Douglas_ozvegye_Anne_Douglas","timestamp":"2021. április. 30. 10:10","title":"102 évesen meghalt Kirk Douglas özvegye, Anne Douglas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bejelentette első felfedezéseit az összes gerinces állatfaj genomját feltáró projekt, a biológia jelenleg zajló legambiciózusabb vállalkozása.","shortLead":"Bejelentette első felfedezéseit az összes gerinces állatfaj genomját feltáró projekt, a biológia jelenleg zajló...","id":"20210429_genom_kutatas_allat_kromoszoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8fb642-f3ef-45fb-844f-e821c2b474b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_genom_kutatas_allat_kromoszoma","timestamp":"2021. április. 29. 20:03","title":"Ismeretlen kromoszómákat is találtak a világ egyik legnagyobb genomfeltáró projektjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magyar újságíró is a legjobbak közé került Európában.","shortLead":"Két magyar újságíró is a legjobbak közé került Európában.","id":"20210429_Europai_sajtodijra_jeloltek_a_hvghu_felelos_szerkesztojet_Nagy_Ivan_Zsoltot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f42d76ad-c42d-45c6-81b1-34ec9ded3744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413ec17f-cb20-408e-94b4-16ce8f9a0187","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_Europai_sajtodijra_jeloltek_a_hvghu_felelos_szerkesztojet_Nagy_Ivan_Zsoltot","timestamp":"2021. április. 29. 12:00","title":"Az Európai sajtódíj jelöltje a hvg.hu felelős szerkesztője, Nagy Iván Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb3b405-fc85-4571-b7fc-3cbc604f72e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházaknál többórás sorok alakultak ki, nem mindenkinek jutott Pfizer. ","shortLead":"A kórházaknál többórás sorok alakultak ki, nem mindenkinek jutott Pfizer. ","id":"20210430_Tobb_korhazban_elfogyott_a_Pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb3b405-fc85-4571-b7fc-3cbc604f72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f737d1-1c34-4c53-8270-9da36ccc9acf","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_Tobb_korhazban_elfogyott_a_Pfizer","timestamp":"2021. április. 30. 14:20","title":"Több kórházban elfogyott a Pfizer, van, ahol rendőrrel zárták le a sort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14d37b0-4083-4c14-9c1d-1b10a23534a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kertből korábban Melania Trump kérésére távolítottak el több fát és virágot.","shortLead":"A kertből korábban Melania Trump kérésére távolítottak el több fát és virágot.","id":"20210430_Petico_Jill_Biden_Feher_Haz_rozsakert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b14d37b0-4083-4c14-9c1d-1b10a23534a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f0e962-dbee-44eb-9508-14dbf03ea698","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210430_Petico_Jill_Biden_Feher_Haz_rozsakert","timestamp":"2021. április. 30. 17:31","title":"Több mint 50 ezren követelik Jill Bidentől, hogy állítsa vissza a Fehér Ház rózsakertjének eredeti állapotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]